Марина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Пещеры в скалах Инкермана

Вы посетите Свято-Климентовский мужской монастырь — один из интереснейших пещерных монастырей Крыма, сравнимый по значимости с Киевской Лаврой. Я расскажу о зарождении христианства и развитии духовной жизни в Херсонесе и поделюсь легендами о византийских монахах и римском папе. А также покажу мощи святых, заложенные в пещерах древнего монастыря.

Прогулка 👣 по некрополям Севастополя

На территории французского и английского некрополей вы услышите интересные факты о Крымской войне. Далее отправитесь на кладбище Коммунаров — главный пантеон Севастополя советского периода — и вспомните историю 📖 обороны и освобождения города в Великую Отечественную войну. В завершение исследуете Караимское кладбище, где узнаете, кто такие караимы, что связывает их с русскими царями и почему именно здесь похоронен сын Дантеса.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит в авто-пешеходном формате. Между некрополями мы будем передвигаться на машине с водителем, а по кладбищам ходить пешком.