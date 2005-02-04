Редкие экзотические растения – обособленный мир, доступный на крымском полуострове каждому! И мы отправимся на встречу с ним! А после насладимся первозданной природой в Никитской расселине и роскошью Массандровского дворца!

Вас ожидает:

Ботанический сад

Экскурсию начнем с аллей Никитского ботанического сада. Заглянем в этот зеленый мир, где соседствуют тысячи разновидностей деревьев, кустарников и цветов. Самые редкие и экзотические экземпляры – гости из других климатических поясов, далеких тропиков и знойных пустынь. Мы восхитимся размерами гигантской секвойи, прогуляемся в тени кедровых и кипарисовых рощ, окунемся в пьянящие ароматы цветущих растений. Более шестидесяти объектов парка включают в себя и выставки, и смотровые площадки, и художественные галереи.

Никитская расселина

После остановимся возле Никитской расселины. Пройдем по узкому ущелью между возвышающихся скал. Восхитимся дикой и первозданной природой, где твердый монолит камня завораживает своей холодностью и силой. Узнаем, чем привлекает это место профессиональных альпинистов, и какие известные картины снимали здесь кинорежиссеры.

Массандровский дворец

А теперь пора посетить тот самый сказочный замок! Фасад Массандровского дворца сразу настраивает гостей на нечто прекрасное и волшебное. Эта магия во всем – в маленьких окошках, в башенках, в скульптурах мифических существ. Мы пройдем по коридорчикам и комнатам дворца, где легко почувствовать уют, тепло и романтизм минувшей эпохи. Узнаем увлекательную историю особняка.

После путешествия наш транспорт обязательно доставит вас обратно к тому месту, где вы начали свой насыщенный день!