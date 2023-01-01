Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Лучшее атмосферное фотопутешествие в вашей жизни — музей под открытым небом Херсонес в Севастополе.

Каменные стены, отбрасывающие длинные тени, величественные руины древнего города, нереальное закатное солнце в отражении бирюзовой морской глади — ваша личная медитация в Херсонесе уже готова наполнить вас энергией, атмосферой и вечностью.

Живописная фотосессия в Крыму на территории огромного археологического комплекса в Севастополе, на возвышенности у моря, среди замшелых поверхностей каменных стен и атмосферы античности. Лучшее время для съемки — за 1,5-2 часа до захода солнца, когда тени становятся мягче, отдыхающие разъезжаются, и вы попадаете в объятия чарующей древности и невероятного средиземноморского воздуха. Каждая улочка античного города ведет к морю. Туда, где были пристани для судов, ежедневно бурлила трудовая жизнь, а сегодня лежит покорный морской берег с ласковыми волнами и неповторимыми видами. Любой фотограф в Херсонесе просто обязан сделать вам памятные снимки на фоне Базилики 1935 года и на пустынных улочках тенистого парка возле здания Херсонесского музея.