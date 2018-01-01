Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Рассекреченный Севастополь

Открыть любопытные факты из советского прошлого о городе морском, наземном и подземном

Севастополь как база Черноморского флота хранит немало секретов.

О тех, что уже общедоступны, я увлекательно расскажу на экскурсии.

Вы узнаете, когда и почему закрывали город; какие катастрофы обнародовали и каковы их истинные причины; что за четыре тайны СССР хранила Балаклава и какие знаменитости инкогнито навещали Свято-Георгиевский монастырь.
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь
Рассекреченный Севастополь

Что вас ожидает

«Без грифа секретности»

Вы посетите Центральный холм, осмотрите две живописных бухты, мыс Фиолент и Балаклаву, а также проедете по Центральному городскому кольцу, делая остановки в интересных местах. По пути услышите секреты строительства кораблей, гибели линкора «Новороссийска» и парусного линейного корабля «Императрица Мария». А также узнаете о судьбах некоторых подводных лодок, подземных сооружений города и их роли в военной инфраструктуре Севастополя.

Скрытая жизнь монастыря

На мысе Фиолент вы посетите Свято-Георгиевский монастырь, где узнаете о тайных визитах многих известных личностей — Грибоедова, Пушкина, российских правителей, политических деятелей и высоких иностранных гостей. Там же я расскажу о советских секретах по охране южных рубежей страны.

Балаклава: античные, средневековые и современные тайны

Здесь поговорим о таврах, кроме того, вы выясните, что тщательно утаивали британцы во время Крымской войны, какие применяли инновации и кто украл их идеи. Почему Балаклава стала базой подводных лодок в советское время? Какие четыре главных секрета на юге СССР находились в Балаклаве? Об этом и не только — на нашей встрече.

Организационные детали

  • Передвигаться будем на машине с кондиционером, вас ждут приятные прогулки во время остановок
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
🚩 Начало и место завершения: на площади Суворова
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Несколько поколений моей семьи родились и прожили всю жизнь в Севастополе, становясь прямыми свидетелями важных исторических событий. Я фанатично люблю родной город и Крым, поэтому и стала профессиональным гидом где-то 30 лет назад. На экскурсиях я не только рассказываю историю города, но и показываю Севастополь моей семьи и делюсь малоизвестными фактами.
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