4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие по литературному прошлому Севастополя

Гуляя по центральной части города, вы попытаетесь понять, чем он привлекал талантливых людей в разные эпохи. А также увидите места, связанные со знаменитыми писателями и поэтами: дом Анны Ахматовой, Графскую пристань, историческое здание гостиницы Киста, памятник Пушкину, Матросский клуб и библиотеку имени Льва Толстого.

Неизвестные факты об известных людях

Вы погрузитесь в мир литературных воспоминаний и узнаете, каким образом Пушкина вдохновили головокружительные обрывы мыса Фиолент и кто стал главным героем «Севастопольских рассказов» Льва Толстого. А еще: каким приметам обучили Куприна балаклавские рыбаки, почему Бунина не пустили в Севастополе на ночлег и почему Гумилеву был так дорог Севастопольский бульвар в Париже.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.