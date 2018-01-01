Крымский Прованс - лавандовые поля

А после посетим Бисерный храм, где вся церковная утварь украшена маленькими бусинками

А после посетим Бисерный храм, где вся церковная утварь украшена маленькими бусинками.

В бликах свечей они переливаются всеми красками.

В такой благодати любая душа находит умиротворение, обретает крупинку счастья.

Отсюда рукой подать до Качи-Кальона.

Когда-то в этом пещерном городе переплетались судьбы воинов, виноделов, монахов.

Мы пройдем вдоль огромных гротов и вырубленных в скале комнат, где много веков назад бурлила жизнь.
Крымский Прованс - лавандовые поля
Крымский Прованс - лавандовые поля
Крымский Прованс - лавандовые поля
Крымский Прованс - лавандовые поля
Крымский Прованс - лавандовые поля
Крымский Прованс - лавандовые поля

Что вы увидите 🤩

  • Ханский дворец в Бахчисарае
  • Пещерный город Качи - Кальон
  • Бисерный храм
  • Лавандовые поля в Тургеневке
Предлагаем Вам потрясающее путешествие по самым видовым и живописным локациям.

Что вас ждет:

    Ханский дворец – начало нашего маршрута! Классическая восточная архитектура, роскошные интерьеры, замысловатые орнаменты – каждая деталь здесь подчеркивает величие этого места! Нас ждут живописные сады, искусные фонтаны, комнаты и залы, где оживает история Крымского ханства. Оживают ее древние страницы. Завораживают своих читателей…
    А после посетим Бисерный храм, где вся церковная утварь украшена маленькими бусинками. В бликах свечей они переливаются всеми красками. В такой благодати любая душа находит умиротворение, обретает крупинку счастья
    Отсюда рукой подать до Качи-Кальона. Когда-то в этом пещерном городе переплетались судьбы воинов, виноделов, монахов. Мы пройдем вдоль огромных гротов и вырубленных в скале комнат, где много веков назад бурлила жизнь.
    Следящей остановкой станут великолепные поля лаванды, из которой и создается косметика бренда. Лаванда здесь занимает уже порядка 150 гектар. И с каждым годом площади посадки увеличиваются!
    Цветет лаванда совсем недолго — с середины июня до конца июля. В этот волшебный промежуток времени мы и приглашаем вас на экскурсию. В мир красоты и тонких ароматов!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человек
    Стандартное предложение
    13 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортные и экскурсионные услуги.
    Что не входит
    • Стоимость посещения Ханского дворца - 300 руб.
    • Стоимость посещения пещерного города Качи - Кальон - 100 руб.
    • Стоимость посещения лавандового поля - 300 руб.
    Место начала и завершения
    площадь Ушакова, Севастополь.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с июня по июль.
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Ежедневно с июня по июль.

    Дина С.
    Дина С.
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