Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

⛴ Знакомство с приморским городом не состоится без морской прогулки! С неё и начнём. Из центра города, Артбухты, вы переправитесь на пароме на северную сторону Севастополя и во время вояжа увидите главные достопримечательности города с воды.

Морская атмосфера Севастополя

Уже на северной стороне вы переместитесь в Константиновскую батарею, охраняющую вход в бухту. Именно она устанавливает грань между открытым морем и бухтой. Далее я познакомлю вас с необычным православным храмом пирамидальной формы — памятником времен Крымской войны. Романтику военных кораблей вы почувствуете в бухте Голландия, где стоит часть кораблей Черноморского флота. Здесь же вы узнаете о ядерном реакторе, построенном в 60-х для обучения офицеров-подводников.

Завод марочных вин «INKERMAN»

Следующая точка на маршруте — знаменитое винодельческое предприятие, где вы сможете посетить экскурсию, которая проводится местными сотрудниками, и осмотреть винные подвалы завода (бронируется заранее).

Наследие Средневековья

На обратном пути к устью р. Черной вы увидите едва уловимую грань между рекой и морем. На вершине скалы, в самом начале севастопольской бухты возвышается средневековая крепость Каламита. Вы прогуляетесь среди башен крепости, услышите историю масштабного исторического места и осознаете роль византийской фортификации в защите города. А также откроете фантастический вид на бухту.

Организационные детали

Дополнительные расходы: