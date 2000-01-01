Итак, наше путешествие пролегает по трассе Севастополь – Ялта, через Балаклавскую и Чокракскую долины, через Ласпинский перевал на Южный Берег Крыма. На Ласпинском перевале – первая остановка(15мин. ). Вы подниметесь на смотровую площадку, где экскурсантам предстанет великолепная панорама на Ласпинскую бухту и гору Ильяс-Кая. Далее по пути Вы сможете полюбоваться из окон автобуса прекрасными южнобережными ландшафтами.

По верхней трассе, минуя Симеиз, Алупку, Ялту, Массандру, Гурзуф, Вы заедете в поселок Партенит, где экскурсантов ожидает встреча с настоящей крымской «жемчужиной» – парком-модерн Айвазовское.

Это уникальное творение современных строителей который год бьет все рекорды посещаемости крымских достопримечательностей 🏛️. И не удивительно: при создании парка было использовано необыкновенно гармоничное сочетание общего интерьера местных ландшафтов с изящными мотивами «версальских парков». Такой подход создает неповторимый эффект олицетворения «праздника жизни на земле» – т. е. создания «рая земного». Парк 🌳 Айвазовское – это парк-модель лучших парков и садов мира, в котором Вы увидите настоящий фейерверк фонтанов, водопадов, каскадных ручьев, живописных уголков с экзотическими растениями, более шести с половиной тысяч хвойных деревьев и 300 видов растений, а также романтические беседки, мраморные скульптуры, сады камней и ароматов.

Одна только реликтовая маслиновая роща, возраст которой превысил три века, чего стоит! Здесь обустроена экспозиция, посвященная античному миру и колонизации Крыма древними греками. Кроме деревьев-старожилов, любоваться которыми можно часами, в роще находится знаменитая беседка-ротонда, имеющая необыкновенный акустический эффект: если, стоя в центре ротонды, Вы начнете говорить, или запоете, Ваш голос услышат даже в самом дальнем углу рощи!

Восхищение вызывают также названная в честь бывшего владельца Партенита и Карасана М. Раевского лестница и замыкающая ее полуротонда. Отсюда открывается потрясающая панорама на бухту и парк. Апофеоз парка – классическая беседка с мраморной скульптурой «Жрицы тайных откровений».

Бесконечно восхищаясь и с восторгом рассматривая различные сюжетные части парка, Вы даже не заметите, как экскурсия ⛳ по этому удивительно красивому уголку Крыма подойдет к концу.

Во второй части маршрута туристам предстоит встреча с Гурзуфом – волшебным курортным городком, где когда-то молодой Пушкин провел три счастливейших недели, где на одной из скал пел легендарный Федор Шаляпин и при этом замолкал даже итальянский оркестр в ресторане на скалах Адаларах....

Впечатляющи и восхитительны также гурзуфские Скалы-Близнецы. Когда-то здесь находился аристократический ресторан «Венеция». Его посетителей потчевали морепродуктами, выловленными здесь же, на глазах у гостей. А вечерами с островов доносились звуки дивных мелодий, исполняемых музыкантами-итальянцами....