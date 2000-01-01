Итак, наш маршрут направляется из Севастополя на Южный Берег Крыма, за Ялту. По пути, как и на всех южнобережных маршрутах, Вам предстоит обзор великолепных ландшафтных памятников и завораживающих своей красотой пейзажей. В левые окна автобуса можно наблюдать череду причудливых скал и неприступных отвесных вершин Южной Гряды Крымских гор ⛰️, ну а в правые окна - любоваться бесконечными просторами Черного моря 🌊 и окаймляющей его полосой разнообразных парков 🌳, дворцовых комплексов и имений.

В мире производится не так много высококачественного виноградного вина и исторически сложилось, что на территории Крыма находится сразу несколько предприятий, обладающих международной известностью и громкой славой. Одно из них – знаменитый южнобережный завод «Массандра», без посещения которого сложно представить отдых крымского туриста.

В «Массандре» существует несколько видов экскурсий. Самая короткая из них длится всего 45 минут, не включает дегустацию.

Самая продолжительная, так и называется «Большая экскурсия» – вместе с дегустацией занимает 100 минут. Есть еще «VIP» – 2 часа и «Эксклюзив» - 2, 5 часа. Можно вообще обойтись без всяких экскурсий и посетить лишь дегустацию..

Экскурсия начинается с мини-музея.

Всегда есть какая-то ценность в корковых пробках, так неприятно вытаскивать из бутылки вина пластмассовую затычку. Зато цельной пробке всегда радуешься — она мягкая, "живая" и приятная на ощупь.

На всем побережье Крыма растет виноград, причем из южных регионов он идет в Массандру, где из него делают сладкое крепкое и отменное по своим вкусовым качествам вино 🍷 откроет для вас много интересного. Например, все сотни метров тоннелей для бочек вина вырублены в чистом камне вручную. В таких естественных холодильниках круглый год держится практически одинаковая температура, что благотворно влияет на жизнь вина.

Попробовав Массандровский Южнобережный Портвейн, теряешь стереотип о портвейне как дешевом пойле панков.

Самое старое вино в мире Jerez de la Frontera 1775 года урожая хранится именно здесь, но и остальные цифры восхищают. Самое удивительное, что в каждой бутылку вино живое, а не стало уксусом — каждые 10 лет меняется пробка и из под нее берется капелька вина, которую в лаборатории проверяют на жизнеспособность. С годами вино совершенно меняется и в цвете и во вкусе, приобретая что-то новое — на дегустации можно попробовать какой-либо сорт вина более чем 50-летней выдержки.

Чем больше на бутылке пыли — тем она ценнее. По ее составу можно определить, в каких подвалах хранилась бутылка. "Я хочу самую грязненькую бутылочку" — с придыханием мечтают туристы.

В магазине можно приобрести все, что понравится на дегустации. Особенно хочется выделить сухое столовое "Красная Алушта" Мускат белый красного камня, Портвейн Южнобережный — белый и красный и Пино Гри.