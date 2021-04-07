Ласточкино гнездо

Мы прогуляемся у стен замка на самом краю…. потрясающие и незабываемые эмоции. Побываем на мысе Ай-Тодор, где десятки лет «Ласточкино гнездо» оставалось недоступным для посетителей.

В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня, знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма. Его вид вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал.

А по пути из Севастополя заедем в Форосский храм, где полюбуемся завораживающими видами побережья.

Дегустационный зал вин «Массандра»

Широкую известность массандровские вина получили давно. На всех международных дегустациях и конкурсах они неизменно отмечаются высокими наградами, а знаменитый белый мускат Красного камня дважды получал «Гран-при». У Вас будет великолепная возможность лично попробовать и сравнить лучшие образцы, представленные на дегустации….

Также посетим на выбор:

винзавод Массандра: экскурсия и дегустация марочных вин

Никитский ботанический сад

А после отдохнем на набережной Ялты