7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
7 авг в 11:00
14 авг в 11:00
980₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
9 авг в 08:15
11 авг в 08:15
1 950₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
10 авг в 08:15
18 авг в 08:15
1 600₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
Экскурсия по виа феррате «Легкий» на Ильяс-Кая - Приключение в Севастополе
Исследуйте величие горы Ильяс-Кая, проходя по безопасному маршруту с профессиональными альпинистами
Начало: Остановка «Ласпи»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна1 мая 2024И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
- ИИрина29 сентября 2023Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
- ГГалина3 сентября 2023Все было великолепно!
- MMonferra3 сентября 2023Самые классные впечатления))все на очень высоком уровне. спасибо больше) рекомендую
- ССыромятников27 августа 2023Все очень понравилось! Виды потрясающие, гид отличный! Местами было сложновато идти, а в целом все супер!
- ООльга16 августа 2023Наше путешествие началось ещё задолго до самого путешествия, сначала со мной созвонился гид, это Алексей, уточнил идём, кто идёт, возраст,
- ННикита13 августа 2023Пеший поход по изумрудному каньону очень увлекателен. Как и написано в описании, сы поднимались по горам и переходили реку в брод. Советую все посетить данное место.
- ААнна12 июля 2023Благодарю за экскурсию, атмосферная, живописная, не без трудностей, классный гид, поддержка в нужный момент, интересные истории по пути, красивый пейзажный маршрут, морская прогулка, было все, благодарю, если в поход то только с вами)))
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Экскурсии и походы в горы»
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