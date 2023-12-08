Продегустировать сидр, сыры и русские блюда, налепить пельменей и увидеть города глазами местных
Поучаствуем в театрализованном квесте, прочувствуем на себе русское гостеприимство и отдохнём в мягкой бане с травами, мёдом и сеновалом. А жить будем в домиках с панорамными окнами и видом на лес.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Описание
Организационные детали
Обратите внимание, в путешествие мы едем на собственных автомобилях. За неделю до поездки будет создан общий чат, где вы сможете найти попутчиков и скооперироваться с другими участниками тура. Если вы не хотите быть за рулём, нет своего автомобиля и попутчиков, то поможем найти водителя с машиной на выходные (доплата около 10 000 рублей).
Если у вас нет компаньона, а доплачивать за 1-местное размещение вы не хотите, просим тоже об этом заранее сообщить, чтобы мы нашли вам соседа.
Программа тура по дням
Дегустация сидра и фермерских продуктов, лепка домашних пельменей и гусарский пунш у костра
В 17:00 встречаемся в глэмпинге и заселяемся в домики. Будем жить в тихом и живописном месте недалеко от Оки. Прочувствуем единение с природой, насладимся уютом и особой атмосферой — всё в глэмпинге создано с душой, трепетом и любовью.
Сегодня нас ждёт праздничный ужин от поваров с дегустацией сидра и фермерских продуктов. И далее интерактив — приготовим домашние пельмени своими руками! Часть съедим сразу, а часть увезём домой. В 21:00 соберёмся у костра и за гусарским пуншем на основе сидра пообщаемся и получше узнаем друг друга.
Сельский завтрак, жители Серпухова, дегустация сыра и коврижки, русский обед в чайной, квест, гастроужин и баня
09:00 — завтрак в сельском ресторане, где подают блюда из фермерских и высококачественных продуктов, которые лично отбирает бренд-шеф Александр Пименов. Многие овощи выращены в собственных теплицах комплекса. Завтрак сервируется в формате шведского стола, а меню меняется каждый день. Вы сможете насладиться изысканно приготовленными простыми блюдами с видом на лес.
В 12:00 мы выезжаем в Серпухов, где нас уже ждут местные энтузиасты и неравнодушные жители. Вы познакомитесь с душой города — людьми, которые влюблены в свои родные края. Прогуляемся по главным местам, увидим Высоцкий монастырь и Торговую площадь. Заглянем в лавку, где для нас проведут дегустацию сыра. Попробуем коврижку в монастырской пирожковой и пообщаемся с харизматичной бабушкой-монахиней.
Пообедаем в особенной чайной с историей — сядем за дубовые столы, отведаем пышных пирожков, домашних морсов, наваристых пельменей ручной работы, вареников со шкварками, блинчиков с разнообразными начинками и завершим трапезу баранками с чаем. Прочувствуем на себе искреннее русское гостеприимство.
В 17:30 отправимся на театрализованный квест в Серпуховский историко-художественный музей, бывшую усадьбу купчихи Мараевой. Будьте внимательнее — одна важная деталь пригодится вам далее за ужином. Вернёмся в глэмпинг, где уже будет накрыт для нас стол с особенным меню.
Вечером расслабимся в мягкой бане с травами, мёдом и сеновалом.
Таруса с дизайнером
Встретим ещё одно утро вкусным завтраком в сельском ресторане с живописными видами вокруг.
В 11:00 выезжаем в Тарусу, достопримечательности которой связаны с именами великих русских поэтов, писателей и художников, а местные умельцы бережно хранят старинные ремесленные традиции и активно создают новые. Тарусу можно назвать городом искусства. Мы посетим сад-дендрарий и дом-музей Н. П. Ракицкого. Нас встретит дизайнер Женя, которая расскажет про создание пространства и сохранение традиций в современном «новом русском» стиле.
В 17:00 наше путешествие подойдёт к концу. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Глэмпинг «Зелёная Тропа», Тульская область, 17:00Завершение: г. Таруса, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.