Фантастические виды и уютные пляжи

Ваше путешествие начнётся на смотровой площадке на обрыве у маяка мыса Фиолент. Затем вы спуститесь до излюбленной севастопольцами бухты Александры и пройдёте на пляж 🏖️ Баунти, где можно искупаться в лазурном море 🌊, вода здесь самого красивого цвета на всём побережье.

Пройдя по разрушенной лестнице, вы доберётесь до пляжа Крокодил, где также можно будет насладиться чистым морем и отсутствием толп людей. После вы отправитесь на мыс Виноградный, чтобы отыскать каменного Дракона Фиолента — виды отсюда, особенно на закате, просто волшебные!

В завершение, мы расскажем вам о местной истории 📖 виноделия, и вы сможете собственными глазами увидеть пещеры и грот с винодельней, которые когда-то населяли монахи. Помните, что маршрут частично проходит по труднодоступным скалистым тропам и обрывам, так что советуем заранее позаботиться о комфортной обуви.

Важная информация: