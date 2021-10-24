Почему тот, кто владеет берегами Севастополя, контролирует весь театр военных действий на Черном море? Вы поймете это за 6 часов экскурсии, а фоном для рассказов станут главные достопримечательности.
Перенесемся в Античность, исследуя руины города-полиса, включенного в список ЮНЕСКО. Здесь слово Божье нёс в народ Апостол Андрей Первозванный. Здесь зарождалась славянская письменность стараниями братьев Кирилла и Мефодия. Здесь крестился князь Владимир и его дружина. Об этих и других страницах истории поговорим в Херсонесе, прожившем почти 2000 лет.