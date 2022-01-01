Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Легенды Фиолента Говорят, кто не был на Фиоленте — не видел Севастополь. Я проведу вас по самым интересным местам древнего вулкана. В нашей программе:
Грот Дианы — настоящее чудо природы на мысе Лермонтова. Вы услышите древние предания и легенды и ощутите мистическую энергию памятника.
Мыс Сфинкс, за которым приютились две небольшие, уютные бухточки. Я расскажу о Митрополичьих садах и старинном монастыре, возвышавшемся здесь ранее.
Скала Монах — едва заприметив ее, вы поймете, чем этот памятник заслужил подобное прозвище. Мы поговорим о Яшмовом пляже Георгиевской скалы и о чуде, произошедшем здесь в 891 году.
Скалы Орест и Пилад перенесут нас в прошлое и напомнят о древнегреческой мифологии. Под историю 📖 об Ифигении и Агамемноне на Фиолент мягко лягут лучи закатного солнца и украсят нашу прогулку 👣.
Царский отдых Мы отдохнем на знаменитом Царском пляже и насладимся живописной панорамой со смотровой площадки мыса Фиолент. Я покажу вам, где находятся «крылатые качели» с видом на море 🌊, облюбованные местными, и расскажу о жизни Севастополя в разные годы: от древнегреческих храмов до дотов на мысе Батарейный.
Организационные детали
До места встречи вы добираетесь самостоятельно, на обратном пути я провожу вас до маршрутки в центр города
У поездки на мыс Фиолент есть два варианта: более сложный со спуском и легкий по верху. Вы сможете выбрать наиболее комфортный для себя.
Обязательно наденьте удобную обувь и одежду, не стесняющую движения
Начало и место завершения
🚩 — Фиолентовское шоссе, остановка «Каравелла»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.