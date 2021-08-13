Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»

Пройти по лесам и горам до пляжа Инжир и полюбоваться пейзажами в компании гида-географа

5
2 отзыва
Небольшой дружной группой мы исследуем завораживающую Балаклавскую бухту — и пообщаемся с природой.

Пройдем от набережной до средневековой крепости, увидим легендарную «Бочку смерти», заберемся на вершину Аскети с фантастической круговой панорамой и отдохнем на уютном пляже Инжир.

Я познакомлю вас с флорой и геологией Крыма, а еще вы сделаете отличные фото.
Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»
Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»
Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»
Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»
Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»
Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»
Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»
Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»
Поход-экскурсия «Тайны Балаклавы»

Что вас ожидает

Прогулка, посвященная природе

На нашем пути будут исторические объекты — Генуэзская крепость, «Бочка смерти» и Южный форт. Я кратко расскажу о них, но основное внимание мы уделим крымской природе.
У руин Чембало полюбуемся панорамой извилистой бухты, в которой не бывает штормов.
После поднимемся на гору Аскети, откуда открывается красивейший вид на море, ближайшие мысы и даже Севастополь.
А потом вас ждет неспешный спуск по извилистым лесным тропам. По пути вы откроете тайны местных растений, скал и горных пород.
Дойдя до дикого пляжа Инжир, мы отдохнём и искупаемся. В Балаклаву вернемся на небольшом катере и, если повезет, встретим дельфинов.

Организационные детали

  • На прогулке с вами буду я или один из гидов нашей команды
  • Прогулка начинается уже в Балаклаве, куда вам нужно добраться самостоятельно (это несложно — из Севастополя регулярно ходят городские автобусы)
  • Легкий перекус для всей группы включен стоимость
  • Всего мы пройдем около 8 км по горам. Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются с этим маршрутом).
  • Дополнительные расходы: возвращение в Балаклаву на моторной лодке (250 р. на человека)

Почему стоит пойти с нами.

  • Мы следим, чтобы вам было комфортно и интересно, а также подстраиваем маршрут под подготовку группы и погоду: можем пройти короткой тропой и больше времени провести на пляже или, наоборот, сделать маршрут насыщеннее.
  • Обязательно выдаем участникам треккинговые палки для крутых подъёмов и спусков и на всякий случай берем на всех плащи-дождевики.
  • Максимальное количество участников в группе — 8 человек, это позволит гиду уделить должное внимание каждому участнику похода и обеспечить безопасность в горах.
  • Прошли курсы по оказанию первой помощи и всегда носим с собой аптечку. Работаем официально как гиды.
🚩 Начало и место завершения: на набережной Балаклавы
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vadim
Vadim
Меня зовут Вадим, родился и живу в Крыму. Восхищаюсь красотой и разумностью природы. Гид-географ, закончил МГУ, автор веломаршрута «По античным усадьбам Херсонеса». Более 20 лет хожу в походы в Крыму, бывал на Кавказе и в Карпатах. Увлекаюсь наблюдением за птицами. Представляю команду гидов, которые любят и знают свой край: экскурсоводы, гиды-проводники, фотографы и сотрудники Крымспаса.
Задать вопрос

2 настоящих отзыва от туристов

Н
13 авг 2021
Очень все понравилось. За короткий день успели познакомиться и сдружиться и хлеб печь и кашу из гречи варить. Спаибо
K
29 мая 2021
Спасибо вам большущее! Мне очень понравилось! 10 километров по горам и долам проходят незаметно, когда наслаждаешься потрясающими видами. Спасибо за отличную организацию, интересную экскурсию и вкусные обеды. С вашей помощью и замечательной компанией этот день надолго останется в памяти ♥ Рекомендую всем!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей⚙️Необычные🏆Активный отдых#Балаклава

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Крымский треккинг: через горы — к морю!
4.8
51
980
за 1 чел.
Крымский треккинг: через горы — к морю!
Горные панорамы мыса Фиолент, ракетная база, пляж Инжир и морское путешествие в Балаклаву
Через горы Крыма к морю
4.5
19
980
за 1 чел.
Через горы Крыма к морю
Вы любите походы, так как люблю я
По четвергам и воскресеньям в 08:15
Тайны подземной Балаклавы
Индивидуальная экскурсия
5
2
3ч 30м
7 000
за 1-4 чел.
Тайны подземной Балаклавы
Сталкерское авто-пешеходное путешествие в эпоху закрытого военного «города-призрака»
Прогулка по горам
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-3 чел.
Прогулка по горам
Мы совершим с вами легкий и приятный поход по горам, во время которого вы сможете не только ближе...
По воскресеньям в 10:00
Фиолент + Балаклава - экскурсия с местным жителем
Индивидуальная экскурсия
5
5
7 500
за 1-4 чел.
Фиолент + Балаклава - экскурсия с местным жителем
Экскурсий много, но кто покажет укромные уголки лучше, чем местный житель, который с детства с ними знаком?...
Поездка может состояться в любой день, бронь за 1 день.
Активный турист - Тайны Инкерманских подвалов
3.3
4
1 000
за 1 чел.
Активный турист - Тайны Инкерманских подвалов
Крым - это край степей, гор, лесов, а также солёных и пресных источников, поэтому мест для активного...
Ежедневно в 13:30
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
4.9
17
10ч
1 200
за 1 чел.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Предлагаю вам пройти через весь Чернореченский каньон
По средам и пятницам в 08:15
Балаклава и Фиолент
4
23
1 100
за 1 чел.
Балаклава и Фиолент
На нашей экскурсии вы побываете на мысе Фиолент и в центре Балаклавы, отправитесь на морскую...
Экскурсия Большой Каньон Крыма
2 300
за 1 чел.
Экскурсия Большой Каньон Крыма
Наш маршрут экскурсии предоставит Вам возможность отправиться в настоящий пеший поход по горному Крыму...
Понедельник, среда, суббота в 08:15
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
5
2
1 290
за 1 чел.
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
Мы отправимся на удивительный мыс Фиолент и увидим во всей красе Свято-Георгиевский монастырь
Ежедневно в 11:30, кроме понедельника и вторника
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Индивидуальная экскурсия
4.8
21
6 500
за 1-6 чел.
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Познакомиться с самыми яркими местами Юго-Западного Крыма через античные легенды и истории прошлого
Балаклава и Фиолент: от греков до современности
Индивидуальная экскурсия
5
30
8 450
за 1-4 чел.
Балаклава и Фиолент: от греков до современности
Генуэзская крепость, живописная набережная, старинный храм и захватывающие виды за один день

Vadim проводит ещё 2 экскурсии

Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Индивидуальная экскурсия
5
6
6100
4 880
за 1-8 чел.
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Исследовать самые зеленые и уединенные места в окрестностях Севастополя
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
5
1
13ч
6 500
за 1 чел.
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Насладиться пейзажами Большой Севастопольской Тропы и узнать о природе полуострова
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
🇷🇺