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Массандровский дворец, Винзавод + морская прогулка

Наталья Д.
Наталья Д. – Гид из Севастополя
Массандровский дворец, Винзавод + морская прогулка
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Массандровский дворец, Винзавод + морская прогулка
Массандровский дворец, Винзавод + морская прогулка

Что вы увидите

  • Посещение Массандры (дегустационного зала) 750 р(дегуст+экскурсия). Можно заказать только дегустацию 500 р
  • Посещение Массандровского парка. (бесплатно)
  • Посещение Массандровского дворца(по жел. )
  • набережная Ялты.
Итак, наш маршрут направляется из Севастополя на Южный Берег Крыма, за Ялту. По пути, как и на всех южнобережных маршрутах, Вам предстоит обзор великолепных ландшафтных памятников и завораживающих своей красотой пейзажей. В левые окна автобуса можно наблюдать череду причудливых скал и неприступных отвесных вершин Южной Гряды Крымских гор ⛰️, ну а в правые окна - любоваться бесконечными просторами Черного моря 🌊 и окаймляющей его полосой разнообразных парков 🌳, дворцовых комплексов и имений.
В мире производится не так много высококачественного виноградного вина и исторически сложилось, что на территории Крыма находится сразу несколько предприятий, обладающих международной известностью и громкой славой. Одно из них – знаменитый южнобережный завод «Массандра», без посещения которого сложно представить отдых крымского туриста.
В «Массандре» существует несколько видов экскурсий. Самая короткая из них длится всего 45 минут, не включает дегустацию.
Самая продолжительная, так и называется «Большая экскурсия» – вместе с дегустацией занимает 100 минут. Есть еще «VIP» – 2 часа и «Эксклюзив» - 2, 5 часа. Можно вообще обойтись без всяких экскурсий и посетить лишь дегустацию..
Экскурсия начинается с мини-музея.
Всегда есть какая-то ценность в корковых пробках, так неприятно вытаскивать из бутылки вина пластмассовую затычку. Зато цельной пробке всегда радуешься — она мягкая, "живая" и приятная на ощупь.
На всем побережье Крыма растет виноград, причем из южных регионов он идет в Массандру, где из него делают сладкое крепкое и отменное по своим вкусовым качествам вино 🍷 откроет для вас много интересного. Например, все сотни метров тоннелей для бочек вина вырублены в чистом камне вручную. В таких естественных холодильниках круглый год держится практически одинаковая температура, что благотворно влияет на жизнь вина.
Попробовав Массандровский Южнобережный Портвейн, теряешь стереотип о портвейне как дешевом пойле панков.
Самое старое вино в мире Jerez de la Frontera 1775 года урожая хранится именно здесь, но и остальные цифры восхищают. Самое удивительное, что в каждой бутылку вино живое, а не стало уксусом — каждые 10 лет меняется пробка и из под нее берется капелька вина, которую в лаборатории проверяют на жизнеспособность. С годами вино совершенно меняется и в цвете и во вкусе, приобретая что-то новое — на дегустации можно попробовать какой-либо сорт вина более чем 50-летней выдержки.
Чем больше на бутылке пыли — тем она ценнее. По ее составу можно определить, в каких подвалах хранилась бутылка. "Я хочу самую грязненькую бутылочку" — с придыханием мечтают туристы.
В магазине можно приобрести все, что понравится на дегустации. Особенно хочется выделить сухое столовое "Красная Алушта" Мускат белый красного камня, Портвейн Южнобережный — белый и красный и Пино Гри.
Что входит
  • трансфер
  • услуги лицензированного гида.
Что не входит
  • обеды
  • входные билеты на объекты.
Начало
🚩 площадь Ушакова, гост. Украина
Место завершения
🏁 севастополь
Массандровский дворец, Винзавод + морская прогулка
Массандровский дворец, Винзавод + морская прогулка
Массандровский дворец, Винзавод + морская прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья Д.
Наталья Д.
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