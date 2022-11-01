Экспресс-свидание с красавцем Севастополем

Экспресс-свидание с красавцем Севастополем
Экспресс-свидание с красавцем Севастополем
Экспресс-свидание с красавцем Севастополем
Экспресс-свидание с красавцем Севастополем
Экспресс-свидание с красавцем Севастополем
Экспресс-свидание с красавцем Севастополем
Экспресс-свидание с красавцем Севастополем
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Затопленным кораблям
  • Графская пристань
  • Памятник П. С. Нахимову
  • Памятник А. И. Казарскому
  • Приморский бульвар
  • Мемориал Второй героической обороны Севастополя с Вечным огнем
  • Драконий мостик
  • Аквариум
  • Дворец детского и юношеского творчества
  • Театр имени Луначарского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы в первый раз в городе и не знаете с чего начать? Пойдемте со мной, я расскажу вам все самое главное, что нужно знать о Севастополе.
В ходе неспешной полуторачасовой прогулки по центру города мы увидим все основные достопримечательности города-героя: памятник Затопленным кораблям, Графскую пристань, памятники Нахимову и Казарскому, Приморский бульвар, мемориал Второй обороны с Вечным огнем, Драконий мостик, Аквариум, Дворец детского и юношеского творчества, театр имени Луначарского и др.
Вы узнаете историю основания и строительства южной морской крепости, услышите о двух героических оборонах города, о его послевоенном возрождении и знаменитых людях, сыгравших в судьбе Севастополя важную роль.
Я посоветую вам лучшие пляжи и парки, кафе и рестораны, памятники и музеи. Уверен, что Севастополь не оставит вас равнодушными:)

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Нахимова
Завершение: пр. Нахимова, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Пешеходная прогулка по центру города продлится около 1
  • 5 часов. В летнее время не забудьте взять собой головной убор и воду. Рекомендую надеть удобную обувь
  • Чтобы ничто не отвлекало вас от встречи с городом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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