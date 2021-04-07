Что там на высоте? Совершенно новые ощущения. Эмоций хватит на долгие годы. Как закончатся – возвращайся!

Что вас ждет

Завораживающие пейзажи. Судак, Ай-Петри, Ласпи, Фиолент, Кача – наши площадки для полетов. Какое место выберешь ты?

Еще больше экстрима! По желанию пилот выполнит несколько трюков. Немного страшно? Сейчас это пройдет!

Полет на параплане безопасен

Твой пилот в тандеме — профессионал с 360 часами налета. Член Севастопольской Федерации спорта сверхлегкой авиации. Ему можно довериться!

Мы используем только новые парапланы. Они соответствуют всем требованиям безопасности. Гарантируем легкий взлет и мягкую посадку!

Погода не испортится. Мы сверяем прогнозы в нескольких источниках и не осуществляем полеты в неподходящих условиях. Облачность не в счет!

Ты в надежных руках! Перед взлетом мы проведем подробный инструктаж, а во время приземления «поймаем» тебя!

Важная информация

К полету допускаются дети от 9 лет. Допустимый вес пассажира: до 130 кг.

Внимание!

Беременным летать запрещено!