Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю

Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и...

Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и Панораму на Историческом бульваре, познакомимся с достопримечательностями Малахова кургана и Сапун-горы.
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю

Что вы увидите 🤩

  • Матросский бульвар
  • Приморский бульвар
  • Исторический бульвар
  • Малахов курган
  • Сапун-гора
Эта поездка превратится для вас в настоящее путешествие во времени! С опытным экскурсоводом вы окунетесь в историю Севастополя, словно в полнометражный фильм, где каждый герой – реальная личность, а каждое здание и улица – декорация десятка знаменательных событий!
Что увидите
  • Начинаем экскурсию из центра города с площади Нахимова.
  • Вы увидите знаменитые памятники города Графскую пристань, Памятник затопленным кораблям, памятник П. С. Нахимову. Узнаете о создании города, о главных этапах его развития и двух оборонах, которые он пережил.
  • Поднимаемся на Матросский бульвар. Прогулка по старейшему бульвару города.
  • Вы увидите первый памятник, установленный в нашем городе, узнаете о подвиге брига «Меркурий».
  • Выходим на Городской холм. Осматриваем город с самой высокой точки.
  • Вы увидите собор четырех адмиралов и башню ветров, узнаете об истории их создания, полюбуетесь видом на бухту. Желающие могут посетить храм.
  • Переезжаем на Исторический бульвар. Посещаем Панораму.
  • На Историческом бульваре находится знаменитая Севастопольская Панорама, посвященная событиям первой обороны города. Осмотрев этот известный экскурсионный объект, вы не только узнаете об особенностях обороны города, но и увидите уникальное художественное произведение.
  • Переезжаем к Малахову кургану. Прогулка по кургану. Посещение сквера и обзорной площадки на Первом бастионе.
  • Слава Малахова кургана началась с Крымской войны. На кургане восстановлена оборонительная башня и батареи этого времени. Во время ВОВ курган был задействован в боевых действиях, о которых нам напоминают памятники. С обзорной площадки нам открывается прекрасный вид на Севастопольскую бухту.
  • Переезжаем к Сапун-горе и осматриваем Мемориальный комплекс. Посещаем Диораму.
  • 7 мая 1944 года со стороны Балаклавской долины советские войска штурмовали укрепления гитлеровцев на склонах Сапун-горы. С этого началось освобождение города. Жесточайшую битву на этих склонах изобразили художники в виде диорамы. В Мемориальном комплексе находится выставка военной техники. С обзорной площадки открывается неповторимый вид на Балаклавскую долину.
Важная информация
  • В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
  • В стоимость экскурсии не входят билеты в музеи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Взрослый билет (от 14 лет)
1 600 ₽
Детский (до 14 лет)
1 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • услуги Гида.
Что не входит
  • Билеты на посещение музеев
  • по желанию.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Нахимова, Севастополь.
Завершение: ул. 2-й Обороны, Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Среда, Суббота в 10:00

Дина С.
Дина С.
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