Посетить советские НИИ в Пущино, отведать сидра, сыров и мёда с пасеки и полежать на сеновале в бане
Служительница храма проведёт в скрытое от посторонних глаз необычное здание в форме итальянской ротонды на берегу Оки.
С потомственным архитектором и научным сотрудником прогуляемся по наукограду Пущино, заглянем в институты, где учёные работают над инновационными проектами, и в советскую мастерскую с выходом на крышу. Продегустируем блюда из фермерских продуктов, посидим у костра и расслабимся в бане с сеновалом.
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 000 ₽
Описание
Организационные детали
Обратите внимание, в путешествие мы едем на собственных автомобилях. За неделю до поездки будет создан общий чат, где вы сможете найти попутчиков и скооперироваться с другими участниками тура. Если вы не хотите быть за рулём, нет своего автомобиля и попутчиков, то поможем найти водителя с машиной на выходные (доплата около 10 000 рублей).
Если у вас нет компаньона, а доплачивать за 1-местное размещение вы не хотите, просим тоже об этом заранее сообщить, чтобы мы нашли вам соседа.
Программа тура по дням
Природа, домики среди леса и объединяющий костёр
В 17:00 встречаемся в глэмпинге и заселяемся в домики. Будем жить в тихом и живописном месте недалеко от Оки. Прочувствуем единение с природой, насладимся уютом и особой атмосферой — всё в глэмпинге создано с душой, трепетом и любовью.
Поужинаем в сельском ресторане-амбаре. Соберёмся у костра или в чайном домике и пообщаемся.
Советское и научное Пущино, институтская столовая, дегустационный ужин и баня с сеновалом
09:00 — завтрак в сельском ресторане, где подают блюда из фермерских и высококачественных продуктов, которые лично отбирает бренд-шеф Александр Пименов. Многие овощи выращены в собственных теплицах комплекса. Завтрак сервируется в формате шведского стола, а меню меняется каждый день. Вы сможете насладиться изысканно приготовленными простыми блюдами с видом на лес.
Сегодня посетим наукоград Пущино, который был построен для поддержания функционирования 9 научно-исследовательских институтов и 1 обсерватории РАН. Прогуляемся по улицам города и заглянем в институты, где учёные работают над инновационными проектами. Внутри зданий сохранились советские интерьеры — рассмотрим архитектуру и детали. Пообедаем в легендарной институтской столовой. Прогулка-знакомство с Пущино завершится в советской мастерской с гигантскими круглыми окнами и собственным выходом на крышу.
К 19:00 вернёмся в глэмпинг, где нас уже будет ждать дегустационный ужин. Попробуем закуски и десерт из фермерских продуктов, сыры и сидр. А в 21:00 соберёмся в мягкой бане с сеновалом. Наш отдых дополнят травяной чай и мёд с пасеки.
Необычный храм на Оке и фирменные калачи
Встретим ещё одно утро вкусным завтраком в сельском ресторане с живописными видами вокруг.
Далее отправимся к храму, с которым нас познакомит служительница Мария. Здание спрятано в маленькой деревушке на Оке и имеют форму итальянской ротонды. Рассмотрим архитектурные особенности и узнаем об истории храма.
В 13:30 заедем на обед в калачную «Марк и Лев», где можно отведать фирменное блюдо из цельнозерновой муки с необычными начинками. Например: с тушёнкой из утки, ростбифом, печёными овощами, сомом и сыром Камамбер. Всё приготовлено из фермерских продуктов.
В 15:00 наше маленькое путешествие завершится — обнимемся и разъедемся по домам. Будем ждать вас в гости ещё раз!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Глэмпинг «Зелёная Тропа», Тульская область, 17:00Завершение: В окрестностях Серпухова, 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.