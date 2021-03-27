Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает
Археология, палеонтология и природа Крыма Вы проедете по фантастически красивым местам и услышите интересные факты из истории 📖 полуострова. В программе экскурсии: Балаклавская, Байдарская и Варнутская долины — вы узнаете о событиях Крымской и Великой Отечественной войн. А также вдохновитесь чарующими пейзажами с горами и виноградниками. Озеро Гасфорта — именно здесь ежегодно проводится самое крупное в стране байк-шоу. Я расскажу, чем еще знаменито это живописное место. Смотровая площадка над бухтой Ласпи — вас ждет роскошный вид на побережье, окруженное амфитеатром горной гряды. Храм Воскресения Христова — «визитная карточка» Крыма. Расположенный на высоте 412 метров, он покорит вас красотой и богатой историей 📖. Байдарские ворота — я расскажу, когда и в честь какого события их установили. Скельские менгиры и пещера — вы познакомитесь с подземным миром полуострова и рассмотрите рукотворные каменные глыбы, насчитывающие более 4 тысяч лет. Таврские каменные ящики — вы услышите малоизвестные факты о жизни тавров, коренного населения Крыма. Грот Шан-Коба — я раскрою, как археологи обнаружили стоянку человека эпохи мезолита, как жили кроманьонцы, на кого они охотились и чем питались. Организационные детали
Входные билеты 🎫 в Скельскую пещеру не включены в стоимость — 500 рублей с человека, дети 5-14 лет — 400 рублей, до 5 лет — бесплатно. В пещере прохладно, нужно взять теплые вещи.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Меня зовут Виталий, я лицензированный гид и собственник плантации миндаля. А также консультант и участник цикла фильмов об экстремальном туризме в Крыму и радиопрограмм об истории нашего региона. Расскажу вам о важном без штампов, интересно и достоверно!
Напишите мне 1 реальный отзыв
Для тех, кто хочет выйти за рамки «дежурных» экскурсий. Интересный, эксклюзивный маршрут, прекрасный гид-собеседник. Виталий, огромное спасибо от нашей семьи!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя Виталий проводит ещё 5 экскурсий Удивительная Балаклава
Генуэзская крепость, живописная набережная, старинный храм и захватывающие виды за один день
Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе