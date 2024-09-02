скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
6 650₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
5 100₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Подняться на возвышенность, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и видами на город
Начало: На ул. 1-я Московская
Завтра в 08:00
16 сен в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюьовь2 сентября 2024Провели прекрасный день в Серпухов с гидом Владимиром. Отличный экскурсовод, успели посмотреть много интересного. Владимир - человек с огромной информаций о Серпухове, влюблен в свой город, рассказал массу неизвестных нам фактов и историй. Приедем еще раз!
- ННаталия30 августа 2024Экскурсию проводила Татьяна, спасибо ей большое. Татьяна понимала наши возможности - пожилых людей и всегда шла навстречу нашим пожеланиям. Было интересно, спокойно и доброжелательно. Спасибо, обязательно будем рекомендовать друзьям.
- ВВишневская25 августа 2024Было очень интересно, рекомендую.
- ММария23 августа 2024Татьяна, отличный гид, прекрасно знающий историю. Экскурсия превзошла все ожидания. Три часа пронеслись незаметно. Огромное спасибо!
- ННаталья12 августа 2024Очень профессиональный и позитивный гид Владимир. Много полезной и познавательной информации. Экскурсия выстроена профессионально. Если будете кататься сами, половину интересных
- ФФёдор8 августа 2024Это была не только очень познавательная экскурсия, но и общение с уникальным, увлеченным, горящим своим делом человеком! Огромное спасибо Владимиру, уже планируем вновь встретиться с ним на других маршрутах. Если ехать в Серпухов, однозначно, с Владимиром!!!
- ЮЮлия10 мая 2024Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
- ООльга6 мая 2024Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Экскурсию проводила Галина Николаевна - прекраснейший гид! Человек-энциклопедия. Время протело незаметно, узнали много нового!
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «На Рождество»
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