Виталий проводит ещё 5 экскурсий

Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма

Открыть одно из самых завораживающих мест полуострова и оценить историческое богатство окрестностей

Виталий
Виталий – Гид из Севастополя
Вы пересечете зрелищные межгорные долины и познакомитесь с историей 📖 необычной Чоргунской башни.

Также вам откроется вид на пещерные скиты.

У Мангупского озера вы услышите о последнем бастионе Византии.

На эко-ферме можно будет покормить осликов.

И главное, вы погостите во владениях реликтовых тисов, горной реки и исполинских скал.

А если захотите, искупаетесь в ванне Молодости.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма

Что вас ожидает

Чоргунская башня
Вы проедете через село Черноречье, где находится самая необычная крепостная башня Крыма — Чоргунская. Что известно о постройке, не типичной для крымских построек Позднего Средневековья, и какие события здесь начали происходить с середины 19 века — разберемся на месте.

Пещерные скиты
Вам откроется вид на пещерный мужской монастырь Челтер-Мармара, возникший, предположительно, в 8 веке. Это действующий скит Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря. А далее на пути Шулдан — еще один скит, расположенный на вершине горной гряды. Вы узнаете, чем он знаменит, и услышите менее известные, но любопытные подробности.

Последний осколок Византийской империи
Затем мы остановимся у Мангупского озера, с которого открывается вид на плато Мангуп. Я расскажу о столице княжества Феодоро, захваченной турками в 15 веке. Это одна из визитных карточек Крыма и повод затронуть очень интересный пласт истории 📖 — ведь здесь, после падения Константинополя, держался последний бастион Византии!

«Чудо-Ослик» и долина реки Бельбек
На эко-ферме вы покормите осликов сомалийской и нубийской породы, а ещё полюбуетесь удивительными каменными скульптурами — нерукотворными Каралезскими сфинксами. Затем свернете в долину, где каждый горный населенный пункт и окрестности изобилуют интересными событиями: со времен до нашей эры и до сегодняшних дней.

Большой каньон: по ту сторону скал
На протяжении всего маршрута я буду также рассказывать о природе, геологии, палеонтологии и народах Крыма. Многое из того, о чем вы узнаете, широко не освещено и отсутствует в путеводителях. В самом каньоне поговорим об особенностях его образования и отличиях от большинства долин полуострова. Вы познакомитесь с местной флорой и полюбуетесь миром буйной зелени и горной рекой.

Назад, в детство: ванна Молодости и трактир из «Приключений Буратино»
В завершение вы посетите один из главных живительных источников полуострова и сможете искупаться в знаменитой ванне Молодости с бодрящей горной водой. А после, если захотите, заглянете на обед в трактир «Три пескаря». Именно там в 1975 году снимали эпизоды советского фильма «Приключения Буратино».

Организационные детали

  • В дорогу я возьму бинокль, поэтому вы детально рассмотрите дальние объекты, встречающиеся на маршруте
  • Дополнительные расходы — опциональное посещение трактира
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма
Большой каньон: путешествие в затерянный мир Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Меня зовут Виталий, я лицензированный гид и собственник плантации миндаля. А также консультант и участник цикла фильмов об экстремальном туризме в Крыму и радиопрограмм об истории нашего региона. Расскажу вам о важном без штампов, интересно и достоверно!
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