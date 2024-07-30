Что ещё посмотреть – экскурсии в Серпухове

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Серпухове, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
50 отзывов
3 часа
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
9 авг в 16:00
13 авг в 14:00
7 200 за всё до 4 чел.
Вечерние огни Серпухова
На машине
11 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
9 авг в 16:00
12 авг в 16:00
3 300 за всё до 4 чел.
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
На машине
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
13 авг в 14:00
14 авг в 09:00
8 500 за всё до 7 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову
Погружение в купеческий быт Серпухова: прогулка по набережной, чай с баранками и «позолотой», исторические сплетни и открытки с почтовой станции
Начало: В районе площади Ленина
10 авг в 15:00
11 авг в 11:00
от 6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Были на экскурсии 26.07.2024. Подросток 13 лет с (бодрой) бабушкой 77 лет. Всем все понравилось: экскурсия пешеходно-автомобильная, маршрут оптимальный, экскурсовод
    читать дальше

    внимательный. Организовал трансфер от отеля и обратно (сначала планировали группой 7 человек, затем поехало только двое, в обоих случаях был предложен соответствующий транспорт). Узнали необычные и интересные факты о Серпухове, весело провели время.

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Благодарна Владимиру за экскурсию, много новой информации, мы посетили прекрасные памятники истории и культуры, незабываемые пейзажи Поленово и Бёхово. Очень насыщенная и интересная программа.
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Мы брали экскурсию - квест на компанию из 6 взрослых и 5 детей, на трех машинах. И ездили/гуляли по Серпухову
    читать дальше

    4 (!) часа. Сама задумка очень интересная: искать павлинчиков, отгадывать загадки, загадывать желания. Попутно узнавая об истории города, его жителях и достопримечательностях. Наш гид, Владимир - необычайно увлеченный своим делом человек, кладезь знаний, отличный рассказчик, умеет найти подход к детям и обыграть разные ситуации. Понравилась фишка с ленточками. Единственное, что маршрут для нас (дети от 5 до 8 лет) оказался длинноват. Первые два с половиной часа прошли на ура, дети радостно кричали "Павлин-мавлин", изучали карту, терли скульптуры, но вот последний час экскурсии дался нам уже не легко, к сожалению. Но в целом твердая пятерка и гиду, и его программе.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!
    Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!Очень интересный квест! Узнали очень много интересного и нового👍 дети в полном восторге, взрослые тоже. Большое спасибо!
  • Р
    Раиса
    30 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
  • О
    ОЛЬГА
    11 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
    читать дальше

    Это сложнее, чем для взрослых. Глубокие знания, прекрасная речь, эмоциональность,, высокое гражданское чувство. Внук сказал при прощании, что Александр лучший экскурсовод. Я согласна.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
  2. Вечерние огни Серпухова
  3. Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
  4. А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Высоцкий монастырь
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Старый город
  9. Покровская церковь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в августе 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 3 300 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 63 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам