Больше, чем сувенир на память: шикарный букет достопримечательностей Крыма под общим названием «Бал хризантем».

Этот оригинальный «цветочный» туристический маршрут тщательно разработан для вас буквально только что именно как прекрасный апогей бархатного курортного сезона. Как видно из названия, в первую очередь он посвящён давно ставшему культовым мероприятию в ялтинском ботаническом саду — ежегодному Балу хризантем.

Что вас ждет:

Однако, поскольку прекрасны на полуострове не только хризантемы, по дороге на этот поражающий воображение праздник цветов мы обязательно заглянем к Байдарским воротам – главному перевалу, позволяющему «шагнуть через горы» на тот самый воспетый в песнях и стихах Южный берег Крыма.

А после посетим знаменитую Форосскую церковь – оплот христианства почти на самом краю православной цивилизации.

Следующая остановка у горы Кошка многие тысячелетия мирно возлегающей вблизи посёлка Симеиз. Ведь вы даже представить себе не могли каменную киску такого размера!

Затем, подобно многим поколениям самых родовитых дворян Российской Империи и премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, мы с вами с полным правом полюбуемся красотами Воронцовского дворца и прилегающего к нему уникального парка.

И уже на финише столь многогранного, но чрезвычайно познавательного маршрута состоится его основное событие – непосредственное участие в Параде хризантем. Поверьте, что нет более фантастического зрелища, чем миллионы и миллионы разноцветных бутонов

живых цветов!