Вы в первый раз в городе и не знаете с чего начать? Пойдемте со мной, я расскажу вам все самое главное, что нужно знать о Севастополе.

В ходе неспешной полуторачасовой прогулки по центру города мы увидим все основные достопримечательности города-героя: памятник Затопленным кораблям, Графскую пристань, памятники Нахимову и Казарскому, Приморский бульвар, мемориал Второй обороны с Вечным огнем, Драконий мостик, Аквариум, Дворец детского и юношеского творчества, театр имени Луначарского и др.

Вы узнаете историю основания и строительства южной морской крепости, услышите о двух героических оборонах города, о его послевоенном возрождении и знаменитых людях, сыгравших в судьбе Севастополя важную роль.

Я посоветую вам лучшие пляжи и парки, кафе и рестораны, памятники и музеи. Уверен, что Севастополь не оставит вас равнодушными:)