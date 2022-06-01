ежедневно в 09:00

На конюшне вас в первую очередь познакомят с ее подопечными. Инструкторы обучат вас азам верховой езды, расскажут о природе лошадей, подберут коня и шлем для каждого гостя. После вы отправитесь в путь по полям, по смешанным и сосновым лесам, местами пересекая речку Черная. У фактурного акведука вас ждут небольшой привал и фотосессия.
Немного отдохнув, вы отправитесь к музею Байк-Шоу — это необычное место с брутальными металлическими инсталляциями. Затем тропа приведет к озеру Гасфорта: здесь для вас организуют обед с ароматным шашлыком и вином, также можно поплавать.
В финальной части вы пойдете вдоль горы Гасфорта и проводите по дороге крымский закат.