Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя

Обзорная морская экскурсия по основным бухтам города-героя

Индивидуальная
Приглашаю пройти на прогулочном кораблике по четырем живописным бухтам: Круглой, Артиллерийской, Южной и Севастопольской.

Вы увидите боевые корабли, подводные лодки, казармы, руины древнегреческого города Херсонес Таврический и военные памятники.

А также услышите интересные факты об истории города и русского флота.
Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя
Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя
Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя
Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя
Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя
Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя
Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя
Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя
Морская прогулка к боевым кораблям Севастополя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Херсонес Таврический

Из Круглой бухты Севастополя мы выйдем в открытое море и направимся в сторону античного города Херсонес Таврический. Вы познакомитесь с его многовековой историей и увидите с воды его «визитные карточки»: Владимирский собор, где похоронены адмиралы, колокол и руины древних стен. Я расскажу, какие события здесь происходили и как Херсонес связан с крещением Руси.

Артефакты военной истории

Вы посетите Артиллерийскую, Южную и Севастопольскую бухты. Рассмотрите боевые корабли Краснознаменного Черноморского флота и узнаете, в каких сражениях они участвовали. Кроме того, я покажу вам Лазаревские казармы и знаковые военные памятники: «Матрос и солдат», «Затопленным кораблям», «Славы воинов 2-й Гвардейской армии», «Штык и парус» и другие.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит круглогодично при условии хорошей погоды
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в бухте Круглая
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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