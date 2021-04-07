Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима

Вас ждет полет на параплане над Судаком, Ай-Петри, Ласпи, Фиолентом или Качей на выбор

Вас ждет полет на параплане над Судаком, Ай-Петри, Ласпи, Фиолентом или Качей на выбор.

Трансфер от места проживания до взлетной площадки.

Подробный инструктаж, полет под руководством опытного пилота, гарантирующего легкий взлет и мягкую посадку, бурю положительных эмоций и впечатлений во время полета.

Кричать от удовольствия разрешается!
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима
Параплан в Крыму - отдых для поклонников экстрима

Что вы увидите 🤩

  • Ай-Петри
  • Фиолент
  • Ласпи
  • Кача
  • Судак
Что там на высоте? Совершенно новые ощущения. Эмоций хватит на долгие годы. Как закончатся – возвращайся!
Что вас ждет
Завораживающие пейзажи. Судак, Ай-Петри, Ласпи, Фиолент, Кача – наши площадки для полетов. Какое место выберешь ты?
Еще больше экстрима! По желанию пилот выполнит несколько трюков. Немного страшно? Сейчас это пройдет!
Полет на параплане безопасен
  • Твой пилот в тандеме — профессионал с 360 часами налета. Член Севастопольской Федерации спорта сверхлегкой авиации. Ему можно довериться!
  • Мы используем только новые парапланы. Они соответствуют всем требованиям безопасности. Гарантируем легкий взлет и мягкую посадку!
  • Погода не испортится. Мы сверяем прогнозы в нескольких источниках и не осуществляем полеты в неподходящих условиях. Облачность не в счет!
  • Ты в надежных руках! Перед взлетом мы проведем подробный инструктаж, а во время приземления «поймаем» тебя!
Важная информация
К полету допускаются дети от 9 лет. Допустимый вес пассажира: до 130 кг.
Внимание!
Беременным летать запрещено!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Полёт на параплане в поселке Кача, Севастополь
4 000 ₽
Полёт на параплане мыс Фиолент, Севастополь.
7 000 ₽
Полет на параплане Ласпи.
11 000 ₽
Полет на параплане Ай-петри
12 000 ₽
Полёт на параплане, гора Мегоном, Судак.
5 000 ₽
Полёт на параплане, мыс Алчак, Судак
6 000 ₽
Полет на параплане, крепость Кутлак, село Веселое.
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на параплане
  • Транспортные услуги до места полета.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы забираем Вас на своем автотранспорте.
Завершение: Мы привозим Вас на своем автотранспорте к месту вашего проживания.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дина С.
Дина С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

🎩Индивидуальные⚙️Необычные🏆Активный отдых#Домбай🪂На параплане

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Полёт на параплане с инструктором в Каче, Севастополь
Индивидуальная экскурсия
4.8
22
10м
4 000
за 1 чел.
Полёт на параплане с инструктором в Каче, Севастополь
Полёты на параплане с инструктором в селе Строгоновка или в посёлке Кача
По договоренности с гидом
Судак - очарование нового света
10ч
2 400
за 1 чел.
Судак - очарование нового света
Мы отправимся в красивейшие места Крыма - Судак и Новый свет
среда и воскресенье 08:00
Познавательный турист - самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы
4.8
17
1 500
за 1 чел.
Познавательный турист - самые красивые места мыса Фиолент и Балаклавы
Крым - это невероятная природа
ежедневно в 11:30, 14:00
На канатной дороге к зубцам Ай-Петри
5
8
1 700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
На канатной дороге к зубцам Ай-Петри
На юге Крыма множество интересных мест
Ежедневно в 09:00
Тайны мыса Фиолент
1 200
за 1 чел.
Тайны мыса Фиолент
Мы покажем вам все достопримечательности Фиолента, скалы Орест и Пилад, мыс Лермонтова, грот Дианы и...
Вторник, пятница, воскресенье в 09:00
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Индивидуальная экскурсия
5
33
10 400
за 1-4 чел.
Балаклава и Фиолент на внедорожнике!
Проехать по самым живописным местам Крыма и за один день увидеть море, скалы, крепости и монастыри
Два в одном: мыс Фиолент и пещерный монастырь Качи-Кальон
Индивидуальная экскурсия
5
17
11 700
за 1-4 чел.
Два в одном: мыс Фиолент и пещерный монастырь Качи-Кальон
Погулять по древнему пещерному поселению и насладиться бесконечными просторами Черного моря
Ай-Петри + имение Харакс
2 800
за 1 чел.
Ай-Петри + имение Харакс
Путешествие через Байдарский перевал Крыма
Вторник, четверг, суббота в 08:15
Цветущий Крым: водопады Байдарской долины
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-6 чел.
Цветущий Крым: водопады Байдарской долины
Предлагаю вам душевную поездку по Местам Силы Крыма
07.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021 с 9-00 до 19-00
Балаклава и Фиолент
4
23
1 100
за 1 чел.
Балаклава и Фиолент
На нашей экскурсии вы побываете на мысе Фиолент и в центре Балаклавы, отправитесь на морскую...
Экскурсия Большой Каньон Крыма
2 300
за 1 чел.
Экскурсия Большой Каньон Крыма
Наш маршрут экскурсии предоставит Вам возможность отправиться в настоящий пеший поход по горному Крыму...
Понедельник, среда, суббота в 08:15
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
4.3
12
2 000
за 1 чел.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам в этом лично!...
Ежедневно

Дина С. проводит ещё 11 экскурсий

Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
1 600
за 1 чел.
Город на ладони: обзорная экскурсия по Севастополю
Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и...
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Обзорная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Севастополю
Во время экскурсии прогуляемся по Нахимовскому и Матросскому бульварам, увидим Городской холм и...
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-5 чел.
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Руины древних бастионов, религиозные святыни и завораживающие виды - на окраинах города-героя всегда...
Восток - дело тонкое
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-5 чел.
Восток - дело тонкое
Экскурсия с посещением Ханского дворца, города-крепости Чуфут-Кале, Успенского пещерного монастыря, Бисерного...
Пешеходная экскурсия по Севастополю
650
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Севастополю
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
1 600
за 1 чел.
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Руины древних бастионов, религиозные святыни и завораживающие виды - на окраинах города-героя всегда...
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-5 чел.
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Мы отправимся в путешествие по горному хребту Каланых-Кая
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
650
за 1 чел.
Магические тропы Крыма, ведущие к Храму Солнца
Мы отправимся в путешествие по горному хребту Каланых-Кая
Понедельник, Среда, Суббота в 08:40
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на бал Хризантем
Индивидуальная экскурсия
13 000
за 1-5 чел.
Экскурсия в Никитский Ботанический Сад на бал Хризантем
Этот оригинальный «цветочный» туристический маршрут тщательно разработан для вас буквально только...
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-10 чел.
4-х часовая морская рыбалка в Балаклаве без доплат
Добро пожаловать на борт катера
Ежедневно с 07:00 до 12:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
🇷🇺