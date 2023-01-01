Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Херсонес - эпичная фотосессия среди византийских руин

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Херсонес - эпичная фотосессия среди византийских руин
Херсонес - эпичная фотосессия среди византийских руин
Херсонес - эпичная фотосессия среди византийских руин
Херсонес - эпичная фотосессия среди византийских руин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Лучшее атмосферное фотопутешествие в вашей жизни — музей под открытым небом Херсонес в Севастополе.
Каменные стены, отбрасывающие длинные тени, величественные руины древнего города, нереальное закатное солнце в отражении бирюзовой морской глади — ваша личная медитация в Херсонесе уже готова наполнить вас энергией, атмосферой и вечностью.
Живописная фотосессия в Крыму на территории огромного археологического комплекса в Севастополе, на возвышенности у моря, среди замшелых поверхностей каменных стен и атмосферы античности. Лучшее время для съемки — за 1,5-2 часа до захода солнца, когда тени становятся мягче, отдыхающие разъезжаются, и вы попадаете в объятия чарующей древности и невероятного средиземноморского воздуха. Каждая улочка античного города ведет к морю. Туда, где были пристани для судов, ежедневно бурлила трудовая жизнь, а сегодня лежит покорный морской берег с ласковыми волнами и неповторимыми видами. Любой фотограф в Херсонесе просто обязан сделать вам памятные снимки на фоне Базилики 1935 года и на пустынных улочках тенистого парка возле здания Херсонесского музея.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
  • Все исходники
  • 30 кадров в обработке
  • Консультация по подбору одежды
Что не входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Севастополь, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

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