Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на бал Хризантем

Этот оригинальный «цветочный» туристический маршрут тщательно разработан для вас буквально только...

Этот оригинальный «цветочный» туристический маршрут тщательно разработан для вас буквально только что именно как прекрасный апогей бархатного курортного сезона.

Как видно из названия, в первую очередь он посвящён давно ставшему культовым мероприятию в ялтинском ботаническом саду — ежегодному Балу хризантем.
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на бал Хризантем
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на бал Хризантем
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на бал Хризантем
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на бал Хризантем
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на бал Хризантем
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на бал Хризантем

Что вы увидите 🤩

  • Байдарский ворота.
  • Форосская церковь
  • Смотровая площадка гора "Кошка"
  • Воронцовский дворец
  • Никитский ботанический сад
Больше, чем сувенир на память: шикарный букет достопримечательностей Крыма под общим названием «Бал хризантем».
Этот оригинальный «цветочный» туристический маршрут тщательно разработан для вас буквально только что именно как прекрасный апогей бархатного курортного сезона. Как видно из названия, в первую очередь он посвящён давно ставшему культовым мероприятию в ялтинском ботаническом саду — ежегодному Балу хризантем.

Что вас ждет:

  • Однако, поскольку прекрасны на полуострове не только хризантемы, по дороге на этот поражающий воображение праздник цветов мы обязательно заглянем к Байдарским воротам – главному перевалу, позволяющему «шагнуть через горы» на тот самый воспетый в песнях и стихах Южный берег Крыма.
  • А после посетим знаменитую Форосскую церковь – оплот христианства почти на самом краю православной цивилизации.
Следующая остановка у горы Кошка многие тысячелетия мирно возлегающей вблизи посёлка Симеиз. Ведь вы даже представить себе не могли каменную киску такого размера!
Затем, подобно многим поколениям самых родовитых дворян Российской Империи и премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, мы с вами с полным правом полюбуемся красотами Воронцовского дворца и прилегающего к нему уникального парка.
И уже на финише столь многогранного, но чрезвычайно познавательного маршрута состоится его основное событие – непосредственное участие в Параде хризантем. Поверьте, что нет более фантастического зрелища, чем миллионы и миллионы разноцветных бутонов
живых цветов!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
13 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные и экскурсионные услуги.
Что не входит
  • Входной билет на экскурсию в Воронцовский дворец - 400 руб.
  • Входной билет в Ботанический сад - 300 руб.
Место начала и завершения
площадь Ушакова, Севастополь.
Когда и сколько длится?
Когда: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября

Дина С.
Дина С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

🎩Индивидуальные👣Пешком🏛История и архитектура⚙️Необычные🏡Выездные🔭Обзорные#Ботанический сад🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Экскурсия Большой Каньон Крыма
2 300
за 1 чел.
Экскурсия Большой Каньон Крыма
Наш маршрут экскурсии предоставит Вам возможность отправиться в настоящий пеший поход по горному Крыму...
Понедельник, среда, суббота в 08:15
Фиолент + Балаклава - экскурсия с местным жителем
Индивидуальная экскурсия
5
5
7 500
за 1-4 чел.
Фиолент + Балаклава - экскурсия с местным жителем
Экскурсий много, но кто покажет укромные уголки лучше, чем местный житель, который с детства с ними знаком?...
Поездка может состояться в любой день, бронь за 1 день.
Индивидуальная экскурсия по бухтам Севастополя
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия по бухтам Севастополя
Обзорная морская экскурсия в мини-группе по Южной бухте с осмотром кораблей вспомогательного флота,...
По договоренности
Экскурсия-спектакль в Севастополе
4.8
17
700
за 1 чел.
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Узнать историю города-героя и перезагрузиться на нескучной аудиопрогулке
в будние дни в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Аудиоэкскурсия с приложением: Шотландские берега на русском море. Мыс Фиолент
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением: Шотландские берега на русском море. Мыс Фиолент
На интерактивная экскурсия проведёт вас по живописному мысу Фиолент и познакомит с его удивительной природой...
Вы можете выбрать любое удобное время
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная прогулка по Севастополю - отличный способ познакомиться с основными вехами истории города...
Ежедневно
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Индивидуальная экскурсия
5
7
6100
5 490
за 1-8 чел.
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Исследовать самые зеленые и уединенные места в окрестностях Севастополя
Вечер в Бахчисарае - "В гостях у хана"
5
1
1 600
за 1 чел.
Вечер в Бахчисарае - "В гостях у хана"
Экскурсия проходит через живописные Инкерманскую, Бельбекскую, и Качинскую долины
Ежедневно 08:00 - утренний выезд. Вечерний город: вт, пт, вс 13:00*
Большая Севастопольская экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
6 600
за 1-5 чел.
Большая Севастопольская экскурсия
Севастополь - город, который привлекает своей богатой историей и обилием достопримечательностей
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
4.4
27
1 200
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Первое знакомство с Севастополем: трижды рождённый
Если вы в Севастополе впервые, то эта экскурсия для вас
Согласно расписанию в календаре
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Индивидуальная экскурсия
4.8
21
6 500
за 1-6 чел.
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Познакомиться с самыми яркими местами Юго-Западного Крыма через античные легенды и истории прошлого
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
1 800
за 1 чел.
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Всегда мечтали полетать на воздушном шаре и увидеть Крым с высоты птичьего полета? Или уже знаете, как...
12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00

Дина С. проводит ещё 11 экскурсий

Обзорная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Севастополю
Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и Панораму...
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-5 чел.
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Руины древних бастионов, религиозные святыни и завораживающие виды - на окраинах города-героя всегда...
Восток - дело тонкое
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-5 чел.
Восток - дело тонкое
Экскурсия с посещением Ханского дворца, города-крепости Чуфут-Кале, Успенского пещерного монастыря, Бисерного...
Пешеходная экскурсия по Севастополю
650
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
1 600
за 1 чел.
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Руины древних бастионов, религиозные святыни и завораживающие виды - на окраинах города-героя всегда...
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-5 чел.
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Мы отправимся в путешествие по горному хребту Каланых-Кая
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима
Индивидуальная экскурсия
1д 6ч
4 000
за 1 чел.
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима
Вас ждет полет на параплане над Судаком, Ай-Петри, Ласпи, Фиолентом или Качей на выбор
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
650
за 1 чел.
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Мы отправимся в путешествие по горному хребту Каланых-Кая
Понедельник, Среда, Суббота в 08:40
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-10 чел.
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат
Добро пожаловать на борт катера
Ежедневно с 07:00 до 12:00
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
1 600
за 1 чел.
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и Панораму...
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
🇷🇺