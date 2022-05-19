в пятницу и воскресенье в 09:00

Хайкинг и пикник на пляже. В первой части приключения мы спустимся к морю по горной тропе — в пути вам откроются роскошные виды на побережье от мыса Айя до Фиолента. По дороге обратим внимание на местные растения, поговорим о животных и остановимся в лучших локациях для фото. А достигнув цели, устроим на пляже небольшой пикник в средиземноморском стиле и приготовим на горелке ароматный чай.
По волнам на SUP-борде. После перекуса отправимся покорять водную стихию: опытный инструктор покажет вам, как правильно управлять сапом, а затем весла в руки — и вперед! У вас будет целый час, чтобы исследовать воды живописной бухты.
Морская прогулка в Балаклаву станет идеальным завершением дня. На моторной лодке мы направимся к Балаклавской бухте, а в пути с воды полюбуемся мысом Айя, скалой «Спящая красавица», горой Аскети с легендарной «Бочкой смерти» и знаменитой генуэзской крепостью Чембало. А если повезет, даже встретим в пути дельфинов.
Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются). Всего мы пройдем около 8 км по горам.