Предлагаем Вам потрясающее путешествие по самым видовым и живописным локациям.

Что вас ждет:

Ханский дворец – начало нашего маршрута! Классическая восточная архитектура, роскошные интерьеры, замысловатые орнаменты – каждая деталь здесь подчеркивает величие этого места! Нас ждут живописные сады, искусные фонтаны, комнаты и залы, где оживает история Крымского ханства. Оживают ее древние страницы. Завораживают своих читателей…

А после посетим Бисерный храм, где вся церковная утварь украшена маленькими бусинками. В бликах свечей они переливаются всеми красками. В такой благодати любая душа находит умиротворение, обретает крупинку счастья

Отсюда рукой подать до Качи-Кальона. Когда-то в этом пещерном городе переплетались судьбы воинов, виноделов, монахов. Мы пройдем вдоль огромных гротов и вырубленных в скале комнат, где много веков назад бурлила жизнь.

Следящей остановкой станут великолепные поля лаванды, из которой и создается косметика бренда. Лаванда здесь занимает уже порядка 150 гектар. И с каждым годом площади посадки увеличиваются!

Цветет лаванда совсем недолго — с середины июня до конца июля. В этот волшебный промежуток времени мы и приглашаем вас на экскурсию. В мир красоты и тонких ароматов!