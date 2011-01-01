Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

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Экскурсия "Роскошь Бахчисарая"

Наталья Д.
Наталья Д. – Гид из Севастополя
Экскурсия "Роскошь Бахчисарая"
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Экскурсия "Роскошь Бахчисарая"
Экскурсия "Роскошь Бахчисарая"

Ежегодно множество туристов со всего мира приезжает полюбоваться Ханским дворцом в Бахчисарае — этими прекрасными строениями, открытыми для посещения. Очень трудно выделить что-то среди всего разнообразия – все они неповторимы и носят отпечаток разных эпох. Но что более важно, после реставрации 1961-1964 гг. комплекс приобрел вид единого архитектурного ансамбля, потерянный на многие годы, сочетание гармонии и одухотворенности. Наиболее интересные дворцовые объекты:

  • Фото внутри Ханского дворцаСеверные ворота – имеют очень живописный вид благодаря мосту через Чурук-Су ведущему к входу, где высечен тот самый герб со змеями.
  • Дворцовая площадь – утопающая в зелени сада и окруженная величественными сооружениями.
  • Большая ханская мечеть – украшенная стрельчатой аркадой, построенная Сахиб-Гиреем I.
  • Сары-Гюзель – комплекс ханских бань, одно из древнейших сооружений на территории дворца.
  • Фонтан слез – одна из красивейших построек, появившаяся во время реставрации Кырым-Гиреем в 1764 г., излюбленное место туристов для запечатления на фото.
  • Гаремный корпус – состоящий из четырех зданий с садом, беседками и красивыми 🤩 фонтанами.
  • Портал Демир-Капы – парадные ворота, первая постройка дворца, возведенная еще при Менгли-Гирее.
  • Крым - это одно из самых удивительных мест для отдыха. Здесь можно созерцать живописную природу, роскошные старинные дворцы, парки 🌳, ботанические сады и другие уникальные заповедники. На полуострове интересно отдыхать в любое время года. Летом вас встретит берег Чёрного моря 🌊, а зимой - красоты мужественных гор ⛰️ город 🏙️ Чуфут-Кале в Крыму – это одно из самых интересных мест на его территории, затмевающее все многочисленные пещерные объекты, которыми так славится полуостров. Благодаря своей хорошей сохранности и широкой известности он на протяжении многих десятилетий является предметом пристального внимания не только туристов, но и ученых, открывающих новые подробности его существования.
  • Большинство сохранившихся памятников древнего зодчества, расположенных здесь, представляет огромную ценность и знаменует собой целую эпоху в истории 📖 Крыма, делая его незаменимым звеном в развитии местных культур и народов. Сейчас это один из наиболее посещаемых туристических объектов Бахчисарайского района, кроме разве что Ханского дворца, где никогда не бывает безлюдно и тем более скучно.
Что входит
  • ЧТО ВХОДИТ:
  • Трансфер (туда и обратно)
  • Страховка
  • Посещение Ханского дворца (бесплатно, в связи с праздником)
  • Посещение Свято-Успенского мужского монастыря.
  • Посещение Чуфут-Кале. (бесплатно в связи с праздником)
Что не входит
  • обеды
  • входные билеты
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья Д.
Наталья Д.
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