Экскурсия по розовым полям

. Роза. Как она прекрасна! Невозможно налюбоваться, невозможно надышаться, ведь это любимый цветок...

. Роза. Как она прекрасна! Невозможно налюбоваться, невозможно надышаться, ведь это любимый цветок женщин.

Много веков ее восхваляют, о ней пишут стихи и песни, даря розу, говорят «люблю».

Мы прогуляемся по полям роз, ощутим их аромат и узнаем много интересного
Экскурсия по розовым полям
Экскурсия по розовым полям
Экскурсия по розовым полям
Экскурсия по розовым полям
Экскурсия по розовым полям
Экскурсия по розовым полям

Что вы увидите 🤩

  • Ханский дворец в Бахчисарае
  • Пещерный город Качи - Кальон
  • Бисерный храм
  • Розовые поля в Тургеневке
Роза — это абсолютный символ, она вправе олицетворять как чистоту юности, так и мудрость зрелости, истинную любовь и необузданную страсть, искреннюю скорбь и всепоглощающую радость.
В Крыму первые промышленные плантации розы были заложены в 1927 году. В послевоенные годы Крым вырабатывал 70-80 процентов розового масла, которое изготавливалось в СССР. А первым и главным предприятием эфиромасличной, а позже косметической отрасли Крыма стал комбинат «Крымская Роза».
В селе Тургеневка раскинулись великолепные поля крымской эфиромасличной розы, из которой и создается косметика бренда. Роза здесь занимает уже порядка 30 гектар. И с каждым годом площади посадки увеличиваются!
Цветет роза совсем недолго – с конца мая до середины июня. В этот волшебный промежуток времени мы и приглашаем вас на экскурсию по розовым полям. В мир красоты и тонких ароматов!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Экскурсия на розовые поля
13 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные и экскурсионные услуги.
Что не входит
  • Стоимость посещения Ханского дворца - 300 руб.
  • Стоимость посещения пещерного города Качи - Кальон - 100 руб.
Место начала и завершения
площадь Ушакова, Севастополь.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Дина С.
Дина С.
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