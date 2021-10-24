Город, достойный поклонения

Разобраться истории Севастополя и Херсонеса на обзорной авто-пешеходной экскурсии

4.6
7 отзывов
Город у моря и сам обладает морским характером — гордым, чистым, смелым.

Я помогу вам узнать Севастополь, дважды разрушенный войнами и возрожденный.

Вы погуляете по Графской пристани, увидите известные монументы и панораму «Оборона Севастополя», вообразите бои на Малаховом кургане и исследуете Херсонес Таврический.

А еще услышите знаковые имена из биографии города.
Город, достойный поклонения
Город, достойный поклонения
Город, достойный поклонения
Город, достойный поклонения
Город, достойный поклонения
Город, достойный поклонения
Город, достойный поклонения
Город, достойный поклонения
Город, достойный поклонения
Город, достойный поклонения

Что вас ожидает

Славный город уникальных бухт

Почему тот, кто владеет берегами Севастополя, контролирует весь театр военных действий на Черном море? Вы поймете это за 6 часов экскурсии, а фоном для рассказов станут главные достопримечательности.

  • На морской прогулке вы полюбуетесь бухтами города, пройдёте на катере вдоль кораблей Черноморского флота и вспомните А. В. Суворова, который первым подметил потенциал бухт и предложил создать здесь базу флота.
  • Увидите парадную Графскую пристань и эмблему Севастополя — памятник Затопленным кораблям. Я расскажу о событиях, в честь которых его установили.
  • На центральном городском холме перед вами предстанет Владимирский собор, усыпальница четырех адмиралов. Отсюда открывается живописный вид на Большую Севастопольскую бухту и береговые батареи, некогда прикрывавшие огнём вход в гавань.
  • На историческом бульваре вас ждет шедевр Франца Рубо — панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». А чтобы вы лучше представили, как происходила изображенная баталия, отправимся на Малахов курган.

Херсонес Таврический — прародитель Севастополя

Перенесемся в Античность, исследуя руины города-полиса, включенного в список ЮНЕСКО. Здесь слово Божье нёс в народ Апостол Андрей Первозванный. Здесь зарождалась славянская письменность стараниями братьев Кирилла и Мефодия. Здесь крестился князь Владимир и его дружина. Об этих и других страницах истории поговорим в Херсонесе, прожившем почти 2000 лет.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия. Транспорт включен в стоимость.
  • Дополнительные расходы: панорама (500 руб. /взрослые, 250 руб. /дети до 16 лет и студенты); Херсонес (400 руб. /взрослые, 200 руб. /дети); морская прогулка (600 руб. /взрослые, дети до 16 лет бесплатно)
  • Надевайте удобную обувь и возьмите с собой питьевую воду

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе площади Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Борис
Борис
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Провожу индивидуальные экскурсии по Севастопольской зоне и Южному берегу Крыма. К вашим услугам мой личный автомобиль Hyundai и гостиница. Экскурсиями и походами занимаюсь почти 20 лет. Это сам город с его достопримечательностями и первоклассными бухтами, включая Балаклаву и Херсонес. Это треккинг-маршруты по пещерным городам и монастырям средневековья, Бахчисарай и Чуфут-Кале, Большой каньон Крыма, горный массив Бойка, Мангуп-Кале. Заказывайте, всё будет хорошо!
Задать вопрос

