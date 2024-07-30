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на него с другой стороны. Экскурсия началась вовремя, место сбора удобное. Узнали много интересных фактов, при этом это был не сухой рассказ с датами, а живой, содержательный диалог. На прогулке Марианна нас фотографировала на профессиональный фотоаппарат, это входит в стоимость. Ждем теперь фото. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы, по совету гида отлично и недорого пообедали в столовой при монастыре. Смело рекомендую гида и экскурсию 👍🏻