Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Три крепости Московского княжества

За один день увидеть самые значимые и колоритные места Серпухова, Боровска и Малоярославца

Александр
Александр – Гид из Серпухова
Истории 📖 о князьях и императорах, жемчужины зодчества и былинные пейзажи, события Куликовской битвы и Смутного времени — наше путешествие позволит ощутить подлинный дух русской земли.

Маршрут пройдет по трем городам «Пояса Богородицы»: вместе мы разберемся, какую роль они сыграли в защите Московского княжества, и отыщем скрытые шедевры архитектуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 900 ₽ за экскурсию

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Три крепости Московского княжества
Три крепости Московского княжества

Что вас ожидает

Былинный Серпухов
Наше путешествие начнется в городе крепостей и оплоте духовной силы — древнем Серпухове. Вы посетите действующие монастыри и подниметесь на смотровые площадки Старого города. Пройдете по следам Сергия Радонежского в Высоцком монастыре и полюбуетесь куполами церквей на четырех холмах посада. Мы отыщем спрятанный храм 17 века, проедем по Муравскому шляху (одной из старейших улиц города), побываем в месте захоронения воинов Куликовской битвы и разберемся, что такое «Пояс Богородицы» на Оке.

Боровск: хроники Смутного времени
Следом направимся в колоритный Боровск и заглянем за стены Боровскрой обители, которая превратилась в арену кровавых событий в Смутные времена. Здесь мы поговорим о старообрядцах, для которых Боровск стал местом ссылки: от протопопа Авакума до боярыни Морозовой. После посетим шедевр деревянного зодчества 17 века, Покровский храм, построенный без единого гвоздя. И конечно, прогуляемся по улице, украшенной «фресками» Владимира Овчинникова, удивительного местного художника.

Самобытный Малоярославец
Наша следующая цель — город 🏙️, основанный Владимиром Храбрым в 15 веке в честь сына Ярослава. На тихих улочках поговорим о судьбе Малоярославца, который не раз восстанавливался после пожаров и разорений, сохраняя первозданный дух. А еще вспомним о сражении под стенами Черноостровского монастыря, решившем судьбу Европы, императора, бежавшего по Гжатской дороге, и другие яркие детали местной истории 📖.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер из Серпухова в Боровск и Малоярославец с возвращением в Серпухов
  • Запланирована остановка в кафе, питание оплачивается отдельно (по желанию)

Дополнительные опции

  • Возможно провести экскурсию ⛳ для большего количества человек на минивэне или туристическом автобусе 🚌 с доплатой
  • Также в программу можно включить посещение музеев (потребуется доплата за входные билеты 🎫, от 100 до 300 руб. )
  • Трансфер из Москвы (при необходимости) оплачивается дополнительно по договоренности
Три крепости Московского княжества
Три крепости Московского княжества
Три крепости Московского княжества
Три крепости Московского княжества
Три крепости Московского княжества
Три крепости Московского княжества
Три крепости Московского княжества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Приглашаю увидеть Серпухов глазами человека, который здесь родился и вырос. Расскажу о своих самых любимых местах города, его творцах и покровителях. Познакомлю вас с богатейшей историей края, полной разных слухов, легенд, тайн и просто удивительных случаев.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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