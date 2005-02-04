Крепость Чембало
Первой достопримечательностью станет генуэзская крепость Чембало. Веками она защищала вход в Балаклавскую бухту, выполняя роль важнейшего форпоста всего черноморского побережья Крыма.
Бочка Смерти
Продолжим подъём по хребту «Спящая красавица» к вершине, на которой нависает над пропастью «Бочка Смерти». Стальная конструкция отмечена печатью скорби: во время Второй Мировой войны здесь происходил массовый расстрел советских солдат.
Объект №100 — Сотка
Ещё один непродолжительный переход и мы возле заброшенного ракетного комплекса Объект №100. База — комплекс тоннелей, пробитых внутри скалы, где вы погуляете и сделаете необычные фотографии, а я расскажу о последних учебных запусках ракет.
Родник Аязьма, пляж Инжир
Через перевал мы выйдем к урочищу Аязьма — месту с множеством смотровых площадок, с видом на горные массивы и Чёрное море. Вдоволь насладившись крымскими видами, остановимся на полноценный туристический обед. Пока вы отдыхаете и делитесь впечатлениями, я приготовлю его для вас на огне. Под неспешные разговоры мы подкрепимся и спустимся к последней точке похода — пляжу Инжир. Целый час отдыха и купания — и обратно на катере до набережной Балаклавы.
Важная информация!
- Это пеший поход, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор.
- С собой обязательно надо взять 1-1, 5 литра воды на человека, не экономьте на этом. В жаркую погоду особенно.
- Если хотите купаться в море в конце похода — не забывайте о купальном костюме и обуви для купания. По камням заходить в море босыми ногами не всегда приятно.
- Трансфер не включен в стоимость экскурсии. До Балаклавы вам придется добираться самостоятельно.