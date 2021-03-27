Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Археология, палеонтология и природа Крыма

Вы проедете по фантастически красивым местам и услышите интересные факты из истории 📖 полуострова. В программе экскурсии:

Балаклавская, Байдарская и Варнутская долины — вы узнаете о событиях Крымской и Великой Отечественной войн. А также вдохновитесь чарующими пейзажами с горами и виноградниками.

Озеро Гасфорта — именно здесь ежегодно проводится самое крупное в стране байк-шоу. Я расскажу, чем еще знаменито это живописное место.

Смотровая площадка над бухтой Ласпи — вас ждет роскошный вид на побережье, окруженное амфитеатром горной гряды.

Храм Воскресения Христова — «визитная карточка» Крыма. Расположенный на высоте 412 метров, он покорит вас красотой и богатой историей 📖.

Байдарские ворота — я расскажу, когда и в честь какого события их установили.

Скельские менгиры и пещера — вы познакомитесь с подземным миром полуострова и рассмотрите рукотворные каменные глыбы, насчитывающие более 4 тысяч лет.

Таврские каменные ящики — вы услышите малоизвестные факты о жизни тавров, коренного населения Крыма.

Грот Шан-Коба — я раскрою, как археологи обнаружили стоянку человека эпохи мезолита, как жили кроманьонцы, на кого они охотились и чем питались.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Скельскую пещеру не включены в стоимость — 500 рублей с человека, дети 5-14 лет — 400 рублей, до 5 лет — бесплатно. В пещере прохладно, нужно взять теплые вещи.