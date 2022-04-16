Экскурсия на фестиваль воздушных шаров

Всегда мечтали полетать на воздушном шаре и увидеть Крым с высоты птичьего полета

Групповая
Всегда мечтали полетать на воздушном шаре и увидеть Крым с высоты птичьего полета? Или уже знаете, как это здорово и хотите повторить? В любом случае у вас есть шанс увидеть красивые пейзажи в районе необычной Белой Скалы! Получить новые незабываемые впечатления, прочувствовать всевозможные эмоции, драйв и вдохновение! Мы вам организуем замечательное приключение!
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров

Что вас ожидает 🤩

  • Белогорск
  • Белая скала
  • Суворовский дуб

Воздушные шары над Крымом

Отправляйтесь на удивительный и яркий фестиваль воздушных шаров. В воздух поднимутся больше разноцветных 20 шаров. Они заполнят небо над Крымом. Нереальные фото гарантируем!
Где? Крым, Белогорский район, Белая скала
Когда? 12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
Важно знать
  • В стоимость экскурсии не входит полет на воздушном шаре.
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Ушакова, город Севастополь
Когда и сколько длится
Когда: 12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Теплые вещи и ланч-боксы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00

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