Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!

Исследовать северную сторону Севастополя и открыть тысячу и одну панораму города

5
1 отзыв
В морском вояже вы доберетесь до Константиновской батареи, осмотрите нетривиальный православный храм в форме пирамиды и оцените антуражные пейзажи военных кораблей в бухте Голландия.

Познакомитесь с винным производством на заводе марочных вин Инкерман и прикоснетесь к истории защиты города, гуляя среди руин византийской крепости Каламита.
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!
По ту сторону бухты: путешествуем по морю и суше!

Что вас ожидает

⛴ Знакомство с приморским городом не состоится без морской прогулки! С неё и начнём. Из центра города, Артбухты, вы переправитесь на пароме на северную сторону Севастополя и во время вояжа увидите главные достопримечательности города с воды.

Морская атмосфера Севастополя

Уже на северной стороне вы переместитесь в Константиновскую батарею, охраняющую вход в бухту. Именно она устанавливает грань между открытым морем и бухтой. Далее я познакомлю вас с необычным православным храмом пирамидальной формы — памятником времен Крымской войны. Романтику военных кораблей вы почувствуете в бухте Голландия, где стоит часть кораблей Черноморского флота. Здесь же вы узнаете о ядерном реакторе, построенном в 60-х для обучения офицеров-подводников.

Завод марочных вин «INKERMAN»

Следующая точка на маршруте — знаменитое винодельческое предприятие, где вы сможете посетить экскурсию, которая проводится местными сотрудниками, и осмотреть винные подвалы завода (бронируется заранее).

Наследие Средневековья

На обратном пути к устью р. Черной вы увидите едва уловимую грань между рекой и морем. На вершине скалы, в самом начале севастопольской бухты возвышается средневековая крепость Каламита. Вы прогуляетесь среди башен крепости, услышите историю масштабного исторического места и осознаете роль византийской фортификации в защите города. А также откроете фантастический вид на бухту.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • экскурсия на винный завод INKERMAN — 350 руб. без дегустации, 800 руб. с дегустацией. Если вы путешествуете с ребёнком, во время дегустации за ним присмотрит аниматор (входит в стоимость).
  • Константиновская батарея — 400 руб. /взрослого, 200 руб. /ребенка.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Я севастополец с рождения, мой дед освобождал этот город в далёком 1944-м. Влюблена в мой родной Севастополь, его историю, легендарные подвиги и головокружительные виды. А сейчас я влюбляю в него своих гостей!
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1 реальный отзыв

Ольга
23 мая 2021
Уникальность маршрута состоит в том, что он сопровождался не только обзором потрясающих видов, но и содержательным и захватывающим рассказом гида - Екатерины! Она была очень внимательна к деталям в своём повествовании и участлива к вопросам и дополнениям от собеседника. Екатерине успехов и процветания! И всем рекомендую освоить и этот маршрут из множества предложенных для путешественников по полуострову!

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