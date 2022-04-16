Отправляйтесь на удивительный и яркий фестиваль воздушных шаров. В воздух поднимутся больше разноцветных 20 шаров. Они заполнят небо над Крымом. Нереальные фото гарантируем!
Где? Крым, Белогорский район, Белая скала
Когда? 12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
Важно знать
В стоимость экскурсии не входит полет на воздушном шаре.
Трансфер входит в стоимость экскурсии.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Что не входит
Питание
Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Ушакова, город Севастополь
Когда и сколько длится
Когда: 12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Теплые вещи и ланч-боксы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
Марина — ваш гид в Севастополе
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