Аудиоэкскурсия с приложением: Шотландские берега на русском море. Мыс Фиолент

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Севастополя
На интерактивная экскурсия ⛳ проведёт вас по живописному мысу Фиолент и познакомит с его удивительной природой.

На вашем пути встретится несколько обзорных площадок, с которых открываются невероятные виды на море 🌊, мыс и бухту.

Поэтому захватите камеру и будьте готовы к фотосессии.

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.

Вы не заблудитесь.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 600 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия с приложением: Шотландские берега на русском море. Мыс Фиолент
Аудиоэкскурсия с приложением: Шотландские берега на русском море. Мыс Фиолент

Что вы увидите

  • Бухта Александры с незабываемыми видами
  • Пляж Баунти, который покорит вас своей красотой
  • Александрийский родник
  • Пляж Крокодил
  • Каменный Дракон, когда-то охранявший вулкан Фиолент
  • Развалины монастыря и винодельни
  • Хранилища зерна и вина в средние века.
Фантастические виды и уютные пляжи
Ваше путешествие начнётся на смотровой площадке на обрыве у маяка мыса Фиолент. Затем вы спуститесь до излюбленной севастопольцами бухты Александры и пройдёте на пляж 🏖️ Баунти, где можно искупаться в лазурном море 🌊, вода здесь самого красивого цвета на всём побережье.
Пройдя по разрушенной лестнице, вы доберётесь до пляжа Крокодил, где также можно будет насладиться чистым морем и отсутствием толп людей. После вы отправитесь на мыс Виноградный, чтобы отыскать каменного Дракона Фиолента — виды отсюда, особенно на закате, просто волшебные!
В завершение, мы расскажем вам о местной истории 📖 виноделия, и вы сможете собственными глазами увидеть пещеры и грот с винодельней, которые когда-то населяли монахи. Помните, что маршрут частично проходит по труднодоступным скалистым тропам и обрывам, так что советуем заранее позаботиться о комфортной обуви.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Возьмите с собой наушники.
Что входит
  • Аудио гид в приложении
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники (возьмите с собой свои).
Начало и место завершения
🚩 Маяк на мысе Фиолент, Севастополь
Аудиоэкскурсия с приложением: Шотландские берега на русском море. Мыс Фиолент
Аудиоэкскурсия с приложением: Шотландские берега на русском море. Мыс Фиолент
Аудиоэкскурсия с приложением: Шотландские берега на русском море. Мыс Фиолент
Аудиоэкскурсия с приложением: Шотландские берега на русском море. Мыс Фиолент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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