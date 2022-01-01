Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Полетать на качелях с видом на море, отдохнуть на царском пляже и подняться на мыс Фиолент

Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
На легкой дружеской прогулке 👣 вы навестите самые красивые 🤩 локации вулкана Фиолент.

Мы полюбуемся завораживающими пейзажами лучших смотровых площадок, отыщем грот Дианы, Ореста, Пиладу, сфинкса и монаха.

Я расскажу об истории 📖 нашего края, поделюсь местными легендами и покажу главные достопримечательности 🏛️.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Пешком по Фиоленту
Пешком по Фиоленту

Что вас ожидает

Легенды Фиолента
Говорят, кто не был на Фиоленте — не видел Севастополь. Я проведу вас по самым интересным местам древнего вулкана. В нашей программе:

  • Грот Дианы — настоящее чудо природы на мысе Лермонтова. Вы услышите древние предания и легенды и ощутите мистическую энергию памятника.
  • Мыс Сфинкс, за которым приютились две небольшие, уютные бухточки. Я расскажу о Митрополичьих садах и старинном монастыре, возвышавшемся здесь ранее.
  • Скала Монах — едва заприметив ее, вы поймете, чем этот памятник заслужил подобное прозвище. Мы поговорим о Яшмовом пляже Георгиевской скалы и о чуде, произошедшем здесь в 891 году.
  • Скалы Орест и Пилад перенесут нас в прошлое и напомнят о древнегреческой мифологии. Под историю 📖 об Ифигении и Агамемноне на Фиолент мягко лягут лучи закатного солнца и украсят нашу прогулку 👣.

Царский отдых
Мы отдохнем на знаменитом Царском пляже и насладимся живописной панорамой со смотровой площадки мыса Фиолент. Я покажу вам, где находятся «крылатые качели» с видом на море 🌊, облюбованные местными, и расскажу о жизни Севастополя в разные годы: от древнегреческих храмов до дотов на мысе Батарейный.

Организационные детали

  • До места встречи вы добираетесь самостоятельно, на обратном пути я провожу вас до маршрутки в центр города
  • У поездки на мыс Фиолент есть два варианта: более сложный со спуском и легкий по верху. Вы сможете выбрать наиболее комфортный для себя.
  • Обязательно наденьте удобную обувь и одежду, не стесняющую движения
Начало и место завершения
🚩 — Фиолентовское шоссе, остановка «Каравелла»
Пешком по Фиоленту
Пешком по Фиоленту
Пешком по Фиоленту
Пешком по Фиоленту
Пешком по Фиоленту
Пешком по Фиоленту
Пешком по Фиоленту
Пешком по Фиоленту
Пешком по Фиоленту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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