Что вас ожидает

Хроники героического Севастополя

Это прогулка по центру города, по тем местам, где он зарождался. Мои рассказы помогут вам проследить путь Севастополя: основание в 1783 году, трагические Крымскую и Великую Отечественную войны, разрушения и возрождения из пепла, события Русского исхода в 1920 году. Вы пройдете по старинному холму, раскроете, почему его называли «Хребет беззакония», и полюбуетесь силуэтом Севастополя.

Город великих имен

Я расскажу, где останавливалась Екатерина II и жил адмирал Корнилов. Покажу дореволюционные постройки, в том числе дом Петра Шмидта, одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. Кроме того, вас ждет Владимирский собор, усыпальница адмиралов — Корнилова, Истомина, Лазарева, Нахимова. Мы поговорим о каждом, а завершим экскурсию у собора Петра и Павла, напоминающего античный храм.

Организационные детали