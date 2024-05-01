Экскурсии и походы в горы

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Севастополе, цены от 980 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Пешая
36 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
7 авг в 11:00
14 авг в 11:00
980 за человека
Через горы Крыма к морю
Пешая
15 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
9 авг в 08:15
11 авг в 08:15
1 950 за человека
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Пешая
24 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
10 авг в 08:15
18 авг в 08:15
1 600 за человека
Виа феррата на Ильяс-Кая - маршрут «Легкий»
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
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    и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

  • И
    Ирина
    29 сентября 2023
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
  • Г
    Галина
    3 сентября 2023
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Все было великолепно!
  • M
    Monferra
    3 сентября 2023
    Виа феррата на Ильяс-Кая - маршрут «Легкий»
    Самые классные впечатления))все на очень высоком уровне. спасибо больше) рекомендую
  • С
    Сыромятников
    27 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,
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    после этого дана полная инструкция сколько воды взять с собой, сто надеть, где встречаемся. Потом ещё раз был звонок перед походом. Ну а дальше сам поход шёл вдоль речки Чёрная. Маршрут сказочно необыкновенно красивый, особенно под рассказы Алексея, он правильно расставлял акценты, где остановиться для лучших фото, помогал фотографироваться. Спасибо Алексе

  • Н
    Никита
    13 августа 2023
    Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
    Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.
  • А
    Анна
    12 июля 2023
    Через горы Крыма к морю
    Благодарю за экскурсию, атмосферная, живописная, не без трудностей, классный гид, поддержка в нужный момент, интересные истории по пути, красивый пейзажный маршрут, морская прогулка, было все, благодарю, если в поход то только с вами)))

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  2. Через горы Крыма к морю
  3. Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
  4. Виа феррата на Ильяс-Кая - маршрут «Легкий»
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Ай-Петри
  4. Херсонес Таврический
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Пещеры «Таврида»
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чуфут-Кале
  9. Маковые поля
  10. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в августе 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 4 экскурсии от 980 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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