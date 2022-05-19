в пятницу и воскресенье в 09:00

Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд

Покорить горные тропы, устроить пикник на пляже, встать на сап и прокатиться на моторной лодке

Три вида активности в один день — что за приключение нас ждет! Сперва видовая горная тропа выведет вас к берегу моря: сказочные крымские пейзажи прилагаются.

Следом, после атмосферного пикника, мы встанем на SUP-борды и искупаемся водах бухты.

А в финале дадим себе отдохнуть и насладимся морскими пейзажами во время прогулки на моторной лодке в Балаклаву.
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
Активный день в Балаклаве: хайкинг, лодки и SUP-борд
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Что вас ожидает

Хайкинг и пикник на пляже. В первой части приключения мы спустимся к морю по горной тропе — в пути вам откроются роскошные виды на побережье от мыса Айя до Фиолента. По дороге обратим внимание на местные растения, поговорим о животных и остановимся в лучших локациях для фото. А достигнув цели, устроим на пляже небольшой пикник в средиземноморском стиле и приготовим на горелке ароматный чай.

По волнам на SUP-борде. После перекуса отправимся покорять водную стихию: опытный инструктор покажет вам, как правильно управлять сапом, а затем весла в руки — и вперед! У вас будет целый час, чтобы исследовать воды живописной бухты.

Морская прогулка в Балаклаву станет идеальным завершением дня. На моторной лодке мы направимся к Балаклавской бухте, а в пути с воды полюбуемся мысом Айя, скалой «Спящая красавица», горой Аскети с легендарной «Бочкой смерти» и знаменитой генуэзской крепостью Чембало. А если повезет, даже встретим в пути дельфинов.

Кому подойдет хайкинг

Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются). Всего мы пройдем около 8 км по горам.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в Севастополе, окончание в Балаклаве. Из Балаклавы вы можете вернуться в Севастополь на такси или автобусе (20 руб.).
  • В стоимость включено: трансфер из Севастополя к старту маршрута, легкий перекус, путь на моторной лодке до Балаклавы
  • В случае шторма экскурсия отменяется: можем перенести ваш заказ на другой день или заменить другой экскурсией
  • На маршруте группу сопровождает гид-проводник из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на парковке ТЦ «SeaMall»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в пятницу и воскресенье в 09:00

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