Поход-экскурсия по каньону реки Черная

Исследовать самые зеленые и уединенные места в окрестностях Севастополя

5
7 отзывов
Этот каньон — пожалуй, самое изумрудное место Крыма.

Среди всех оттенков зеленого, какие можно представить, притаились интересные локации: Акведук 19 века, Чоргуньская башня, руины крепости и стоянка первобытного человека Мурзак-Коба с лучшей панорамой каньона.

Всё это вы увидите за 8 часов, слушая увлекательные рассказы.

Маршрут будет в радость и взрослым, и детям с 7 лет!
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная
Поход-экскурсия по каньону реки Черная

Что вас ожидает

Прогулка по самому длинному каньону Крыма

Наш зрелищный поход пройдет вдоль реки Черная. Мы изучили этот каньон со всех сторон, поэтому для маршрута отобрали только самые красочные и знаковые места. Уже при первом взгляде на этот уголок полуострова нам откроется буйство зеленых красок — от нежно-салатового до изумрудного и даже зелено-фиолетового. А слух порадуют щебетание пернатых и журчание воды, тут множество порогов, водоворотов и переливов.

Природа и история

Мы исследуем мост-Акведук 19 века и пройдем по нему сверху. На другом берегу вас ждет Телеграфная гора, где прижились кактусы-опунции, привезенные сардинцами в Крымскую войну. Все лето здесь что-то цветет: от маргариток и опунций до желтых ирисов и мускатного шалфея.

Спустившись обратно к реке, остановимся на пикник с ароматным чаем. Воду наберем здесь же — в горной реке она чистая и вкусная. В жаркую погоду искупаемся и прыгнем с тарзанки.

Затем отправимся вверх по течению через тенистый пойменный лес по дну каньона. Над кронами деревьев будут нависать красноватые и серые могучие скальные обрывы. На уютной Мельничной поляне вы полюбуетесь цветами, в конце июня угоститесь сладкой земляникой, а ближе к осени — диким тёрном и кизилом.

Дальше мы выйдем к гроту Мурзак-Коба — стоянке первобытных людей. Они жили с впечатляющим видом! Фотографии здесь получаются отличные. В завершение прогулки поднимемся к руинам крепости 13 века — Чоргуньскому исару. Отсюда посмотрим, как Черная река прорезала путь сквозь Крымские горы, и увидим самый протяженный каньон Крыма с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • На прогулке с вами буду я или один из наших гидов, любящий и знающий свой край
  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Отдельно оплачивается проезд туда-обратно на общественном транспорте (100 руб. с человека), либо, по желанию путешественников, заказ трансфера (от 1000 руб. с группы)

Как проходит экскурсия

  • Начало и окончание в Севастополе
  • Всего мы пройдем около 8 км по лесным дорогам и тропам. Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются с этим маршрутом).
  • В стоимость включен пикник для всей группы (сыр, зелень, лепешка, фрукт, ароматный чай)

Почему стоит пойти с нами.

  • Для нас важен комфорт каждого путешественника. Также мы подстраиваем маршрут под подготовку группы и погоду: можем пройти короткий трек или, наоборот, сделать маршрут насыщеннее
  • Наша команда — это профессиональные экскурсоводы, гиды-проводники с многолетним опытом, фотографы и сотрудники Крымспаса
  • Все гиды прошли курсы по оказанию первой помощи, носим с собой аптечку
  • Обязательно выдаем участникам треккинговые палки для крутых подъёмов и спусков, на случай непогоды берем на всех плащи-дождевики
  • Максимальное количество участников в группе — 8 человек, это позволит гиду уделить должное внимание каждому участнику похода и обеспечить безопасность в горах

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
возле остановки 5 км
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Vadim
Vadim
Меня зовут Вадим, родился и живу в Крыму. Восхищаюсь красотой и разумностью природы. Гид-географ, закончил МГУ, автор веломаршрута «По античным усадьбам Херсонеса». Более 20 лет хожу в походы в Крыму, бывал на Кавказе и в Карпатах. Увлекаюсь наблюдением за птицами. Представляю команду гидов, которые любят и знают свой край: экскурсоводы, гиды-проводники, фотографы и сотрудники Крымспаса.
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7 реальных отзывов от туристов

Игорь
6 окт 2021
Грамотный гид, увлеченный историей своего края. Знает не только историю, но и например, ботанику. Даже было немного экстрима - переправа через горную реку) в общем, горячо рекомендую!
Владимир
14 сен 2021
Огромное спасибо Вадиму за такой насыщенный день в каньоне! Маршрут был составлен великолепно, все продумано. Особенно мне понравилось дважды во время экскурсии переходить реку. Прохладная вода отлично освежает уставшие от ходьбы ноги. Успехов, Вадим 😎
О
9 сен 2021
Спасибо Вадиму за насыщенный поход, интересные впечатления и бережный к туристам подход🙏🏼☺️
И
1 сен 2021
С Вадимом комфортно и позновательно. Интересный, живописный маршрут. Рекомендую!
А
29 июля 2021
В поход ходили с мужем и дочерью 8 лет. Природа прекрасная - действительно все оттенки зеленого. Чистейшая вода в реке.
Был очень жаркий день и поэтому шли непросто. Однако, все дошли и всем понравился поход. Рекомендую.
Н
23 июля 2021
Экскурсия очень понравилась! Море впечатлений и очень познавательно. Вкусный чай и кот- проводник, а также местные легенды - это яркие моменты похода по каньону. Жаль, что фотографии не отражают всей полноты картины. Очень познавательно и интересно!
П
22 июня 2021
Отличный маршрут, красивые и разнообразные виды, величие крымской природы, большое эстетическое удовольствие:) Гид Вадим приятный, интеллигентный собеседник, знает много интересных историй про местную флору и фауну, угощал вкусным чаем, вкусным сыром и сухофруктами:)

Маршрут несложный по проходимости, но весьма живописный. Всё очень понравилось!

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