Эта поездка превратится для вас в настоящее путешествие во времени! С опытным экскурсоводом вы окунетесь в историю Севастополя, словно в полнометражный фильм, где каждый герой – реальная личность, а каждое здание и улица – декорация десятка знаменательных событий!

Что увидите

Начинаем экскурсию из центра города с площади Нахимова.

Вы увидите знаменитые памятники города Графскую пристань, Памятник затопленным кораблям, памятник П. С. Нахимову. Узнаете о создании города, о главных этапах его развития и двух оборонах, которые он пережил.

Поднимаемся на Матросский бульвар. Прогулка по старейшему бульвару города.

Вы увидите первый памятник, установленный в нашем городе, узнаете о подвиге брига «Меркурий».

Выходим на Городской холм. Осматриваем город с самой высокой точки.

Вы увидите собор четырех адмиралов и башню ветров, узнаете об истории их создания, полюбуетесь видом на бухту. Желающие могут посетить храм.

Переезжаем на Исторический бульвар. Посещаем Панораму.

На Историческом бульваре находится знаменитая Севастопольская Панорама, посвященная событиям первой обороны города. Осмотрев этот известный экскурсионный объект, вы не только узнаете об особенностях обороны города, но и увидите уникальное художественное произведение.

Переезжаем к Малахову кургану. Прогулка по кургану. Посещение сквера и обзорной площадки на Первом бастионе.

Слава Малахова кургана началась с Крымской войны. На кургане восстановлена оборонительная башня и батареи этого времени. Во время ВОВ курган был задействован в боевых действиях, о которых нам напоминают памятники. С обзорной площадки нам открывается прекрасный вид на Севастопольскую бухту.

Переезжаем к Сапун-горе и осматриваем Мемориальный комплекс. Посещаем Диораму.

7 мая 1944 года со стороны Балаклавской долины советские войска штурмовали укрепления гитлеровцев на склонах Сапун-горы. С этого началось освобождение города. Жесточайшую битву на этих склонах изобразили художники в виде диорамы. В Мемориальном комплексе находится выставка военной техники. С обзорной площадки открывается неповторимый вид на Балаклавскую долину.

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