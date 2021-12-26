Ежедневно с 07:00 до 12:00

Добро пожаловать на борт катера. Сегодня мы отправляемся в открытое море, чтобы поймать свежую рыбу. Рыбалка подойдет как заядлым, так и начинающим рыбакам. Даже если вы ни разу не держали удочку — не бойтесь, мы научим!

С нами вам не надо ни о чем думать. Мы подготовим снасти и наживку. Возьмите с собой хорошее настроение, наслаждайтесь шумом волн и крепко держите удочку!

Вы можете взять с собой семью и друзей, которым совершенно не интересна рыбалка. На борту и для них найдется занятие. Например, позагорать на солнце, понаблюдать за морскими видами и почувствовать легкий бриз.

На морской рыбалке вы сможете поймать черноморскую барабулю, ставридку, кефаль, а если вам очень повезет — катрана (черноморскую акулу). Мы можем приготовить ваш улов прямо на борту. Просто насладитесь вкусом свежей рыбы под бокал вина или холодного пива с видом на горные пейзажи.

Важно знать

наденьте удобную обувь и одежду,

на борт можно взять еду и напитки,

в летний период не забудьте взять с собой купальные принадлежности и защиту от солнца,

в зимний период не забудьте взять куртку или ветровку.

В стоимость экскурсии включено: