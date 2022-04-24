Что вас ожидает

Херсонес Таврический

Из Круглой бухты Севастополя мы выйдем в открытое море и направимся в сторону античного города Херсонес Таврический. Вы познакомитесь с его многовековой историей и увидите с воды его «визитные карточки»: Владимирский собор, где похоронены адмиралы, колокол и руины древних стен. Я расскажу, какие события здесь происходили и как Херсонес связан с крещением Руси.

Артефакты военной истории

Вы посетите Артиллерийскую, Южную и Севастопольскую бухты. Рассмотрите боевые корабли Краснознаменного Черноморского флота и узнаете, в каких сражениях они участвовали. Кроме того, я покажу вам Лазаревские казармы и знаковые военные памятники: «Матрос и солдат», «Затопленным кораблям», «Славы воинов 2-й Гвардейской армии», «Штык и парус» и другие.

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