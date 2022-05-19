Что вас ждет

В переводе с греческого Севастополь — «священный город». Основан более двух веков назад.

Здесь, на когда-то пустынном берегу бухты, были заложены первые постройки. На экскурсии вы узнаете, что послужило причиной их строительства.

Воздух здесь пропитан множеством легенд и сказаний, а каждый уголок города таит в себе память о легендарных событиях. В XVIII в. по улочкам Севастополя гуляла Екатерина Великая, а в недалёких 40-х, город стойко выдержал три немецких штурма и стал настоящей стеной на пути врага.

Севастополь хранит в себе необъятное количество исторических событий. Я поделюсь с вами каждым из них.

Наш маршрут будет лежать через все самые знаковые точки города:

Площадь Нахимова;

Приморский бульвар;

Графская пристань;

памятник адмиралу Нахимову;

Мемориал героической обороны Севастополя;

памятник Затопленным кораблям;

театр им. Луначарского;

Важная информация

Экскурсия пешеходная, будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь.