Прогулка по центру Севастополя

Оценить известные памятники, заглянуть в тенистые дворики и насладиться морскими пейзажами

5
3 отзыва
Приглашаю погрузиться в героическую историю Севастополя и познакомиться с его легендами! Вы увидите здания, которым удалось пережить оборону и освобождение города.

Узнаете, как он восстанавливался и как формировался его современный облик.

Раскроете, какими маршрутами ходили Сталин, Хрущев, Гагарин, Черчилль, Цой и чем живут местные сегодня.
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя
Прогулка по центру Севастополя

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Я покажу место основания города, поделюсь историями о героических морских сражениях и подвигах во время двух оборон. Расшифрую, как связаны авария по вине пьяного извозчика и строительство одного из главных символов Севастополя — Графской пристани. А также поясню, почему центральный холм когда-то называли «хребет беззакония», каким целям служила Башня ветров, где находится дом с привидениями и с кем делил пьедестал памятник Нахимову.

Самое-самое в Севастополе

Вы посетите Владимирский собор, где хранятся могилы адмиралов периода Крымской войны. Оцените собор Святых Петра и Павла, выполненный по образцам храмов Древней Греции, осмотрите памятник Затопленным кораблям и поймете, почему так важно правильно произносить его название. Кроме того, отыщете дом, в котором проводила лето Ахматова, и пройдете по Матросскому бульвару, где когда-то гулял Лев Толстой. Рассмотрите памятник Екатерине II и услышите о том, почему последняя работа скульптора Чижа преодолела такой сложный путь.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Маршрут подойдет взрослым и детям старше 12 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Лазарева
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Севастополь — средоточие древности, свидетель героического прошлого страны и белокаменный красавец, окруженный водами Черного моря. Я люблю этот город всем сердцем и готова поделиться его легендами, историей, прекрасными пейзажами. Как профессиональный историк и кандидат наук я подробно изучаю прошлое Севастополя, а как коренной житель могу многое рассказать о современном городе.
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3 настоящих отзыва от туристов

И
27 сен 2021
Огромная благодарность Татьяне за интересную и познавательную экскурсию, за прекрасно проведённое время в Севастополе!
Елена
19 сен 2021
Добрый вечер. 11 сентября мы ходили на пешеходную экскурсию по Севастополю с Татьяной. Все было чудесно: и гид, и экскурсия, и маршрут, и информация, и атмосфера, и рекомендация растопана "Дверь"))) рекомендую!
П
27 авг 2021
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Мы получили много интересной информации, в том числе на дополнительнительные вопросы.
Экскурсия не "камерная", а по хорошему "домашняя" - в лучшем смысле этого слова.
Нам понравилось!

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