Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Сегодня только вы и природа, за пределами каменных джунглей, вне цепей цивилизации! Бескрайние просторы Крымского полуострова, чистый воздух, умопомрачительные виды — все для вас! В ваших силах преодолеть извилистые тропы, живописные спуски и подъемы, чтобы познать себя! Познать место силы…

К Храму Солнца ведут две дороги, мы выберем самую живописную — по горному хребту Каланых-Кая, второе название которого — «Крыло дракона». С него открываются роскошные виды на урочище Ласпи, бескрайнее море, величественные горы. Открытая обзорная площадка позволит любоваться невероятными атмосферными панорамами.

Весь путь к Храму Солнца станет для нас открытием окружающего мира. Открытием в нем себя — неотъемлемой и важной частицы. И пока будет виться тропа по горным склонам, каждый из нас почувствует это — волнительное перерождение, духовное взросление, бесконечную энергию!

Достигнув алтаря храма, мы уже будем готовы принять его божественный дар, открыть душу его могущественной силе. Здесь, среди величественных каменных монолитов, заискрятся наши глаза, а сердца наполнит спокойствие.

Этот насыщенный пешеходный маршрут интересен удивительными видами в любое время года.

Важно знать

В пути пригодится удобная одежда и обувь. С собой возьмите воду и перекус.