4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат

Добро пожаловать на борт катера

Добро пожаловать на борт катера.

Сегодня мы отправляемся в открытое море, чтобы поймать свежую рыбу.

Рыбалка подойдет как заядлым, так и начинающим рыбакам.

Даже если вы ни разу удочку — не бойтесь, мы научим.
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат

Вас ожидает:

    Добро пожаловать на борт катера. Сегодня мы отправляемся в открытое море, чтобы поймать свежую рыбу. Рыбалка подойдет как заядлым, так и начинающим рыбакам. Даже если вы ни разу удочку — не бойтесь, мы научим!
    С нами вам не надо ни о чем думать. Мы подготовим снасти и наживку. Возьмите с собой хорошее настроение, наслаждайтесь шумом волн и крепко держите удочку!
    Вы можете взять с собой семью и друзей, которым совершенно не интересна рыбалка. На борту и для них найдется занятие. Например, позагорать на солнце, понаблюдать за морскими видами и почувствовать легкий бриз.
    На морской рыбалке вы сможете поймать черноморскую барабулю, ставридку, кефаль, а если вам очень повезет — катрана (черноморскую акулу). Мы можем приготовить ваш улов прямо на борту. Просто насладитесь вкусом свежей рыбы под бокал вина или холодного пива с видом на горные пейзажи.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Взрослый билет (от 14 лет)
    7 000 ₽
    Детский билет (до14 лет)
    500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Прогулка на катере
    • Снасти и наживка
    Что не входит
    • Дополнительных расходов нет.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Крым, Севастополь, Балаклава, Таврическая Набережн
    Завершение: Крым, Севастополь, Балаклава, Таврическая Набережная, 22
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 07:00 до 12:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 07:00 до 12:00

    Дина С.
    Дина С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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