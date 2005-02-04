Исполинские скалы, неприступные в прошлом цитадели, памятники трёх войн и восхитительные...

Исполинские скалы, неприступные в прошлом цитадели, памятники трёх войн и восхитительные черноморские пейзажи! Я проведу вас по ключевым точкам Балаклавской дуги безопасными тропами, мы посетим удивительные места края, где вы увидите и следы военного времени, и нетронутую природу Крыма.
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга
Балаклавская дуга

Что вы увидите 🤩

  • Балаклавская бухта
  • Крепость Чембало
  • Бочка Смерти
  • Южный форт Первой мировой войны
  • Ракетная база Объект №100
  • Пляж Инжир и урочище Аязьма
Крепость Чембало
Первой достопримечательностью станет генуэзская крепость Чембало. Веками она защищала вход в Балаклавскую бухту, выполняя роль важнейшего форпоста всего черноморского побережья Крыма.
Бочка Смерти
Продолжим подъём по хребту «Спящая красавица» к вершине, на которой нависает над пропастью «Бочка Смерти». Стальная конструкция отмечена печатью скорби: во время Второй Мировой войны здесь происходил массовый расстрел советских солдат.
Объект №100 — Сотка
Ещё один непродолжительный переход и мы возле заброшенного ракетного комплекса Объект №100. База — комплекс тоннелей, пробитых внутри скалы, где вы погуляете и сделаете необычные фотографии, а я расскажу о последних учебных запусках ракет.
Родник Аязьма, пляж Инжир
Через перевал мы выйдем к урочищу Аязьма — месту с множеством смотровых площадок, с видом на горные массивы и Чёрное море. Вдоволь насладившись крымскими видами, остановимся на полноценный туристический обед. Пока вы отдыхаете и делитесь впечатлениями, я приготовлю его для вас на огне. Под неспешные разговоры мы подкрепимся и спустимся к последней точке похода — пляжу Инжир. Целый час отдыха и купания — и обратно на катере до набережной Балаклавы.
Важная информация!
  • Это пеший поход, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор.
  • С собой обязательно надо взять 1-1, 5 литра воды на человека, не экономьте на этом. В жаркую погоду особенно.
  • Если хотите купаться в море в конце похода — не забывайте о купальном костюме и обуви для купания. По камням заходить в море босыми ногами не всегда приятно.
  • Трансфер не включен в стоимость экскурсии. До Балаклавы вам придется добираться самостоятельно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 1-10 человек
Детский билет (до 7 лет)
250 ₽
Стандартный билет
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида-проводника
  • Сытный туристический обед на огне и всё необходимое для него
  • Поездка на катере от пляжа Инжир до Балаклавы (около 30 минут).
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Балаклава, Площадь 1 Мая, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По вторникам и четвергам в 10:00

Олег А.
Олег А.
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