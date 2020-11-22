65 отзывов оставили туристы

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Гордое имя Севастополя

Узнать о военной истории города и увидеть главные достопримечательности

4.9
65 отзывов
Надежда
Надежда – Гид из Севастополя
Экскурсия ⛳ посвящена главным событиям двух войн — Крымской и Великой Отечественной.

Вы увидите места, в которых шли ожесточённые бои, подлинные пушки и якоря, памятник великому флотоводцу и воинский мемориал.

Но современный Севастополь — это не только военная база и крупнейший порт: я также расскажу вам о городе, как о научном и культурном центре.

Вы увидите театр, в котором играли Раневская и Вертинский, пройдётесь по живописному бульвару и сможете отправиться на приятную морскую прогулку 👣.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя

Что вас ожидает

История 📖 Крымской войны и обороны Севастополя
В середине 19 века, когда русская армия противостояла объединенной армии англичан, французов и турок в Крымской войне, о великой обороне Севастополя узнал весь мир. Вы пройдёте по Историческому бульвару, где узнаете о главных событиях той войны и увидите орудийные дворики середины 19 века, настоящие пушки и якоря. Посетите Панораму первой героической обороны Севастополя и побываете на передовой линии бывшего бастиона.

Город-герой
Второй раз Севастополь прославился во время Великой Отечественной войны, задержав у своих стен многотысячную армию врага. Вы увидите места, где шли бои и Мемориал советским воинам, узнаете о событиях того времени и о восстановлении города.

Не только военная база
От Исторического бульвара на городском автобусе 🚌 мы отправимся в сторону проспекта Нахимова: это центр города и ехать будет интересно. Вы познакомитесь с историей 📖 Севастопольского театра и полюбуетесь его величественным зданием. Затем вас встретит набережная имени Корнилова, где среди прочих монументов вы увидите современный символ Севастополя — памятник Затопленным кораблям. А на Приморском бульваре полюбуетесь субтропической растительностью и великолепным фонтаном. Кроме того, вы увидите памятник великому флотоводцу Нахимову и панораму бухты с Графской пристани.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты 🎫 на автобус, билеты 🎫 в Панораму (500 руб. /взрослый, 250 руб. /ребёнок; дети до 7 лет, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий — бесплатно)
  • По желанию в конце экскурсии 🧭 вы можете отправиться на 35-минутную морскую прогулку 👣, во время которой увидите две бухты и панораму города с моря 🌊 (стоимость — 350 руб. /взрослый, 150 руб. /ребёнок)
Начало и место завершения
🚩 на площади Нахимова
Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя
Гордое имя Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я живу в Севастополе и уже 7 лет работаю экскурсоводом. Люблю показывать туристам красоту южнобережной природы, посвящать в тайны исторических событий и человеческих судеб. Каждая моя экскурсия уникальна. Она пробуждает интерес к дальнейшему познанию этого волшебного уголка Земли - Крыма.
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65 отзывов оставили туристы

