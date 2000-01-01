Что вас ожидает:Красивый однодневный маршрут;

Посещение пещерного города и древней церкви;

Скит святой Анастасии и источник с целебной водой;

Шикарные виды на долину реки Кача.

Пещерные города визитная карточка Крыма и Бахчисарайского района. Благодаря мягкому климату, селится в пещерах тут было удобно и комфортно, и на месте первых стоянок со временем выросли настоящие полисы, с винодельнями, жилыми помещениями, культовыми сооружениями.

Вы исследуете их все. Поверьте, это очень интересно. А после того, как мы посмотрим Качи-Кальон, мы поднимемся на плато Пычки-Кая-Баш и полюбуемся на Качинскую долину сверху. Экскурсионная программа: 8:30 — Встреча группы на АС Западная

Встречаемся на автостанции Западная. Дальше по желанию — заказываем машину или садимся в автобус на Синапное.

10:00 — Начало маршрута

Начало экскурсии 🧭 у поворота на Скит Анастасии Узорешительницы. Мы начнем с посещения целебного источника, а потом — прогулка 👣 к пещерному городу Качи-Кальон, который никого не оставит равнодушным.

11:30 — Обед на смотровой площадке

Нас ждет подъем на плато Пычки-Кая-Баш и обед с обалденным видом на долину.

15:40 — Окончание маршрута

Обратно мы выходим той же дорогой, что и поднимались на смотровую. Если останутся силы, то обязательно зайдем посмотрим на красоты урочища Таш-Аир. Организационные детали:Возможен выезд на рассвет или ночевка на оборудованной стоянке — в этом случае поездка оплачивается как двухдневный тур (стоимость участия *2) — при бронировании учитывайте это, а еще лучше, свяжитесь с нами для уточнения деталей.