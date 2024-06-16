1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях
Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1
Расписание: В выходные по договорённости
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
6 250₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Серпухова и Тарусы, наслаждаясь уникальными достопримечательностями и природными пейзажами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово
Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове
Начало: М. Коломенское
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Новогоднее приключение «Голландская сказка» в Серпухове
Подарите детям незабываемое новогоднее приключение в Серпухове с театральными постановками, мастер-классами и весёлыми играми у ёлки
Начало: Калуга, Театральная площадь 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2 530₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «На весь день»
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