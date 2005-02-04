Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на парад Тюльпанов

Редкие экзотические растения - обособленный мир, доступный на крымском полуострове каждому! И мы...

Редкие экзотические растения – обособленный мир, доступный на крымском полуострове каждому! И мы отправимся на встречу с ним! А после насладимся первозданной природой в Никитской расселине и роскошью Массандровского дворца!
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на парад Тюльпанов
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на парад Тюльпанов
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на парад Тюльпанов
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на парад Тюльпанов
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на парад Тюльпанов
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на парад Тюльпанов

Что вы увидите 🤩

  • Ботанический сад в Ялте
  • Никитская расселина
  • Массандровский дворец
Редкие экзотические растения – обособленный мир, доступный на крымском полуострове каждому! И мы отправимся на встречу с ним! А после насладимся первозданной природой в Никитской расселине и роскошью Массандровского дворца!

Вас ожидает:

  • Ботанический сад
  • Экскурсию начнем с аллей Никитского ботанического сада. Заглянем в этот зеленый мир, где соседствуют тысячи разновидностей деревьев, кустарников и цветов. Самые редкие и экзотические экземпляры – гости из других климатических поясов, далеких тропиков и знойных пустынь. Мы восхитимся размерами гигантской секвойи, прогуляемся в тени кедровых и кипарисовых рощ, окунемся в пьянящие ароматы цветущих растений. Более шестидесяти объектов парка включают в себя и выставки, и смотровые площадки, и художественные галереи.
  • Никитская расселина
  • После остановимся возле Никитской расселины. Пройдем по узкому ущелью между возвышающихся скал. Восхитимся дикой и первозданной природой, где твердый монолит камня завораживает своей холодностью и силой. Узнаем, чем привлекает это место профессиональных альпинистов, и какие известные картины снимали здесь кинорежиссеры.
  • Массандровский дворец
  • А теперь пора посетить тот самый сказочный замок! Фасад Массандровского дворца сразу настраивает гостей на нечто прекрасное и волшебное. Эта магия во всем – в маленьких окошках, в башенках, в скульптурах мифических существ. Мы пройдем по коридорчикам и комнатам дворца, где легко почувствовать уют, тепло и романтизм минувшей эпохи. Узнаем увлекательную историю особняка.
После путешествия наш транспорт обязательно доставит вас обратно к тому месту, где вы начали свой насыщенный день!

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
13 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные и экскурсионные услуги.
Что не входит
  • Стоимость входного билета в Никитский ботанический сад - 300 руб.
  • Стоимость входного билета В Массандровский дворец - 400 руб
Место начала и завершения
площадь Ушакова, Севастополь.
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, встречаемся в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день, встречаемся в 8:30

Дина С.
Дина С.
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