Обзорная экскурсия по Севастополю

Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и...

Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и Панораму на Историческом бульваре, познакомимся с достопримечательностями Малахова кургана и Сапун-горы.
Обзорная экскурсия по Севастополю
Обзорная экскурсия по Севастополю
Обзорная экскурсия по Севастополю
Обзорная экскурсия по Севастополю
Обзорная экскурсия по Севастополю
Обзорная экскурсия по Севастополю
Обзорная экскурсия по Севастополю

Что вы увидите 🤩

  • Матросский бульвар
  • Приморский бульвар
  • Исторический бульвар
  • Малахов курган
  • Сапун-гора
Эта поездка превратится для вас в настоящее путешествие во времени! С опытным экскурсоводом вы окунетесь в историю Севастополя, словно в полнометражный фильм, где каждый герой – реальная личность, а каждое здание и улица – декорация десятка знаменательных событий!
Что увидите
  • Начинаем экскурсию из центра города с площади Нахимова.
  • Вы увидите знаменитые памятники города Графскую пристань, Памятник затопленным кораблям, памятник П. С. Нахимову. Узнаете о создании города, о главных этапах его развития и двух оборонах, которые он пережил.
  • Поднимаемся на Матросский бульвар. Прогулка по старейшему бульвару города.
  • Вы увидите первый памятник, установленный в нашем городе, узнаете о подвиге брига «Меркурий».
  • Выходим на Городской холм. Осматриваем город с самой высокой точки.
  • Вы увидите собор четырех адмиралов и башню ветров, узнаете об истории их создания, полюбуетесь видом на бухту. Желающие могут посетить храм.
  • Переезжаем на Исторический бульвар. Посещаем Панораму.
  • На Историческом бульваре находится знаменитая Севастопольская Панорама, посвященная событиям первой обороны города. Осмотрев этот известный экскурсионный объект, вы не только узнаете об особенностях обороны города, но и увидите уникальное художественное произведение.
  • Переезжаем к Малахову кургану. Прогулка по кургану. Посещение сквера и обзорной площадки на Первом бастионе.
  • Слава Малахова кургана началась с Крымской войны. На кургане восстановлена оборонительная башня и батареи этого времени. Во время ВОВ курган был задействован в боевых действиях, о которых нам напоминают памятники. С обзорной площадки нам открывается прекрасный вид на Севастопольскую бухту.
  • Переезжаем к Сапун-горе и осматриваем Мемориальный комплекс. Посещаем Диораму.
  • 7 мая 1944 года со стороны Балаклавской долины советские войска штурмовали укрепления гитлеровцев на склонах Сапун-горы. С этого началось освобождение города. Жесточайшую битву на этих склонах изобразили художники в виде диорамы. В Мемориальном комплексе находится выставка военной техники. С обзорной площадки открывается неповторимый вид на Балаклавскую долину.
Важная информация
  • В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
  • В стоимость экскурсии не входят билеты в музеи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Нахимова, Севастополь.
Завершение: ул. 2-й Обороны, Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Среда, Суббота в 10:00

Дина С.
Дина С.
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