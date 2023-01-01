На этом однодневном маршруте мы совершим восхождение на столовую гору-останец Баба-даг, более известную под названием Мангуп-Кале. Её плоское плато возвышается над уровнем окрестных долин на 300 метров, а над уровнем моря 🌊 - на 583 метра. Верхняя часть горы ⛰️ - почти сплошная "шапка" отвесных скал, высотой от тридцати до ста метров. Эта скалистая часть покоится на крутых, лесистых склонах горы-останца. С северной стороны, плато прорезано глубокими балками и оканчивается четырьмя скалистыми мысами, выступающими над долиной подобно пальцам гигантской ладони.

Здесь, наверху, и был построен древний город-крепость Мангуп - столица ⭐️ средневекового княжества Феодоро Готия.

Можно только себе представить, какое впечатление на окружающих производил этот неприступный город 🏙️, когда на его вершинах возвышались храмы, дворцы, башни, и на его улицах - под небесами - кипела жизнь. Сейчас это место - историко-культурный памятник и природный заповедник.

Весь день мы полностью посвятим Мангупу. Это удивительное место, и чтобы о нём немного рассказать, без преувеличений, понадобится написать целую книгу. Вместо этого мы лучше отправимся знакомиться с ним вживую. Конечно, за столь короткий срок, мы не сможем увидеть всего, что хранят его камни, и что укрывают от любопытных глаз его леса. Зато у нас будет возможность непосредственно, проникнуться духом этого места, своими глазами увидеть незабываемые панорамы, открывающиеся с отвесных обрывов, услышать песню его лесных тропинок и, наконец, прикоснуться к его древности своими ладонями и стопами.

Это, безусловно, самый красивый, романтичный и притягивающий к себе пещерный город. Хотя и не самый пещерный - здесь всего 77 рукотворных пещерных помещений (на плато) и 72 природных грота (нижний ярус). Большинство людей, один раз попавших в это место, возвращаются сюда вновь и вновь. Не будет преувеличением сказать, что тут ощущаешь благодать и покой. В этот день мы сможем также посетить ныне действующий пещерный монастырь, который ещё в раннем средневековье христианские монахи вырезали прямо в скале...