ежедневно в 09:00

Конный тур на целый день из Севастополя

Любуясь Крымом, погрузиться в мир лошадей, научиться ездить верхом и пообедать у озера

Мини-группа
Новичков и опытных наездников ждет наш живописный тур в окрестностях Севастополя.

Вы подружитесь с лошадьми, вместе с инструкторами проедете по полям и лесным тропам, пройдете через речку к акведуку, а также оцените инсталляции Байк-Шоу и увидите церковь в горах.

Поездка проходит в спокойном темпе, в середине пути будет обед у озера с шашлыком и вином, а в конце закат!
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Конный тур на целый день из Севастополя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Утро: встреча с лошадками, инструктаж и начало тура

На конюшне вас в первую очередь познакомят с ее подопечными. Инструкторы обучат вас азам верховой езды, расскажут о природе лошадей, подберут коня и шлем для каждого гостя. После вы отправитесь в путь по полям, по смешанным и сосновым лесам, местами пересекая речку Черная. У фактурного акведука вас ждут небольшой привал и фотосессия.

День: байк-шоу и обед у озера

Немного отдохнув, вы отправитесь к музею Байк-Шоу — это необычное место с брутальными металлическими инсталляциями. Затем тропа приведет к озеру Гасфорта: здесь для вас организуют обед с ароматным шашлыком и вином, также можно поплавать.

В финальной части вы пойдете вдоль горы Гасфорта и проводите по дороге крымский закат.

Организационные детали

  • Тур возможен для взрослых путешественников, ограничение по весу — до 100 кг
  • Вы можете добраться до конной базы самостоятельно (30 минут из Севастополя) или воспользоваться нашим трансфером (по договоренности)

В стоимость включено

  • Конная прогулка на весь день в сопровождении двух инструкторов
  • Вкусный обед с шашлыком и вином
  • Фото-сопровождение
  • Аптечка, вода, дождевик (по погоде)
  • Страховка гостя

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в окрестностях Севастополя
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

👥Групповые🐴Конные прогулки⚙️Необычные🏆Активный отдых🏡Выездные☀️На весь деньПо КрымуС обедом

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Конный тур в Севастополе на целый день
10 часов
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
Даниил
Нет отзывов
Конный тур в Севастополе на целый день
Вас ждёт полное погружение в мир лошадей, обучение азам верховой езды, конный тур по лесам, полям
7 500 за 1 человека
Квадро-тур из Севастополя на целый день
10 часов
Мини-группа
Даниил
Нет отзывов
Квадро-тур из Севастополя на целый день
9 500 за 1 человека
Крым - жемчужина царской короны
9 часов
Индивидуальная
Светлана
5
1 отзыв
Крым - жемчужина царской короны
Это очень насыщенное путешествие из Севастополя в строну Ялты по дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма
9 900 за 1-6 чел.
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Активно отдохнуть в окружении первозданной природы, а по пути познакомиться с краем
12 500 за 1-4 чел.
Из Севастополя - к сердцу Крыма
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Яна
Нет отзывов
Из Севастополя - к сердцу Крыма
Побывать в Байдарской долине, увидеть Форосский храм и сделать фото на фоне необычного озера
8 000 за 1-4 чел.
Евпатория и Розовые озера
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Наталья
Нет отзывов
Евпатория и Розовые озера
Изюминкой полуострова Крым стали Розовые озера, которые поражают своей потрясающий красотой и завораживающем видом
2 800 за 1 человека
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
8 часов
Индивидуальная
Светлана
5
1 отзыв
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Мы посетим наиболее живописные места Севастополя
от 8 900 за 1-5 чел.
Один день в Севастополе
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
4.9
9 отзывов
Один день в Севастополе
Большое путешествие по городу-герою в компании профессионального гида
4 000 за 1-7 чел.
Из Севастополя - в гости к монахам-отшельникам
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина и Наталья
Нет отзывов
Из Севастополя - в гости к монахам-отшельникам
Проникнуться гармонией Крыма, открыть загадки пещерного монастыря и полюбоваться озером Мангуп
6 100 за 1-4 чел.
Выходные в Крыму: три дня с проживанием
12 часов
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Выходные в Крыму: три дня с проживанием
Мы приглашаем вас провести выходные в Крыму
39 000 за 1-5 чел.
Конная прогулка на речку Черная
4 часа
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Анастасия
Нет отзывов
Конная прогулка на речку Черная
Мы встретим вас на конной базе, проведем интсруктаж и познакомим с лошадьми
5 000 за 1 человека
Непарадный Севастополь
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Екатерина и Наталья
4.9
30 отзывов
Непарадный Севастополь
Пройтись по утреннему Севастополю, услышать нескучные истории и поймать красоту в объектив камеры
2 500 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