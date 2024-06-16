Найдено 4 экскурсии в категории « На весь день » в Серпухове, цены от 2 530 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1 Расписание: В выходные по договорённости 6 250 ₽ за всё до 15 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов Погрузитесь в атмосферу старинных городов Серпухова и Тарусы, наслаждаясь уникальными достопримечательностями и природными пейзажами Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 9 000 ₽ за всё до 5 чел. 🚶 Пешая Мини-группа 7 часов Трансфер в Серпухов: Кусочек Италии и заповедник Поленово Посетите Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и музей-заповедник В.Д. Поленова с комфортным трансфером для группы туристов в Серпухове Начало: М. Коломенское 4 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Групповая 9 часов Новогоднее приключение «Голландская сказка» в Серпухове Подарите детям незабываемое новогоднее приключение в Серпухове с театральными постановками, мастер-классами и весёлыми играми у ёлки Начало: Калуга, Театральная площадь 1 2 530 ₽ за человека Другие экскурсии Серпухова

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «На весь день»

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