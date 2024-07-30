Все – экскурсии в Серпухове

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Серпухове, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
82 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
5 900 за всё до 4 чел.
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
50 отзывов
3 часа
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
Завтра в 15:00
6 авг в 09:00
7 200 за всё до 4 чел.
Серпухов купеческий
На машине
101 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Серпухов купеческий: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой старинного Серпухова, узнайте о жизни знаменитых купцов и их вкладе в развитие города
Начало: Улица Тульская, 1
Сегодня в 17:30
Завтра в 04:00
7 340 за всё до 12 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
На машине
144 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Подняться на возвышенность, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и видами на город
Начало: На ул. 1-я Московская
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Были на экскурсии 26.07.2024. Подросток 13 лет с (бодрой) бабушкой 77 лет. Всем все понравилось: экскурсия пешеходно-автомобильная, маршрут оптимальный, экскурсовод
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    внимательный. Организовал трансфер от отеля и обратно (сначала планировали группой 7 человек, затем поехало только двое, в обоих случаях был предложен соответствующий транспорт). Узнали необычные и интересные факты о Серпухове, весело провели время.

  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Владимир просто влюбил нас в Серпухов. Мы не ожидали, что Серпухов настолько богат историческими личностями и памятниками древности. Приехали на
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    один день, но одного дня тут мало. Обязательно приедем еще раз! Спасибо большое Владимиру за увлекательную историю, рекомендации ресторанов и мест для посещения! Серпухову и окрестностям развития и заинтересованных туристов!

  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Рекомендуем к посещению! Можно и даже нужно с детьми. Владимир - контактный, увлекающий рассказчик со своей авторской подачей! Незабываемо:)
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Владимир-чудесный рассказчик, увлеченный и прекрасно разбирающийся в материале специалист! Очень емкая экскурсия, передающая многообразие локаций, исторических эпох и событий! Прекрасное впечатление! Есть желание вернуться в город еще! Благодарим за замечательно проведенное время!
    Владимир-чудесный рассказчик, увлеченный и прекрасно разбирающийся в материале специалист! Очень емкая экскурсия, передающая многообразие локаций, историческихВладимир-чудесный рассказчик, увлеченный и прекрасно разбирающийся в материале специалист! Очень емкая экскурсия, передающая многообразие локаций, исторических
  • О
    Оксана
    17 июля 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Впечатлило глубокое знание истории, ответственное и уважительное отношение к туристам. Еще раз огромное спасибо Александру!
  • Г
    Галина
    11 июля 2024
    Серпухов купеческий
    Мы, проживающие не так далеко(г. Истра Московской области), наконец посетили г. Серпухов с экскурсией "Серпухов купеческий". Наш экскурсовод Алина рассказывает
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    об истории города интересно, понятно, с любовью к городу. Алина очень обаятельная, речь грамотная, кроме того она относится с заботой к туристам: экскурсия проходила при 30 гр. жаре, а Алина выбирала локации в тенечке, продуваемые ветром. Спасибо огромное Алине: наши впечатления о Серпухове превзошли наши ожидания благодаря экскурсии!! Приедем еще в прекрасный Серпухов!

  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
    Мы брали экскурсию - квест на компанию из 6 взрослых и 5 детей, на трех машинах. И ездили/гуляли по Серпухову
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    4 (!) часа. Сама задумка очень интересная: искать павлинчиков, отгадывать загадки, загадывать желания. Попутно узнавая об истории города, его жителях и достопримечательностях. Наш гид, Владимир - необычайно увлеченный своим делом человек, кладезь знаний, отличный рассказчик, умеет найти подход к детям и обыграть разные ситуации. Понравилась фишка с ленточками. Единственное, что маршрут для нас (дети от 5 до 8 лет) оказался длинноват. Первые два с половиной часа прошли на ура, дети радостно кричали "Павлин-мавлин", изучали карту, терли скульптуры, но вот последний час экскурсии дался нам уже не легко, к сожалению. Но в целом твердая пятерка и гиду, и его программе.

  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    9 июня мы с подругами-педагогами побывали на экскурсии "Старинные крепости и храмы Серпухова". Очень благодарны Александру, сумевшему пробудить в нас
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    интерес к истории древнего города, желание вернуться сюда ещё не раз. Очень удобный формат экскурсии. Интересная подача материала (с интригой!). Александр не торопит, умеет подстраиваться "под аудиторию", свободно работает в диалоге с экскурсантами. Материал яркий, запоминающийся. Все остались довольны!

  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Спасибо Александру за интересное путешествие в прошлое Серпухова. Очень рекомендую! Жаль, что только один день был у нас в распоряжении.
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    Неожиданно для себя поняли, что 3-х часов мало, столько всего ещё можно было посмотреть и узнать об этом городе. Но даже такое маленькое приключение оставило приятные и теплые эмоции.

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Экскурсия очень понравилась! Алина грамотно и очень интересно рассказывала о Серпухове и его истории. Мы узнали много интересных фактов (хотя
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    сами живем неподалеку, даже не догадывались, какой интересный город находится совсем рядом). Экскурсия организована очень грамотно. Было очень интересно всей нашей семье. После экскурсии Алина прислала еще массу интересных ссылок, по которым можно было узнать о Серпухове еще больше. Огромное спасибо за массу положительных впечатлений, Алина!!! Будем рады встретиться с Вами в других городах Подмосковья)))

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Все»

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  1. Добро пожаловать в Серпухов
  2. Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
  3. Серпухов купеческий
  4. Старинные крепости и храмы Серпухова
  5. Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Высоцкий монастырь
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Старый город
  9. Покровская церковь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в августе 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 900 до 7 340. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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