Л Люьовь Добро пожаловать в Серпухов Провели прекрасный день в Серпухов с гидом Владимиром. Отличный экскурсовод, успели посмотреть много интересного. Владимир - человек с огромной информаций о Серпухове, влюблен в свой город, рассказал массу неизвестных нам фактов и историй. Приедем еще раз!

Н Наталия Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Экскурсию проводила Татьяна, спасибо ей большое. Татьяна понимала наши возможности - пожилых людей и всегда шла навстречу нашим пожеланиям. Было интересно, спокойно и доброжелательно. Спасибо, обязательно будем рекомендовать друзьям.

В Вишневская Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Было очень интересно, рекомендую.

М Мария Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Татьяна, отличный гид, прекрасно знающий историю. Экскурсия превзошла все ожидания. Три часа пронеслись незаметно. Огромное спасибо!

Н Наталья Добро пожаловать в Серпухов читать дальше и важных с исторической точки зрения мест не увидите. Выражаем ему благодарность и желаем успехов в деле пропаганды краеведческих знаний. Такие люди - соль земли нашей. Очень профессиональный и позитивный гид Владимир. Много полезной и познавательной информации. Экскурсия выстроена профессионально. Если будете кататься сами, половину интересных

Ф Фёдор Добро пожаловать в Серпухов Это была не только очень познавательная экскурсия, но и общение с уникальным, увлеченным, горящим своим делом человеком! Огромное спасибо Владимиру, уже планируем вновь встретиться с ним на других маршрутах. Если ехать в Серпухов, однозначно, с Владимиром!!!

Ю Юлия Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!

О Ольга Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.