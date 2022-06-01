ежедневно в 09:00

Что вас ожидает

Утро: встреча с лошадками, инструктаж и начало тура

На конюшне вас в первую очередь познакомят с ее подопечными. Инструкторы обучат вас азам верховой езды, расскажут о природе лошадей, подберут коня и шлем для каждого гостя. После вы отправитесь в путь по полям, по смешанным и сосновым лесам, местами пересекая речку Черная. У фактурного акведука вас ждут небольшой привал и фотосессия.

День: байк-шоу и обед у озера

Немного отдохнув, вы отправитесь к музею Байк-Шоу — это необычное место с брутальными металлическими инсталляциями. Затем тропа приведет к озеру Гасфорта: здесь для вас организуют обед с ароматным шашлыком и вином, также можно поплавать.

В финальной части вы пойдете вдоль горы Гасфорта и проводите по дороге крымский закат.

Организационные детали

Тур возможен для взрослых путешественников, ограничение по весу — до 100 кг

Вы можете добраться до конной базы самостоятельно (30 минут из Севастополя) или воспользоваться нашим трансфером (по договоренности)

В стоимость включено