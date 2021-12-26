Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Добро пожаловать на борт катера. Сегодня мы отправляемся в открытое море, чтобы поймать свежую рыбу. Рыбалка подойдет как заядлым, так и начинающим рыбакам. Даже если вы ни разу не держали удочку — не бойтесь, мы научим!
С нами вам не надо ни о чем думать. Мы подготовим снасти и наживку. Возьмите с собой хорошее настроение, наслаждайтесь шумом волн и крепко держите удочку!
Вы можете взять с собой семью и друзей, которым совершенно не интересна рыбалка. На борту и для них найдется занятие. Например, позагорать на солнце, понаблюдать за морскими видами и почувствовать легкий бриз.
На морской рыбалке вы сможете поймать черноморскую барабулю, ставридку, кефаль, а если вам очень повезет — катрана (черноморскую акулу). Мы можем приготовить ваш улов прямо на борту. Просто насладитесь вкусом свежей рыбы под бокал вина или холодного пива с видом на горные пейзажи.
Важно знать
наденьте удобную обувь и одежду,
на борт можно взять еду и напитки,
в летний период не забудьте взять с собой купальные принадлежности и защиту от солнца,
в зимний период не забудьте взять куртку или ветровку.
Завершение: Крым, Севастополь, Балаклава, Таврическая Набережная, 22
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 07:00 до 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
наденьте удобную обувь и одежду
на борт можно взять еду и напитки
в летний период не забудьте взять с собой купальные принадлежности и защиту от солнца
в зимний период не забудьте взять куртку или ветровку.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 07:00 до 12:00
Дина С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них