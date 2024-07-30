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4 (!) часа. Сама задумка очень интересная: искать павлинчиков, отгадывать загадки, загадывать желания. Попутно узнавая об истории города, его жителях и достопримечательностях. Наш гид, Владимир - необычайно увлеченный своим делом человек, кладезь знаний, отличный рассказчик, умеет найти подход к детям и обыграть разные ситуации. Понравилась фишка с ленточками. Единственное, что маршрут для нас (дети от 5 до 8 лет) оказался длинноват. Первые два с половиной часа прошли на ура, дети радостно кричали "Павлин-мавлин", изучали карту, терли скульптуры, но вот последний час экскурсии дался нам уже не легко, к сожалению. Но в целом твердая пятерка и гиду, и его программе.