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после этого дана полная инструкция сколько воды взять с собой, сто надеть, где встречаемся. Потом ещё раз был звонок перед походом. Ну а дальше сам поход шёл вдоль речки Чёрная. Маршрут сказочно необыкновенно красивый, особенно под рассказы Алексея, он правильно расставлял акценты, где остановиться для лучших фото, помогал фотографироваться. Спасибо Алексе