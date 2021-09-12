Севастополь — город двух веков

Узнать о знаковых памятниках и исторических событиях

5
2 отзыва
С чего начинался Севастополь и каким он стал за два столетия? Я понятно и интересно расскажу вам о прошлом и выдающихся людях города, который не раз оправдывал свое гордое имя — «достойный поклонения».

А декорациями для историй станут дореволюционные строения, Башня ветров, храм в античном стиле и тайные улицы городского холма.
Севастополь — город двух веков
Севастополь — город двух веков
Севастополь — город двух веков
Севастополь — город двух веков
Севастополь — город двух веков
Севастополь — город двух веков

Что вас ожидает

Хроники героического Севастополя

Это прогулка по центру города, по тем местам, где он зарождался. Мои рассказы помогут вам проследить путь Севастополя: основание в 1783 году, трагические Крымскую и Великую Отечественную войны, разрушения и возрождения из пепла, события Русского исхода в 1920 году. Вы пройдете по старинному холму, раскроете, почему его называли «Хребет беззакония», и полюбуетесь силуэтом Севастополя.

Город великих имен

Я расскажу, где останавливалась Екатерина II и жил адмирал Корнилов. Покажу дореволюционные постройки, в том числе дом Петра Шмидта, одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. Кроме того, вас ждет Владимирский собор, усыпальница адмиралов — Корнилова, Истомина, Лазарева, Нахимова. Мы поговорим о каждом, а завершим экскурсию у собора Петра и Павла, напоминающего античный храм.

Организационные детали

  • Из дополнительных расходов только возможные напитки и еда, а также по желанию прогулка на катере по бухте (500 руб. с человека)
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 10 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
площадь Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Яна
Яна
Меня зовут Яна, и я гид по Крыму и Севастополю. Помогаю превращать отпуска своих гостей в незабываемые путешествия, после которых остается масса впечатлений. Мне нравится знакомиться с новыми людьми и показывать им лучшие места Крымского полуострова. Сколько бы времени вы ни провели в моей компании — час, день или неделю — вы обязательно откроете для себя что-то новое!
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2 настоящих отзыва от туристов

Л
12 сен 2021
Экскурсия отличная! Яна-лучший гид! Столько новой и интересной информации о Севастополе! Я не в первый раз здесь, но такого отличного гида, я не встречала. Огромное спасибо вам.
О
9 сен 2021
Отличная экскурсия! Очень понравилось, Яна отличный гид и рассказчик, информацию очень интересно слушать. В полном восторге! Посмотрел интересные места. Очень советую, Яну. Спасибо большое!

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