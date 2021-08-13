Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Прогулка, посвященная природе

На нашем пути будут исторические объекты — Генуэзская крепость, «Бочка смерти» и Южный форт. Я кратко расскажу о них, но основное внимание мы уделим крымской природе.

У руин Чембало полюбуемся панорамой извилистой бухты, в которой не бывает штормов.

После поднимемся на гору Аскети, откуда открывается красивейший вид на море, ближайшие мысы и даже Севастополь.

А потом вас ждет неспешный спуск по извилистым лесным тропам. По пути вы откроете тайны местных растений, скал и горных пород.

Дойдя до дикого пляжа Инжир, мы отдохнём и искупаемся. В Балаклаву вернемся на небольшом катере и, если повезет, встретим дельфинов.

Организационные детали

На прогулке с вами буду я или один из гидов нашей команды

Прогулка начинается уже в Балаклаве, куда вам нужно добраться самостоятельно (это несложно — из Севастополя регулярно ходят городские автобусы)

Легкий перекус для всей группы включен стоимость

Всего мы пройдем около 8 км по горам. Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются с этим маршрутом).

Дополнительные расходы: возвращение в Балаклаву на моторной лодке (250 р. на человека)

Почему стоит пойти с нами.