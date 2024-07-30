Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Серпухове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Серпухов сквозь столетия
Пешая
20 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Сегодня в 13:00
9 авг в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Серпухов
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Подняться на возвышенность, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и видами на город
Начало: На ул. 1-я Московская
Сегодня в 09:00
12 авг в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    30 июля 2024
    Серпухов сквозь столетия
    29 июля Марианна провела для нас экскурсию "Серпухов сквозь столетия". Хотелось узнать побольше о городе, который всегда проезжали транзитом, взглянуть
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    на него с другой стороны. Экскурсия началась вовремя, место сбора удобное. Узнали много интересных фактов, при этом это был не сухой рассказ с датами, а живой, содержательный диалог. На прогулке Марианна нас фотографировала на профессиональный фотоаппарат, это входит в стоимость. Ждем теперь фото. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы, по совету гида отлично и недорого пообедали в столовой при монастыре. Смело рекомендую гида и экскурсию 👍🏻

  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Экскурсия понравилась, все хорошо продумано, интересно Спасибо Марианне
  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Экскурсия" Серпухов сквозь столетия" нам очень понравилась, несмотря на жару в Серпухове в этот день. Много интересного узнали и увидели,
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    благодаря нашему гиду Марианне. Поражают панорамные виды с Соборной горы. Вдоль всего маршрута чистота: трава покошена, мусора нет, есть колонки, где можно напиться водицы. Мы путешественники возрастные, Марианна, понимая это, немного изменила маршрут, но объем экскурсии от этого не уменьшился. Интересен рассказ гида о Серпуховском Кремле, сопровождаемый показом остатков стен Кремля. Марианна влюблена в город и свою работу и эту любовь она передает нам экскурсантам. Спасибо Вам, Марианна, за интересную, насыщенную экскурсию. Ждем от Вас фото.

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    Ирада замечательный рассказчик. Как я поняла, она историк и очень хорошо знает историю своего города. Грамотная речь, интеллигентность очень импонируют. Не спешно прогулялись по городу, узнали много интересного. Были семьей, нам очень понравилось.
  • А
    Александра
    17 июня 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    Очень понравилась экскурсия с Ирадой. Здорово прогулялись по старой части города, узнали много нового и интересного про прекрасный Серпухов!
    Очень понравилась экскурсия с Ирадой. Здорово прогулялись по старой части города, узнали много нового и интересного про прекрасный Серпухов!Очень понравилась экскурсия с Ирадой. Здорово прогулялись по старой части города, узнали много нового и интересного про прекрасный Серпухов!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
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    отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Серпухов сквозь столетия
  2. Знакомьтесь, Серпухов
  3. Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Высоцкий монастырь
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Старый город
  9. Покровская церковь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в августе 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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