Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Былинный Серпухов

Наше путешествие начнется в городе крепостей и оплоте духовной силы — древнем Серпухове. Вы посетите действующие монастыри и подниметесь на смотровые площадки Старого города. Пройдете по следам Сергия Радонежского в Высоцком монастыре и полюбуетесь куполами церквей на четырех холмах посада. Мы отыщем спрятанный храм 17 века, проедем по Муравскому шляху (одной из старейших улиц города), побываем в месте захоронения воинов Куликовской битвы и разберемся, что такое «Пояс Богородицы» на Оке.

Боровск: хроники Смутного времени

Следом направимся в колоритный Боровск и заглянем за стены Боровскрой обители, которая превратилась в арену кровавых событий в Смутные времена. Здесь мы поговорим о старообрядцах, для которых Боровск стал местом ссылки: от протопопа Авакума до боярыни Морозовой. После посетим шедевр деревянного зодчества 17 века, Покровский храм, построенный без единого гвоздя. И конечно, прогуляемся по улице, украшенной «фресками» Владимира Овчинникова, удивительного местного художника.

Самобытный Малоярославец

Наша следующая цель — город 🏙️, основанный Владимиром Храбрым в 15 веке в честь сына Ярослава. На тихих улочках поговорим о судьбе Малоярославца, который не раз восстанавливался после пожаров и разорений, сохраняя первозданный дух. А еще вспомним о сражении под стенами Черноостровского монастыря, решившем судьбу Европы, императора, бежавшего по Гжатской дороге, и другие яркие детали местной истории 📖.

Организационные детали

В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер из Серпухова в Боровск и Малоярославец с возвращением в Серпухов

Запланирована остановка в кафе, питание оплачивается отдельно (по желанию)

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