Ежедневно с 07:00 до 12:00

Морская рыбалка в Севастополе без доплат

Добро пожаловать на борт катера

В группе
до 10 чел.
Добро пожаловать на борт катера.

Сегодня мы отправляемся в открытое море, чтобы поймать свежую рыбу.

Рыбалка подойдет как заядлым, так и начинающим рыбакам.

Даже если вы ни разу не держали удочку — не бойтесь, мы научим, подготовим снасти и наживку.

Возьмите с собой хорошее настроение и наслаждайтесь шумом волн!
Морская рыбалка в Севастополе без доплат
Морская рыбалка в Севастополе без доплат
Морская рыбалка в Севастополе без доплат
Морская рыбалка в Севастополе без доплат
Морская рыбалка в Севастополе без доплат
Морская рыбалка в Севастополе без доплат
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Добро пожаловать на борт катера. Сегодня мы отправляемся в открытое море, чтобы поймать свежую рыбу. Рыбалка подойдет как заядлым, так и начинающим рыбакам. Даже если вы ни разу не держали удочку — не бойтесь, мы научим!
С нами вам не надо ни о чем думать. Мы подготовим снасти и наживку. Возьмите с собой хорошее настроение, наслаждайтесь шумом волн и крепко держите удочку!
Вы можете взять с собой семью и друзей, которым совершенно не интересна рыбалка. На борту и для них найдется занятие. Например, позагорать на солнце, понаблюдать за морскими видами и почувствовать легкий бриз.
На морской рыбалке вы сможете поймать черноморскую барабулю, ставридку, кефаль, а если вам очень повезет — катрана (черноморскую акулу). Мы можем приготовить ваш улов прямо на борту. Просто насладитесь вкусом свежей рыбы под бокал вина или холодного пива с видом на горные пейзажи.
Важно знать
  • наденьте удобную обувь и одежду,
  • на борт можно взять еду и напитки,
  • в летний период не забудьте взять с собой купальные принадлежности и защиту от солнца,
  • в зимний период не забудьте взять куртку или ветровку.

В стоимость экскурсии включено:

  • прогулка на катере,
  • снасти и наживка.
  • Дополнительных расходов нет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • прогулка на катере
  • снасти и наживка.
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, Балаклава, Таврическая Набережная
Завершение: Крым, Севастополь, Балаклава, Таврическая Набережная, 22
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 07:00 до 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • наденьте удобную обувь и одежду
  • на борт можно взять еду и напитки
  • в летний период не забудьте взять с собой купальные принадлежности и защиту от солнца
  • в зимний период не забудьте взять куртку или ветровку.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 07:00 до 12:00

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