Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца

Мы отправимся в путешествие по горному хребту Каланых-Кая

Индивидуально
для 5 чел.
Мы отправимся в путешествие по горному хребту Каланых-Кая.

С обзорной площадки полюбуемся на урочище Ласпи, бескрайнее море, величественные горы.

Кульминация экскурсии — посещение Храма Солнца.

Здесь, среди величественных каменных монолитов, заискрятся наши глаза, а сердца наполнит спокойствие.
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца

Что вы можете увидеть 🤩

  • Ласпи - бухта в западной части Южного берега Крыма
  • относящейся к Севастополю.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Сегодня только вы и природа, за пределами каменных джунглей, вне цепей цивилизации! Бескрайние просторы Крымского полуострова, чистый воздух, умопомрачительные виды — все для вас! В ваших силах преодолеть извилистые тропы, живописные спуски и подъемы, чтобы познать себя! Познать место силы…
К Храму Солнца ведут две дороги, мы выберем самую живописную — по горному хребту Каланых-Кая, второе название которого — «Крыло дракона». С него открываются роскошные виды на урочище Ласпи, бескрайнее море, величественные горы. Открытая обзорная площадка позволит любоваться невероятными атмосферными панорамами.
Весь путь к Храму Солнца станет для нас открытием окружающего мира. Открытием в нем себя — неотъемлемой и важной частицы. И пока будет виться тропа по горным склонам, каждый из нас почувствует это — волнительное перерождение, духовное взросление, бесконечную энергию!
Достигнув алтаря храма, мы уже будем готовы принять его божественный дар, открыть душу его могущественной силе. Здесь, среди величественных каменных монолитов, заискрятся наши глаза, а сердца наполнит спокойствие.
Этот насыщенный пешеходный маршрут интересен удивительными видами в любое время года.

Важно знать

В пути пригодится удобная одежда и обувь. С собой возьмите воду и перекус.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида.
Что не входит
  • Транспортные расходы до поселка Тыловое и обратно на автовокзал в Севастополе - 180 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 5 км Балаклавского шоссе. Автовокзал.
Завершение: Автовокзал в городе Севастополь.
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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