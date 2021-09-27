Что вас ожидает

Путешествие во времени

Я покажу место основания города, поделюсь историями о героических морских сражениях и подвигах во время двух оборон. Расшифрую, как связаны авария по вине пьяного извозчика и строительство одного из главных символов Севастополя — Графской пристани. А также поясню, почему центральный холм когда-то называли «хребет беззакония», каким целям служила Башня ветров, где находится дом с привидениями и с кем делил пьедестал памятник Нахимову.

Самое-самое в Севастополе

Вы посетите Владимирский собор, где хранятся могилы адмиралов периода Крымской войны. Оцените собор Святых Петра и Павла, выполненный по образцам храмов Древней Греции, осмотрите памятник Затопленным кораблям и поймете, почему так важно правильно произносить его название. Кроме того, отыщете дом, в котором проводила лето Ахматова, и пройдете по Матросскому бульвару, где когда-то гулял Лев Толстой. Рассмотрите памятник Екатерине II и услышите о том, почему последняя работа скульптора Чижа преодолела такой сложный путь.

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