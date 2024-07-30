1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Сегодня в 13:00
9 авг в 10:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Подняться на возвышенность, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и видами на город
Начало: На ул. 1-я Московская
Сегодня в 09:00
12 авг в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера30 июля 202429 июля Марианна провела для нас экскурсию "Серпухов сквозь столетия". Хотелось узнать побольше о городе, который всегда проезжали транзитом, взглянуть
- ЕЕлена24 июля 2024Экскурсия понравилась, все хорошо продумано, интересно Спасибо Марианне
- ННаталья18 июля 2024Экскурсия" Серпухов сквозь столетия" нам очень понравилась, несмотря на жару в Серпухове в этот день. Много интересного узнали и увидели,
- ИИрина1 июля 2024Ирада замечательный рассказчик. Как я поняла, она историк и очень хорошо знает историю своего города. Грамотная речь, интеллигентность очень импонируют. Не спешно прогулялись по городу, узнали много интересного. Были семьей, нам очень понравилось.
- ААлександра17 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Ирадой. Здорово прогулялись по старой части города, узнали много нового и интересного про прекрасный Серпухов!
- ММария12 мая 202410 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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