7 реальных отзывов от туристов

М
24 окт 2021
Во время однодневной экскурсии с Борисом можно осмотреть все основные достопримечательности Севастополя и получить подробную историческую и хронологическую информацию.
Рекомендую знакомиться с городом на этой экскурсии!
т
28 сен 2021
Прекрасно продуманный маршрут, очень Хороший экскурсовод, все комфортно
В
6 сен 2021
Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод - профессионал.
Е
30 авг 2021
Борис имеет отличные знания о городе, но для нашей семьи (2 взрослых +2 подростков) эта экскурсия была худшей. Подросткам не понравилось, что их начали тестировать, как в школе и показывать, что они неучи, хотя они пришли послушать, чтобы чему -то научиться. Взрослым-неприятно психологически, что унижают их детей и тяжело физически (много пешком, по солнцепеку, без обеда (он не запланирован на экскурсии)). Мы в Крыму покупали 4 экскурсии (причем были длительные по 10 часов и пешие), но эта на 6 часов-самая трудная и оставила очень неприятные осадок. Мы приехали отдыхать, а не получать за свои деньги отрицательные впечатления!
Борис
Ответ гида:
Уважаемая Елена. Мне очень жаль, что вы остались разочарованы экскурсией. Я задавал детям вопросы, для того, чтобы они волей-неволей вникали в них и открывали для себя что-то новое. Это не унижение ваших детей, это в педагогике называется «активизация мышления». Кроме этого я раскрывал эти вопросы более подробно, с мелкими нюансами, чтобы вы и ваши дети это поняли и запомнили. При неактивном прослушивании всё проходит, как говорят, «мимо ушей». Я отношусь к детям, почти как к взрослым, и мне жаль, что вы считали это как унижение. Всего хорошего, успехов Вам и Вашим детям. Да, спасибо за отзыв, это тоже наука, я обязательно приму это к сведению.
О
27 авг 2021
Спасибо большое! Было очень интересно! За один день всё невозможно охватить, приедем ещё!
В
12 авг 2021
Мы впервые в Севастополе. Город сразу принял нас и мы его полюбили. С экскурсоводом встретились вовремя. Борис пунктуален. Экскурсия прошла интересно. Любовь экскурсовода к городу передается туристам. Причем маршрут и содержание путешествия Борис скоординировал в момент начала экскурсии по нашей просьбе. Очень приятно на чистом автомобиле путешествовать 6 часов по Севастополю.
И
21 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🔭Обзорные#Графская пристань#Херсонес Таврический#Малахов курган🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная прогулка по Севастополю - отличный способ познакомиться с основными вехами истории города...
Ежедневно
Севастополь - город, достойный поклонения
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-4 чел.
Севастополь - город, достойный поклонения
Севастополь - город особенный
любой день с 9.00 до 16.00
Военные "трофеи" города-героя
5
1
1 190
за 1 чел.
Военные "трофеи" города-героя
Севастополь - город славы, величественный
Ежедневно
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
1 600
за 1 чел.
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и Панораму...
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города
Пешеходная экскурсия по Севастополю
650
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Экскурсия-спектакль в Севастополе
4.8
17
700
за 1 чел.
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Узнать историю города-героя и перезагрузиться на нескучной аудиопрогулке
в будние дни в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Большая Севастопольская экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
6 600
за 1-5 чел.
Большая Севастопольская экскурсия
Севастополь - город, который привлекает своей богатой историей и обилием достопримечательностей
Индивидуальная экскурсия по бухтам Севастополя
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия по бухтам Севастополя
Обзорная морская экскурсия в мини-группе по Южной бухте с осмотром кораблей вспомогательного флота,...
По договоренности
Обзорная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Севастополю
Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и Панораму...
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Севастополь — первая встреча
Индивидуальная экскурсия
4.8
22
2 000
за 1-4 чел.
Севастополь — первая встреча
Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Севастополь — город двух веков
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
2 500
за 1-6 чел.
Севастополь — город двух веков
Узнать о знаковых памятниках и исторических событиях

Борис проводит ещё 3 экскурсии

Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
6ч 30м
8 000
за 1-4 чел.
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Открыть историю и культуру Крымского ханства на фоне захватывающих пейзажей
Чуплак-Сырт и Дырявый грот
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-4 чел.
Чуплак-Сырт и Дырявый грот
Побывать на мысе-корабле, рассмотреть загадочный грот и взглянуть на Мангуп-Кале с нового ракурса
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
6 000
за 1-4 чел.
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Познакомиться с одним из самых мистических мест полуострова и открыть незабываемые панорамы
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
🇷🇺