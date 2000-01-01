  1. Россия
  2. Экскурсии

Партенит + Гурзуф

Наталья Д.
Наталья Д. – Гид из Севастополя
Партенит + Гурзуф
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Партенит + Гурзуф
Партенит + Гурзуф

Что вы увидите

  • Парк Айвазовское
  • Гурзуф, фонтан "Ночь и Рахиль"
  • Скалы Адалары.
Итак, наше путешествие пролегает по трассе Севастополь – Ялта, через Балаклавскую и Чокракскую долины, через Ласпинский перевал на Южный Берег Крыма. На Ласпинском перевале – первая остановка(15мин. ). Вы подниметесь на смотровую площадку, где экскурсантам предстанет великолепная панорама на Ласпинскую бухту и гору Ильяс-Кая. Далее по пути Вы сможете полюбоваться из окон автобуса прекрасными южнобережными ландшафтами.
По верхней трассе, минуя Симеиз, Алупку, Ялту, Массандру, Гурзуф, Вы заедете в поселок Партенит, где экскурсантов ожидает встреча с настоящей крымской «жемчужиной» – парком-модерн Айвазовское.
Это уникальное творение современных строителей который год бьет все рекорды посещаемости крымских достопримечательностей 🏛️. И не удивительно: при создании парка было использовано необыкновенно гармоничное сочетание общего интерьера местных ландшафтов с изящными мотивами «версальских парков». Такой подход создает неповторимый эффект олицетворения «праздника жизни на земле» – т. е. создания «рая земного». Парк 🌳 Айвазовское – это парк-модель лучших парков и садов мира, в котором Вы увидите настоящий фейерверк фонтанов, водопадов, каскадных ручьев, живописных уголков с экзотическими растениями, более шести с половиной тысяч хвойных деревьев и 300 видов растений, а также романтические беседки, мраморные скульптуры, сады камней и ароматов.
Одна только реликтовая маслиновая роща, возраст которой превысил три века, чего стоит! Здесь обустроена экспозиция, посвященная античному миру и колонизации Крыма древними греками. Кроме деревьев-старожилов, любоваться которыми можно часами, в роще находится знаменитая беседка-ротонда, имеющая необыкновенный акустический эффект: если, стоя в центре ротонды, Вы начнете говорить, или запоете, Ваш голос услышат даже в самом дальнем углу рощи!
Восхищение вызывают также названная в честь бывшего владельца Партенита и Карасана М. Раевского лестница и замыкающая ее полуротонда. Отсюда открывается потрясающая панорама на бухту и парк. Апофеоз парка – классическая беседка с мраморной скульптурой «Жрицы тайных откровений».
Бесконечно восхищаясь и с восторгом рассматривая различные сюжетные части парка, Вы даже не заметите, как экскурсия ⛳ по этому удивительно красивому уголку Крыма подойдет к концу.
Во второй части маршрута туристам предстоит встреча с Гурзуфом – волшебным курортным городком, где когда-то молодой Пушкин провел три счастливейших недели, где на одной из скал пел легендарный Федор Шаляпин и при этом замолкал даже итальянский оркестр в ресторане на скалах Адаларах....
Впечатляющи и восхитительны также гурзуфские Скалы-Близнецы. Когда-то здесь находился аристократический ресторан «Венеция». Его посетителей потчевали морепродуктами, выловленными здесь же, на глазах у гостей. А вечерами с островов доносились звуки дивных мелодий, исполняемых музыкантами-итальянцами....
Что входит
  • трансфер
  • услуги лицензированного гида
Что не входит
  • обеды
  • входные билеты
Начало
🚩 площадь Ушакова, гост. Украина
Место завершения
🏁 севастополь
Партенит + Гурзуф
Партенит + Гурзуф
Партенит + Гурзуф

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Д.
Наталья Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Наталья Д. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия "Роскошь Бахчисарая"
1 500
7 часов
Экскурсия "Роскошь Бахчисарая"
Экскурсия "Большой Каньон Крыма"
1 800
8 часов
Экскурсия "Большой Каньон Крыма"
Качи-Кальон - место женской силы
1 500
8 часов
Качи-Кальон - место женской силы
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
2 000
6 часов
Экскурсия "Евпатория + Розовые озера"
Топловский женский монастырь
2 000
6 часов
Топловский женский монастырь
Ай-Петри + Воронцовский Дворец
2 000
6 часов
Ай-Петри + Воронцовский Дворец

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Сити-тур «Севастопольский экспресс»
700
3.5 часа
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
37 отзывов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
7 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
22 отзыва
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
22 отзыва
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
700
4 часа
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
20 отзывов
Через горы Крыма к морю!
850
9 часов
Через горы Крыма к морю!
15 отзывов
Тайны городского холма Севастополя
2 000
2 часа
Тайны городского холма Севастополя
15 отзывов