Виталий проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Чоргунская башня

Вы проедете через село Черноречье, где находится самая необычная крепостная башня Крыма — Чоргунская. Что известно о постройке, не типичной для крымских построек Позднего Средневековья, и какие события здесь начали происходить с середины 19 века — разберемся на месте.

Пещерные скиты

Вам откроется вид на пещерный мужской монастырь Челтер-Мармара, возникший, предположительно, в 8 веке. Это действующий скит Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря. А далее на пути Шулдан — еще один скит, расположенный на вершине горной гряды. Вы узнаете, чем он знаменит, и услышите менее известные, но любопытные подробности.

Последний осколок Византийской империи

Затем мы остановимся у Мангупского озера, с которого открывается вид на плато Мангуп. Я расскажу о столице княжества Феодоро, захваченной турками в 15 веке. Это одна из визитных карточек Крыма и повод затронуть очень интересный пласт истории 📖 — ведь здесь, после падения Константинополя, держался последний бастион Византии!

«Чудо-Ослик» и долина реки Бельбек

На эко-ферме вы покормите осликов сомалийской и нубийской породы, а ещё полюбуетесь удивительными каменными скульптурами — нерукотворными Каралезскими сфинксами. Затем свернете в долину, где каждый горный населенный пункт и окрестности изобилуют интересными событиями: со времен до нашей эры и до сегодняшних дней.

Большой каньон: по ту сторону скал

На протяжении всего маршрута я буду также рассказывать о природе, геологии, палеонтологии и народах Крыма. Многое из того, о чем вы узнаете, широко не освещено и отсутствует в путеводителях. В самом каньоне поговорим об особенностях его образования и отличиях от большинства долин полуострова. Вы познакомитесь с местной флорой и полюбуетесь миром буйной зелени и горной рекой.

Назад, в детство: ванна Молодости и трактир из «Приключений Буратино»

В завершение вы посетите один из главных живительных источников полуострова и сможете искупаться в знаменитой ванне Молодости с бодрящей горной водой. А после, если захотите, заглянете на обед в трактир «Три пескаря». Именно там в 1975 году снимали эпизоды советского фильма «Приключения Буратино».

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