Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

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Описание
Лучшее атмосферное фотопутешествие в вашей жизни — музей под открытым небом Херсонес в Севастополе.
Каменные стены, отбрасывающие длинные тени, величественные руины древнего города, нереальное закатное солнце в отражении бирюзовой морской глади — ваша личная медитация в Херсонесе уже готова наполнить вас энергией, атмосферой и вечностью.
Живописная фотосессия в Крыму на территории огромного археологического комплекса в Севастополе, на возвышенности у моря, среди замшелых поверхностей каменных стен и атмосферы античности. Лучшее время для съемки — за 1,5-2 часа до захода солнца, когда тени становятся мягче, отдыхающие разъезжаются, и вы попадаете в объятия чарующей древности и невероятного средиземноморского воздуха. Каждая улочка античного города ведет к морю. Туда, где были пристани для судов, ежедневно бурлила трудовая жизнь, а сегодня лежит покорный морской берег с ласковыми волнами и неповторимыми видами. Любой фотограф в Херсонесе просто обязан сделать вам памятные снимки на фоне Базилики 1935 года и на пустынных улочках тенистого парка возле здания Херсонесского музея.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональная фотосессия
Все исходники
30 кадров в обработке
Консультация по подбору одежды
Что не входит
Трансфер
Входные билеты
Место начала и завершения?
Севастополь, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
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