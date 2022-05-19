в пятницу и воскресенье в 09:00

Три вида активности в один день — что за приключение нас ждет! Сперва видовая горная тропа выведет вас к берегу моря: сказочные крымские пейзажи прилагаются. Следом, после атмосферного пикника, мы встанем на SUP-борды и искупаемся водах бухты. А в финале дадим себе отдохнуть и насладимся морскими пейзажами во время прогулки на моторной лодке в Балаклаву.

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Что вас ожидает

Хайкинг и пикник на пляже. В первой части приключения мы спустимся к морю по горной тропе — в пути вам откроются роскошные виды на побережье от мыса Айя до Фиолента. По дороге обратим внимание на местные растения, поговорим о животных и остановимся в лучших локациях для фото. А достигнув цели, устроим на пляже небольшой пикник в средиземноморском стиле и приготовим на горелке ароматный чай.

По волнам на SUP-борде. После перекуса отправимся покорять водную стихию: опытный инструктор покажет вам, как правильно управлять сапом, а затем весла в руки — и вперед! У вас будет целый час, чтобы исследовать воды живописной бухты.

Морская прогулка в Балаклаву станет идеальным завершением дня. На моторной лодке мы направимся к Балаклавской бухте, а в пути с воды полюбуемся мысом Айя, скалой «Спящая красавица», горой Аскети с легендарной «Бочкой смерти» и знаменитой генуэзской крепостью Чембало. А если повезет, даже встретим в пути дельфинов.

Кому подойдет хайкинг

Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются). Всего мы пройдем около 8 км по горам.

Организационные детали