22 ноя 2020
Экскурсию по Севастополю для нашей семьи проводила Надежда. Замечательный экскурсовод - очень образованный, прекрасно знающий и любящий свой город. За несколько часов мы увидели самые интересные и знаковые места + получили несколько ценных советов, куда съездить обязательно после экскурсии. Надежда очень интересно рассказывает. Рекомендую ее для знакомства с этим замечательным городом!
3 ноя 2020
Надежда - замечательный гид! Подстроилась под нашу компанию, учла все моменты, заинтересовала историей города. Получили массу положительных впечатлений и знаний и даже дождик нам не помешал! Благодарим ещё раз, Надежда!
4 окт 2020
Экскурсия проводилась для 5 человек по предварительному бронированию через Интернет. Выбрана потому, что а) на желаемые даты других не предлагалось, б) по описанию обзорные экскурсии мало отличались друг от друга. Экскурсовод встретил в указанном месте в назначенное время. Прошлись не торопясь слушая обстоятельный рассказ. Было интересно и не утомительно. Хотелось продолжения, т. к. после Панорамы осталась существенная часть близь расположенных интересных мест. Надеемся, что это еще впереди, в том числе с экскурсоводом Надеждой.
29 сен 2020
Севастополь - город Герой и этой экскурсией Надежда поддержала это настроение. Нашей семье (дети 7 и 12 лет) очень понравилась атмосфера созданная Надеждой, материал и маршрут были интересны, и детям тоже. Смело советуем данную экскурсию.
22 сен 2020
Очень интересная экскурсия, сразу видно что Надежда хорошо разбирается в деталях Крымской войны и вообще исторических сведениях, гордится военной историей Крыма и это передается слушателям, рассказ от этого становится интересным и время пролетает незаметно
21 сен 2020
Надежда очень много и интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась.
6 сен 2020
Экскурсия очень понравилась - брали индивидуальную. Надежда - профессионал своего дела, прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла легко - несмотря на многочисленные исторические факты о Севастополе. Маршрут построен оптимально, успели посетить Панораму. Единственное - не успели на морскую прогулку по бухтам (возможно, нужно чуть раньше начинать экскурсию по городу) - но на следующий день мы осмотрели бухты на морской экскурсии (большой круг). Надежда порекомендовала экскурсовода - было также все очень познавательно и интересно. Очень многое узнали об истории России, истории города и военных событиях. Очень рекомендуем эту экскурсию и гида Надежду.
3 сен 2020
Супер экскурсия! Мы не знали про Севастополь ничего, а в конце экскурсии буквально полюбили город. Хорошо продуманный маршрут и интересные истории. Продолжительность в самый раз - не затянуто. Кроме того Надежда порекоммендовала нам прогулку на катере и Панораму. Очень ценные рекоммендации - обе экскурсии нам страшно понравились! Супер!
30 авг 2020
Вчера были на экскурсии Гордое имя Севастополя, экскурсию вела Надежда, очень приятная женщина, так получилось что мы опаздывали на час, ехали с нового Света, короче опаздали, я думала экскурсию уже отменить, но решили все таки пойти, Надежда провела вторую часть экскурсии, рассказала все интересно и видно что знает и разбирается в истории, жаль что на первую часть мы не успели! Спасибо Надежде 😊
30 авг 2020
Огромное спасибо Надежде за пешую экскурсию по Севастополю! Человек- профессионал своего дела! Увлекательный рассказ, грамотная речь, ответы на любые исторические вопросы, даже не нашей экскурсии, хорошо спланирован маршрут (это важно на жаре). Всем рекомендую!
2 авг 2020
Спасибо огромное Надежде. В столь короткое время дала интересную информацию, ответила на все интересующие вопросы. Комфортно было общаться. Спасибо большое) Рекомендуем ! Нас было 7 человек, слушали и дети, и взрослые!
26 июл 2020
Добрый вечер Надежде и всем, кто только делает свой выбор гида! Были на двух экскурсиях Надежды с дочерью 20 июля и 22 июля 2020. Столько, сколько мы увидели и узнали с Надеждой всего за каждый день экскурсии, единолично мы не осилили бы и за неделю. А если бы поехали без Надежды в Ялту - вообще был бы потерянный день и мы бы там бродили, как потерянные. Время пребывания в Крыму у нас было довольно ограниченно и только благодаря этой замечательной женщине и ее таланту экскурсовода-организатора у нас остались насыщенные и неординарные воспоминания! Отзыв пишу с опозданием, т. к. только вернулись в Москву, но дочь не оставляли меня в покое с этим вопросом - настолько яркие впечатления подарила нам Надежда!Отдельно хочется отметить водителя Виктора, профессионал и очень корректный водитель, эти двое людей реально создают комфортные условия на своих экскурсиях!!!
24 июл 2020
Отлично прогулялись с Надеждой по замечательному городу Севастополь! Материал структурирован, понятен. Надежда с большим удовольствием говорит о городе, проявляя к нему любовь и уважение.
13 июл 2020
Прекрасная экскурсия: повествование выстроено в очень логичной, попятной интересной канве без сухого перечисления дат и событий (что способствует лёгкому усвоению материала).
9 июл 2020
Надежда - прекрасный гид! Интересно рассказывает про город, настоящий фанат Севастополя и Крыма. Таких людей очень приятно слушать и узнавать новое. Отлично владеет историей. Очень рекомендую данную экскурсию!
Ещё 50 отзывов

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