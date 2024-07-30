3 часа
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
9 авг в 16:00
13 авг в 14:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
9 авг в 16:00
12 авг в 16:00
3 300₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
13 авг в 14:00
14 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову
Погружение в купеческий быт Серпухова: прогулка по набережной, чай с баранками и «позолотой», исторические сплетни и открытки с почтовой станции
Начало: В районе площади Ленина
10 авг в 15:00
11 авг в 11:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 июля 2024Были на экскурсии 26.07.2024. Подросток 13 лет с (бодрой) бабушкой 77 лет. Всем все понравилось: экскурсия пешеходно-автомобильная, маршрут оптимальный, экскурсовод
- ААнна22 июля 2024Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.
- ТТатьяна2 июля 2024Мы брали экскурсию - квест на компанию из 6 взрослых и 5 детей, на трех машинах. И ездили/гуляли по Серпухову
- ААлексей19 мая 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
- ООльга17 мая 2024Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
- ЮЮлия11 мая 2024Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!
- РРаиса30 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
- ООЛЬГА11 марта 2024Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Что ещё посмотреть»
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