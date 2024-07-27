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и фактов о героической и слвной истории города, о его знаменитых жителях. И, конечно, ничего бы этого не было, если бы не Галина Николаевна! Великолепный рассказчик, кладезь фактов и историй, которые в ее изложении было интересно слушать и нам взрослым и моим детям (16 и 9 лет). Три часа пролетели, а мы даже не заметили! Огромное ей спасибо за прекрасный день!