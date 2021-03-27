Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Проехать по живописным долинам и отыскать места обитания древних жителей полуострова

5
1 отзыв
Виталий
Виталий – Гид из Севастополя
История 📖 крымской земли исчисляется тысячелетиями.

Вы увидите таинственные гроты и пещеры, узнаете о таврах и кроманьонцах.

Рассмотрите загадочные Скельские менгиры и полюбуетесь Форосским храмом на Красной скале.

Подниметесь на смотровые площадки и насладитесь с высоты горами, морем и уютными селами.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Крым сквозь века
Крым сквозь века

Что вас ожидает

Археология, палеонтология и природа Крыма
Вы проедете по фантастически красивым местам и услышите интересные факты из истории 📖 полуострова. В программе экскурсии:

  • Балаклавская, Байдарская и Варнутская долины — вы узнаете о событиях Крымской и Великой Отечественной войн. А также вдохновитесь чарующими пейзажами с горами и виноградниками.
  • Озеро Гасфорта — именно здесь ежегодно проводится самое крупное в стране байк-шоу. Я расскажу, чем еще знаменито это живописное место.
  • Смотровая площадка над бухтой Ласпи — вас ждет роскошный вид на побережье, окруженное амфитеатром горной гряды.
  • Храм Воскресения Христова — «визитная карточка» Крыма. Расположенный на высоте 412 метров, он покорит вас красотой и богатой историей 📖.
  • Байдарские ворота — я расскажу, когда и в честь какого события их установили.
  • Скельские менгиры и пещера — вы познакомитесь с подземным миром полуострова и рассмотрите рукотворные каменные глыбы, насчитывающие более 4 тысяч лет.
  • Таврские каменные ящики — вы услышите малоизвестные факты о жизни тавров, коренного населения Крыма.
  • Грот Шан-Коба — я раскрою, как археологи обнаружили стоянку человека эпохи мезолита, как жили кроманьонцы, на кого они охотились и чем питались.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Скельскую пещеру не включены в стоимость — 500 рублей с человека, дети 5-14 лет — 400 рублей, до 5 лет — бесплатно. В пещере прохладно, нужно взять теплые вещи.

Крым сквозь века
Крым сквозь века
Крым сквозь века
Крым сквозь века
Крым сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Меня зовут Виталий, я лицензированный гид и собственник плантации миндаля. А также консультант и участник цикла фильмов об экстремальном туризме в Крыму и радиопрограмм об истории нашего региона. Расскажу вам о важном без штампов, интересно и достоверно!
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1 реальный отзыв

27 мар 2021
Для тех, кто хочет выйти за рамки «дежурных» экскурсий. Интересный, эксклюзивный маршрут, прекрасный гид-собеседник. Виталий, огромное спасибо от нашей семьи!

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