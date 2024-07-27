2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Серпухову: история и архитектура
Прогуляйтесь по историческим улочкам Серпухова, полюбуйтесь монастырями и усадьбами, узнайте интересные факты о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Узнайте больше о древнем Серпухове на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей города. История и культура ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Серпухов - жемчужина Южного Подмосковья
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Серпухову. Узнайте о многовековой истории города, его архитектурных памятниках и знаменитых жителях
Начало: Серпухов, Привокзальная площадь, 1
Расписание: В выходные по договорённости
11 авг в 09:00
25 авг в 09:00
6 250₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 июля 202422 июля 2024 года всей семьёй посетили славный город Серпухов с расширенной обзорной экскурсией. Получили огромное удовольствие, море позитива, информации
- ВВера15 июля 2024Хочу выразить огромную благодарность Галине Николаевне за очень подробную и глубокую экскурсию по Серпухову! Мы побывали в двух монастырях и
- ООльга7 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия)! Информативная, интересная, очень много информации узнали)
- ААнастасия1 июля 2024Нашим экскурсоводом была Галина Николаевна, это человек-энциклопедия! Но ещё и человек-батарейка, нам молодым даст фору ещё в поднятии на стену и прогулкам по городу. Спасибо Вам за наше знакомство с городом!
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Популярные экскурсии»
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