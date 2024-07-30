2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
Завтра в 15:00
6 авг в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Серпухов купеческий: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой старинного Серпухова, узнайте о жизни знаменитых купцов и их вкладе в развитие города
Начало: Улица Тульская, 1
Сегодня в 17:30
Завтра в 04:00
7 340₽ за всё до 12 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСтаринные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Подняться на возвышенность, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и видами на город
Начало: На ул. 1-я Московская
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 июля 2024Были на экскурсии 26.07.2024. Подросток 13 лет с (бодрой) бабушкой 77 лет. Всем все понравилось: экскурсия пешеходно-автомобильная, маршрут оптимальный, экскурсовод
- ММария27 июля 2024Владимир просто влюбил нас в Серпухов. Мы не ожидали, что Серпухов настолько богат историческими личностями и памятниками древности. Приехали на
- ННаталья26 июля 2024Рекомендуем к посещению! Можно и даже нужно с детьми. Владимир - контактный, увлекающий рассказчик со своей авторской подачей! Незабываемо:)
- ЕЕлена24 июля 2024Владимир-чудесный рассказчик, увлеченный и прекрасно разбирающийся в материале специалист! Очень емкая экскурсия, передающая многообразие локаций, исторических эпох и событий! Прекрасное впечатление! Есть желание вернуться в город еще! Благодарим за замечательно проведенное время!
- ООксана17 июля 2024Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Впечатлило глубокое знание истории, ответственное и уважительное отношение к туристам. Еще раз огромное спасибо Александру!
- ГГалина11 июля 2024Мы, проживающие не так далеко(г. Истра Московской области), наконец посетили г. Серпухов с экскурсией "Серпухов купеческий". Наш экскурсовод Алина рассказывает
- ТТатьяна2 июля 2024Мы брали экскурсию - квест на компанию из 6 взрослых и 5 детей, на трех машинах. И ездили/гуляли по Серпухову
- ТТатьяна1 июля 20249 июня мы с подругами-педагогами побывали на экскурсии "Старинные крепости и храмы Серпухова". Очень благодарны Александру, сумевшему пробудить в нас
- ЕЕкатерина19 июня 2024Спасибо Александру за интересное путешествие в прошлое Серпухова. Очень рекомендую! Жаль, что только один день был у нас в распоряжении.
- ТТатьяна14 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Алина грамотно и очень интересно рассказывала о Серпухове и его истории. Мы узнали много интересных фактов (хотя
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в августе 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 900 до 7 340. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Серпухове на 2024 год по теме «Все», 377 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь