09:00 — завтрак в сельском ресторане, где подают блюда из фермерских и высококачественных продуктов, которые лично отбирает бренд-шеф Александр Пименов. Многие овощи выращены в собственных теплицах комплекса. Завтрак сервируется в формате шведского стола, а меню меняется каждый день. Вы сможете насладиться изысканно приготовленными простыми блюдами с видом на лес.

В 12:00 мы выезжаем в Серпухов, где нас уже ждут местные энтузиасты и неравнодушные жители. Вы познакомитесь с душой города — людьми, которые влюблены в свои родные края. Прогуляемся по главным местам, увидим Высоцкий монастырь и Торговую площадь. Заглянем в лавку, где для нас проведут дегустацию сыра. Попробуем коврижку в монастырской пирожковой и пообщаемся с харизматичной бабушкой-монахиней.

Пообедаем в особенной чайной с историей — сядем за дубовые столы, отведаем пышных пирожков, домашних морсов, наваристых пельменей ручной работы, вареников со шкварками, блинчиков с разнообразными начинками и завершим трапезу баранками с чаем. Прочувствуем на себе искреннее русское гостеприимство.

В 17:30 отправимся на театрализованный квест в Серпуховский историко-художественный музей, бывшую усадьбу купчихи Мараевой. Будьте внимательнее — одна важная деталь пригодится вам далее за ужином. Вернёмся в глэмпинг, где уже будет накрыт для нас стол с особенным меню.

Вечером расслабимся в мягкой бане с травами, мёдом и сеновалом.