Анатолий проводит ещё 3 экскурсии

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Секретные хроники Балаклавы

В уютной Балаклаве мы прогуляемся по двум набережным и отыщем следы засекреченного объекта, где находился ядерный арсенал и завод подводных лодок. Увидим здание «ЭПРОНа», организации особого назначения: вы узнаете, какой подвиг совершили её сотрудники и какую роль она сыграла в мировой истории 📖. Отыщем место, где тренировали дельфинов 🐬, и обсудим, чего достигли наши ученые в этой области. А после подъедем к подножью крепости Чембало, чтобы насладиться видами и сделать снимки в лучших фото-локациях Балаклавы.

Нетривиальные факты о городе

Чем обязаны Балаклаве спецподразделения всего мира? Как в бухте оказались две подводные лодки с одинаковым бортовым номером? Открытию какого здания при Екатерине II радовались все мужчины города? И что же перевозило английское судно «Принц», если не 200 000 фунтов золотом, которое безуспешно искали в Балаклавской бухте? Эти и другие тайны мы попробуем открыть, прогуливаясь по набережным и улочкам Балаклавы.

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