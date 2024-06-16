Экскурсии на 1 день в Серпухове

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Серпухове, цены от 2 530 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях
Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1
Расписание: В выходные по договорённости
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
6 250 за всё до 15 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Серпухова и Тарусы, наслаждаясь уникальными достопримечательностями и природными пейзажами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Кусочек Италии и заповедник Поленово
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000 за человека
Новогоднее приключение «Голландская сказка»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Новогоднее приключение «Голландская сказка» в Серпухове
Подарите детям незабываемое новогоднее приключение в Серпухове с театральными постановками, мастер-классами и весёлыми играми у ёлки
Начало: Калуга, Театральная площадь 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2 530 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
  2. История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
  3. Кусочек Италии и заповедник Поленово
  4. Новогоднее приключение «Голландская сказка»
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Высоцкий монастырь
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 2 530 до 9 000.
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Серпухов на 1 день, гиды Серпухова подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Серпухов так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам