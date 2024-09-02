На Рождество – экскурсии в Серпухове

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Серпухове, цены от 4 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
скидка
10%
85 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
59005 310 за всё до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
На машине
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
6 650 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
5 100 за всё до 5 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Подняться на возвышенность, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и видами на город
Начало: На ул. 1-я Московская
Завтра в 08:00
16 сен в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люьовь
    2 сентября 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Провели прекрасный день в Серпухов с гидом Владимиром. Отличный экскурсовод, успели посмотреть много интересного. Владимир - человек с огромной информаций о Серпухове, влюблен в свой город, рассказал массу неизвестных нам фактов и историй. Приедем еще раз!
  • Н
    Наталия
    30 августа 2024
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Экскурсию проводила Татьяна, спасибо ей большое. Татьяна понимала наши возможности - пожилых людей и всегда шла навстречу нашим пожеланиям. Было интересно, спокойно и доброжелательно. Спасибо, обязательно будем рекомендовать друзьям.
  • В
    Вишневская
    25 августа 2024
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Было очень интересно, рекомендую.
  • М
    Мария
    23 августа 2024
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Татьяна, отличный гид, прекрасно знающий историю. Экскурсия превзошла все ожидания. Три часа пронеслись незаметно. Огромное спасибо!
  • Н
    Наталья
    12 августа 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Очень профессиональный и позитивный гид Владимир. Много полезной и познавательной информации. Экскурсия выстроена профессионально. Если будете кататься сами, половину интересных
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    и важных с исторической точки зрения мест не увидите. Выражаем ему благодарность и желаем успехов в деле пропаганды краеведческих знаний. Такие люди - соль земли нашей.

  • Ф
    Фёдор
    8 августа 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Это была не только очень познавательная экскурсия, но и общение с уникальным, увлеченным, горящим своим делом человеком! Огромное спасибо Владимиру, уже планируем вновь встретиться с ним на других маршрутах. Если ехать в Серпухов, однозначно, с Владимиром!!!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова
  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Экскурсию проводила Галина Николаевна - прекраснейший гид! Человек-энциклопедия. Время протело незаметно, узнали много нового!

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Серпухов
  2. Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
  3. Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
  4. Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Серпуховский кремль
  3. Высоцкий монастырь
  4. Соборная гора
  5. Троицкий собор
  6. Старый город
  7. Введенский Владычный Женский Монастырь
  8. Покровская церковь
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в сентябре 2024
Сейчас в Серпухове в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 4 900 до 6 650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2024 год на рождество, 110 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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