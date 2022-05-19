В переводе с греческого Севастополь — «священный город». Основан более двух веков назад.
Здесь, на когда-то пустынном берегу бухты, были заложены первые постройки. На экскурсии вы узнаете, что послужило причиной их строительства.
Воздух здесь пропитан множеством легенд и сказаний, а каждый уголок города таит в себе память о легендарных событиях. В XVIII в. по улочкам Севастополя гуляла Екатерина Великая, а в недалёких 40-х, город стойко выдержал три немецких штурма и стал настоящей стеной на пути врага.
Севастополь хранит в себе необъятное количество исторических событий. Я поделюсь с вами каждым из них.
Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города:
Площадь Нахимова;
Приморский бульвар;
Графская пристань;
памятник адмиралу Нахимову;
Мемориал героической обороны Севастополя;
памятник Затопленным кораблям;
театр им. Луначарского;
Важная информация
Экскурсия пешеходная, будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Нахимова, Севастополь
Завершение: ул. Суворова, д. 3, Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Севастополе
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