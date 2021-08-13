Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает
Прогулка, посвященная природе
На нашем пути будут исторические объекты — Генуэзская крепость, «Бочка смерти» и Южный форт. Я кратко расскажу о них, но основное внимание мы уделим крымской природе.
У руин Чембало полюбуемся панорамой извилистой бухты, в которой не бывает штормов.
После поднимемся на гору Аскети, откуда открывается красивейший вид на море, ближайшие мысы и даже Севастополь.
А потом вас ждет неспешный спуск по извилистым лесным тропам. По пути вы откроете тайны местных растений, скал и горных пород.
Дойдя до дикого пляжа Инжир, мы отдохнём и искупаемся. В Балаклаву вернемся на небольшом катере и, если повезет, встретим дельфинов.
Организационные детали
- На прогулке с вами буду я или один из гидов нашей команды
- Прогулка начинается уже в Балаклаве, куда вам нужно добраться самостоятельно (это несложно — из Севастополя регулярно ходят городские автобусы)
- Легкий перекус для всей группы включен стоимость
- Всего мы пройдем около 8 км по горам. Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются с этим маршрутом).
- Дополнительные расходы: возвращение в Балаклаву на моторной лодке (250 р. на человека)
Почему стоит пойти с нами.
- Мы следим, чтобы вам было комфортно и интересно, а также подстраиваем маршрут под подготовку группы и погоду: можем пройти короткой тропой и больше времени провести на пляже или, наоборот, сделать маршрут насыщеннее.
- Обязательно выдаем участникам треккинговые палки для крутых подъёмов и спусков и на всякий случай берем на всех плащи-дождевики.
- Максимальное количество участников в группе — 8 человек, это позволит гиду уделить должное внимание каждому участнику похода и обеспечить безопасность в горах.
- Прошли курсы по оказанию первой помощи и всегда носим с собой аптечку. Работаем официально как гиды.