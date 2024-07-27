Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Серпухове, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
Пешая
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову: история и архитектура
Прогуляйтесь по историческим улочкам Серпухова, полюбуйтесь монастырями и усадьбами, узнайте интересные факты о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
24 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Узнайте больше о древнем Серпухове на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей города. История и культура ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях
Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1
Расписание: В выходные по договорённости
11 авг в 09:00
25 авг в 09:00
6 250 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 июля 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
    22 июля 2024 года всей семьёй посетили славный город Серпухов с расширенной обзорной экскурсией. Получили огромное удовольствие, море позитива, информации
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    и фактов о героической и слвной истории города, о его знаменитых жителях. И, конечно, ничего бы этого не было, если бы не Галина Николаевна! Великолепный рассказчик, кладезь фактов и историй, которые в ее изложении было интересно слушать и нам взрослым и моим детям (16 и 9 лет). Три часа пролетели, а мы даже не заметили! Огромное ей спасибо за прекрасный день!

  • В
    Вера
    15 июля 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
    Хочу выразить огромную благодарность Галине Николаевне за очень подробную и глубокую экскурсию по Серпухову! Мы побывали в двух монастырях и
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    на Соборной горе, и даже успели зайти в прекрасный историко-художественный музей Серпухова! Галина Николаевна - настоящий профессионал, образованный и эрудированный экскурсовод, мне было очень приятно с ней общаться, и я узнала много нового и интересного из русской истории. Обязательно вернусь еще раз в этот чудесный город!

  • О
    Ольга
    7 июля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
    Нам очень понравилась экскурсия)! Информативная, интересная, очень много информации узнали)
  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
    Нашим экскурсоводом была Галина Николаевна, это человек-энциклопедия! Но ещё и человек-батарейка, нам молодым даст фору ещё в поднятии на стену и прогулкам по городу. Спасибо Вам за наше знакомство с городом!

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову
  2. Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
  3. Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Высоцкий монастырь
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Старый город
  9. Покровская церковь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в августе 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 6 250. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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