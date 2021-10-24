Что вас ожидает

Славный город уникальных бухт

Почему тот, кто владеет берегами Севастополя, контролирует весь театр военных действий на Черном море? Вы поймете это за 6 часов экскурсии, а фоном для рассказов станут главные достопримечательности.

На морской прогулке вы полюбуетесь бухтами города, пройдёте на катере вдоль кораблей Черноморского флота и вспомните А. В. Суворова, который первым подметил потенциал бухт и предложил создать здесь базу флота.

Увидите парадную Графскую пристань и эмблему Севастополя — памятник Затопленным кораблям. Я расскажу о событиях, в честь которых его установили.

На центральном городском холме перед вами предстанет Владимирский собор, усыпальница четырех адмиралов. Отсюда открывается живописный вид на Большую Севастопольскую бухту и береговые батареи, некогда прикрывавшие огнём вход в гавань.

На историческом бульваре вас ждет шедевр Франца Рубо — панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». А чтобы вы лучше представили, как происходила изображенная баталия, отправимся на Малахов курган.

Херсонес Таврический — прародитель Севастополя

Перенесемся в Античность, исследуя руины города-полиса, включенного в список ЮНЕСКО. Здесь слово Божье нёс в народ Апостол Андрей Первозванный. Здесь зарождалась славянская письменность стараниями братьев Кирилла и Мефодия. Здесь крестился князь Владимир и его дружина. Об этих и других страницах истории поговорим в Херсонесе, прожившем почти 2000 лет.

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