Что вас ожидает

Прогулка по самому длинному каньону Крыма

Наш зрелищный поход пройдет вдоль реки Черная. Мы изучили этот каньон со всех сторон, поэтому для маршрута отобрали только самые красочные и знаковые места. Уже при первом взгляде на этот уголок полуострова нам откроется буйство зеленых красок — от нежно-салатового до изумрудного и даже зелено-фиолетового. А слух порадуют щебетание пернатых и журчание воды, тут множество порогов, водоворотов и переливов.

Природа и история

Мы исследуем мост-Акведук 19 века и пройдем по нему сверху. На другом берегу вас ждет Телеграфная гора, где прижились кактусы-опунции, привезенные сардинцами в Крымскую войну. Все лето здесь что-то цветет: от маргариток и опунций до желтых ирисов и мускатного шалфея.

Спустившись обратно к реке, остановимся на пикник с ароматным чаем. Воду наберем здесь же — в горной реке она чистая и вкусная. В жаркую погоду искупаемся и прыгнем с тарзанки.

Затем отправимся вверх по течению через тенистый пойменный лес по дну каньона. Над кронами деревьев будут нависать красноватые и серые могучие скальные обрывы. На уютной Мельничной поляне вы полюбуетесь цветами, в конце июня угоститесь сладкой земляникой, а ближе к осени — диким тёрном и кизилом.

Дальше мы выйдем к гроту Мурзак-Коба — стоянке первобытных людей. Они жили с впечатляющим видом! Фотографии здесь получаются отличные. В завершение прогулки поднимемся к руинам крепости 13 века — Чоргуньскому исару. Отсюда посмотрим, как Черная река прорезала путь сквозь Крымские горы, и увидим самый протяженный каньон Крыма с высоты птичьего полета.

Организационные детали

На прогулке с вами буду я или один из наших гидов, любящий и знающий свой край

Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.

Отдельно оплачивается проезд туда-обратно на общественном транспорте (100 руб. с человека), либо, по желанию путешественников, заказ трансфера (от 1000 руб. с группы)

Как проходит экскурсия

Начало и окончание в Севастополе

Всего мы пройдем около 8 км по лесным дорогам и тропам. Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются с этим маршрутом).

В стоимость включен пикник для всей группы (сыр, зелень, лепешка, фрукт, ароматный чай)

Почему стоит пойти с нами.