Анатолий проводит ещё 3 экскурсии

Балаклава: совершенно секретно

Побывать в лучших фото-точках бухты и проникнуть в тайны приморского города

Анатолий
Анатолий – Гид из Севастополя
Крепость 14 века, Долина смерти, Ядерный арсенал и завод подводных лодок — Балаклава припасла немало сюрпризов и тайн, которые нам предстоит открыть.

Мы полюбуемся уютной бухтой с высоты, поговорим о тренировках дельфинов 🐬, организации «ЭПРОН» и мифическом балаклавском золоте.

И конечно, сделаем фотографии 📸 с самых захватывающих инста-точек города.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 400 ₽ за экскурсию

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Балаклава: совершенно секретно
Балаклава: совершенно секретно

Что вас ожидает

Секретные хроники Балаклавы
В уютной Балаклаве мы прогуляемся по двум набережным и отыщем следы засекреченного объекта, где находился ядерный арсенал и завод подводных лодок. Увидим здание «ЭПРОНа», организации особого назначения: вы узнаете, какой подвиг совершили её сотрудники и какую роль она сыграла в мировой истории 📖. Отыщем место, где тренировали дельфинов 🐬, и обсудим, чего достигли наши ученые в этой области. А после подъедем к подножью крепости Чембало, чтобы насладиться видами и сделать снимки в лучших фото-локациях Балаклавы.

Нетривиальные факты о городе
Чем обязаны Балаклаве спецподразделения всего мира? Как в бухте оказались две подводные лодки с одинаковым бортовым номером? Открытию какого здания при Екатерине II радовались все мужчины города? И что же перевозило английское судно «Принц», если не 200 000 фунтов золотом, которое безуспешно искали в Балаклавской бухте? Эти и другие тайны мы попробуем открыть, прогуливаясь по набережным и улочкам Балаклавы.

Организационные детали

  • До Балаклавы и крепости Чембало мы доберемся на комфортабельном авто от места вашего пребывания в Севастополе. Транспорт включен в стоимость.
  • После экскурсии 🧭 я отвезу вас обратно в Севастополь или подвезу к дегустационному центру «Золотой Балки»
  • По запросу я установлю в машине детское каркасное автокресло
  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в музей 🖼 «Объект 825 ГТС»: 300 руб. — взрослый билет 🎫, 100 руб. — детский. Самостоятельно пройтись по музею нельзя. Дети до 5 лет на экскурсию ⛳ по объекту не допускаются.
Балаклава: совершенно секретно
Балаклава: совершенно секретно
Балаклава: совершенно секретно
Балаклава: совершенно секретно
Балаклава: совершенно секретно
Балаклава: совершенно секретно
Балаклава: совершенно секретно
Балаклава: совершенно секретно
Балаклава: совершенно секретно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
Приветствую, друзья! Меня зовут Анатолий. Я родился в Севастополе и на протяжении всей жизни не перестаю удивляться его красоте, истории и энергии. С радостью покажу самые живописные места города-героя и его окрестностей и расскажу о них нескучные факты.
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Анатолий проводит ещё 3 экскурсии

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