Воздушные шары над Крымом

Отправляйтесь на удивительный и яркий фестиваль воздушных шаров. В воздух поднимутся больше разноцветных 20 шаров. Они заполнят небо над Крымом. Нереальные фото гарантируем!

Где? Крым, Белогорский район, Белая скала

Когда? 12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00

Важно знать