Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

«Без грифа секретности»

Вы посетите Центральный холм, осмотрите две живописных бухты, мыс Фиолент и Балаклаву, а также проедете по Центральному городскому кольцу, делая остановки в интересных местах. По пути услышите секреты строительства кораблей, гибели линкора «Новороссийска» и парусного линейного корабля «Императрица Мария». А также узнаете о судьбах некоторых подводных лодок, подземных сооружений города и их роли в военной инфраструктуре Севастополя.

Скрытая жизнь монастыря

На мысе Фиолент вы посетите Свято-Георгиевский монастырь, где узнаете о тайных визитах многих известных личностей — Грибоедова, Пушкина, российских правителей, политических деятелей и высоких иностранных гостей. Там же я расскажу о советских секретах по охране южных рубежей страны.

Балаклава: античные, средневековые и современные тайны

Здесь поговорим о таврах, кроме того, вы выясните, что тщательно утаивали британцы во время Крымской войны, какие применяли инновации и кто украл их идеи. Почему Балаклава стала базой подводных лодок в советское время? Какие четыре главных секрета на юге СССР находились в Балаклаве? Об этом и не только — на нашей встрече.

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