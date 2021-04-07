«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту

Вас ждет невероятное путешествие в солнечную Ялту

Вас ждет невероятное путешествие в солнечную Ялту.

Мы заедем в Форосский храм, где полюбуемся прекрасными видами побережья.

Побываем на мысе Ай-Тодор, где прогуляемся по самому краю стен замка «Ласточкино гнездо».

Насладимся чудесным вкусом массандровских вин в знаменитом дегустационном зале и узнаем секреты его изготовления.

А в завершении, отдохнем на прекрасной ялтинской набережной.
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту

Что вы увидите 🤩

  • Ласточкино гнездо
  • Завод Массандра
  • Форосский храм
  • Ялта
  • Никитский ботанический сад
Ласточкино гнездо
Мы прогуляемся у стен замка на самом краю…. потрясающие и незабываемые эмоции. Побываем на мысе Ай-Тодор, где десятки лет «Ласточкино гнездо» оставалось недоступным для посетителей.
В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня, знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма. Его вид вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал.
А по пути из Севастополя заедем в Форосский храм, где полюбуемся завораживающими видами побережья.
Дегустационный зал вин «Массандра»
Широкую известность массандровские вина получили давно. На всех международных дегустациях и конкурсах они неизменно отмечаются высокими наградами, а знаменитый белый мускат Красного камня дважды получал «Гран-при». У Вас будет великолепная возможность лично попробовать и сравнить лучшие образцы, представленные на дегустации….

Также посетим на выбор:

  • винзавод Массандра: экскурсия и дегустация марочных вин
  • Никитский ботанический сад
А после отдохнем на набережной Ялты

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Стандартное предложение
1 950 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Аттестованный гид-экскурсовод
  • Полное сопровождение специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
  • <b>Входные билеты оплачиваются дополнительно</b>:
  • Смотровая площадка Ласпи — 100р
  • Экскурсия с посещением Царского подвала Головного завода, энотеки, галерей для выдержки коллекционных вин, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин — 300р
  • Дегустация 9 образцов марочных вин «Массандры» — 450 р
  • Экскурсия с дегустацией — 750 р
Где начинаем и завершаем
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Завершение: пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, воскресенье 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Пятница, воскресенье 8:30

Andrey E.
Andrey E.
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