Роза — это абсолютный символ, она вправе олицетворять как чистоту юности, так и мудрость зрелости, истинную любовь и необузданную страсть, искреннюю скорбь и всепоглощающую радость.

В Крыму первые промышленные плантации розы были заложены в 1927 году. В послевоенные годы Крым вырабатывал 70-80 процентов розового масла, которое изготавливалось в СССР. А первым и главным предприятием эфиромасличной, а позже косметической отрасли Крыма стал комбинат «Крымская Роза».

В селе Тургеневка раскинулись великолепные поля крымской эфиромасличной розы, из которой и создается косметика бренда. Роза здесь занимает уже порядка 30 гектар. И с каждым годом площади посадки увеличиваются!

Цветет роза совсем недолго – с конца мая до середины июня. В этот волшебный промежуток времени мы и приглашаем вас на экскурсию по розовым полям. В мир красоты и тонких ароматов!