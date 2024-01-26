Совместим приятное с полезным — отдохнём душой и телом в экологичном глэмпинге среди леса в домиках с панорамными окнами и познакомимся с архитектурными и научными сокровищами Московской области. Со вторым нам помогут местные жители, влюблённые в свои родные края. Служительница храма проведёт в скрытое от посторонних глаз необычное здание в форме итальянской ротонды на берегу Оки. С потомственным архитектором и научным сотрудником прогуляемся по наукограду Пущино, заглянем в институты, где учёные работают над инновационными проектами, и в советскую мастерскую с выходом на крышу. Продегустируем блюда из фермерских продуктов, посидим у костра и расслабимся в бане с сеновалом.

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Описание

Организационные детали

Обратите внимание, в путешествие мы едем на собственных автомобилях. За неделю до поездки будет создан общий чат, где вы сможете найти попутчиков и скооперироваться с другими участниками тура. Если вы не хотите быть за рулём, нет своего автомобиля и попутчиков, то поможем найти водителя с машиной на выходные (доплата около 10 000 рублей).

Если у вас нет компаньона, а доплачивать за 1-местное размещение вы не хотите, просим тоже об этом заранее сообщить, чтобы мы нашли вам соседа.